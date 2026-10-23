VN-Index tăng mạnh, hướng đến kháng cự 1800 điểm

Theo SHS, xu hướng ngắn hạn VN-Index phục hồi, vượt lên xu hướng giảm giá ngắn hạn kéo dài từ ngày 18/9/2026 đến nay.

Kết phiên ngày 22/10, VN-Index tăng 21,96 điểm, đóng cửa tại 1760,63 điểm. Trong khi đó, HNX-Index giảm 0,59 điểm, đóng cửa tại 261,08 điểm.

VN-Index có khả năng cần tích lũy, hình thành nền giá mới phía trên vùng 1740 – 1750 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“VN-Index tiếp tục đà tăng mạnh nhưng thanh khoản suy giảm về quanh mức trung bình 20 phiên. Chỉ số mở gap tăng, đóng cửa với nến xanh gần mức cao nhất phiên, cho thấy lực cầu vẫn hiện hữu nhưng đã suy yếu so với phiên trước.

Về mặt chỉ báo kỹ thuật, RSI tiếp tục đi lên và kiểm định lại vùng đỉnh ngắn hạn, trong khi đường MACD đã giao cắt lên đường tín hiệu và histogram chuyển sang dương. Các tín hiệu này cho thấy xu hướng giảm ngắn hạn đã kết thúc, thị trường đang bước vào nhịp hồi phục và tích lũy.

Vùng quan trọng: Vùng hỗ trợ: 1.740 – 1.750; Vùng kháng cự: 1.770 – 1.775.

VN-Index có khả năng cần tích lũy, hình thành nền giá mới phía trên đường Tenkan quanh vùng 1740 – 1750 điểm trước khi đủ động lực vượt qua vùng kháng cự 1.770 điểm, nơi hội tụ đường Kijun và mây Span B. Trong bối cảnh thanh khoản có dấu hiệu suy giảm, nhà đầu tư nên theo dõi sự cải thiện của dòng tiền và khả năng duy trì mặt bằng giá hiện tại để đánh giá xác suất bứt phá qua vùng kháng cự”.

VN-Index hướng đến kháng cự 1800 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index tiếp tục tăng gần 22 điểm trong ngày hôm nay và đóng cửa tại mốc 1760,63 điểm. Độ rộng thị trường khá cân bằng với 14/18 ngành tăng điểm, trong đó ngành Truyền thông tăng mạnh nhất, theo sau là ngành Dầu khí và Bất động sản. Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này mua ròng trên sàn HSX, UPCOM và bán ròng trên sàn HNX.

Thanh khoản sụt giảm mạnh trong phiên hôm nay cho thấy động lực thị trường đã chững lại phần nào sau phiên tăng mạnh trước đó; lực kéo chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu Vin. Trong bối cảnh đó, VN-Index đang tiến gần vùng kháng cự cũ tại gap 1768 – 1778, do đó nhà đầu tư nên tiếp tục giao dịch thận trọng. Hiện tại, khả năng chỉ số tiếp tục tăng để kiểm định và lấp gap trong một đến hai phiên tới hiện tương đối cân bằng với kịch bản quay đầu điều chỉnh”.

Ngắn hạn VN-Index kỳ vọng hướng đến vùng 1780 điểm - 1800 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Xu hướng ngắn hạn VN-Index phục hồi, vượt lên xu hướng giảm giá ngắn hạn kéo dài từ ngày 18/9/2026 đến nay. VN-Index tiếp tục duy trì xu hướng tăng trưởng trung dài hạn khi giữ được vùng hỗ trợ quanh 1.700 điểm. Ngắn hạn VN-Index kỳ vọng hướng đến vùng 1780 điểm - 1800 điểm. Cần lưu ý đây là vùng kháng cự mạnh với áp lực cung giá cao sẽ gia tăng trở lại.

Dưới ảnh hưởng tích cực của nhóm cổ phiếu dẫn dắt thị trường. Bên cạnh các thông tin tích cực về lãi suất, kết quả kinh doanh quí 3/2026. VN-Index cũng đang vượt lên giai đoạn giảm giá ngắn hạn. Nhà đầu tư có thể xem xét các vị thế gia tăng tỉ trọng đầu tư đối với các doanh nghiệp tốt, có kết quả kinh doanh quí 3 tăng trưởng mạnh. Tuy nhiên chúng tôi không có khuyến nghị mua đuổi khi VN-Index hướng đến vùng giá quanh 1.780 điểm.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

Mục tiêu tiếp theo của chỉ số VN-Index sẽ hướng tới vùng giá 1780 – 1800 điểm trong các phiên tiếp theo

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“Chỉ số VN-Index tăng 21,9 điểm (+1,3%), đóng cửa ở mức 1760,6 điểm. Chỉ số mở cửa tăng mạnh và hướng đến vùng giá 1,760 điểm ngay trong phiên sáng và duy trì quanh vùng giá 1750 - 1760 điểm đến hết phiên giao dịch. Đà tăng chủ yếu đến từ nhóm Vingroup (VIC và VHM) với đóng góp hơn 18 điểm vào mức tăng của chỉ số. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 167 mã giảm điểm so với 149 mã tăng điểm. Thanh khoản đạt 15,300 tỷ VND, giảm khoảng 25% so với phiên trước.

Phiên giao dịch hôm nay tiếp tục là một phiên tăng điểm tích cực của VN-Index khi chỉ số đóng cửa vượt qua đường MA20 (ngày), đồng thời vượt khỏi xu hướng giảm giá ngắn hạn kéo dài từ T9 vừa qua. Chúng tôi kỳ vọng mục tiêu tiếp theo của chỉ số sẽ hướng tới vùng giá 1780 – 1800 điểm trong các phiên tiếp theo, tương đương vùng kháng cự mạnh của chỉ số. Mặc dù vậy, chúng tôi cho rằng nhà đầu tư không nên mua đuổi tại vùng kháng cự, có thể cân nhắc gia tăng tỷ trọng khi chỉ số có những nhịp kiểm định lại các vùng hỗ trợ. Mục tiêu là các doanh nghiệp đầu ngành, có kết quả kinh doanh quý 3 2026 tăng trưởng tích cực và có định giá phù hợp, ưu tiên các cổ phiếu chưa tăng mạnh trong nhịp hồi phục vừa qua”.

Áp lực chốt lãi nhẹ dần xuất hiện sau các đà hồi phục của thị trường

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Điểm sáng là lực cầu vẫn tiếp diễn ở các nhóm dẫn dắt nhưng cơ hội đầu tư rõ ràng mang tính chọn lọc: Trạng thái phục hồi đã mở rộng hơn giai đoạn trước khi số cổ phiếu trên EMA20/50 lần lượt ở mức 59% và 43%. Các cổ phiếu vốn trung bình thu hút dòng tiền trước đó tiếp tục tăng. Tuy nhiên việc thị trường tăng nhưng độ rộng lại nghiêng về phía bên bán cho thấy nhu cầu mua quay lại thị trường nhưng không dàn trải. Áp lực chốt lãi nhẹ dần xuất hiện sau các đà hồi phục của thị trường.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Đà hồi phục dự kiến tiếp nối đến hết tuần tập trung phân mảnh ở một vài nhóm trụ vốn lớn và một số cổ phiếu riêng lẻ. Chất lượng trung hạn của thị trường vẫn còn nhiều biến số cần theo dõi để đảm bảo khả năng hồi phục bền vững hơn nên nhà đầu tư tham khảo giữ tỷ trọng quanh 50% cổ phiếu/50% tiền mặt trong tuần. Tập trung theo dõi các mã có sức mạnh tương đối cao và triển vọng KQKD tích cực như Bán lẻ (MWG, FRT), Tiêu dùng (MSN, MCH, VNM, TLG), Cảng biển (PHP, GMD, DVP), Cao su (GVR, TRC) và các nhóm vốn trung trung bình khác như ANV, TNG, MSH, ACV”.

Thị trường có thể sẽ xuất hiện các nhịp rung lắc nhằm kiểm định cung cầu

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết phiên với nến xanh và đóng cửa trên mốc 1760 nhờ lực cầu mạnh ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Trên khung đồ thị ngày, các chỉ báo kỹ thuật như RSI và CMF đều đang dần lấy lại động lực hướng lên cho thấy dòng tiền mua chủ động vẫn được duy trì. Tuy nhiên, VN-Index đang chạm vùng 1760 điểm tương vùng Fibonacci thoái lui 0.5 và đường Kijun và Senkou Span B là vùng kháng cự mạnh nên thị trường có thể sẽ xuất hiện các nhịp rung lắc nhằm kiểm định cung cầu và tích lũy trước khi cho thêm những tín hiệu mới.

Trên khung đồ thị giờ, sau khi đi lên từ vùng quá bán, RSI và MACD đã bắt đầu hình thành các đỉnh nhỏ. Cùng với việc VN-Index đang di chuyển dần đến vùng mây Kumo flat, xác suất cao thị trường có thể xuất hiện các nhịp rung lắc điều chỉnh ở các phiên tiếp theo.

VN-Index ghi nhận phiên tăng điểm tích cực, tuy nhiên thanh khoản vẫn ở mức tương đương phiên trước. Dòng tiền tiếp tục phân hóa mạnh và tập trung chủ yếu ở nhóm vốn hóa lớn. Trong bối cảnh này, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư ưu tiên chốt lời từng phần những mã đã ghi nhận đà hồi phục tốt. Bên cạnh đó, có thể tối ưu giá vốn bằng các nhịp lướt sóng ngắn hạn trên danh mục hiện có, tập trung vào các nhóm ngành đang thu hút dòng tiền như ngân hàng, bất động sản và chứng khoán”.

Với tín hiệu hiện tại, chỉ số có khả năng hướng đến vùng 1770 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap - VCSC)

“Về mặt kỹ thuật, VN-Index vượt vùng kháng cự quanh 1740 điểm, cho thấy đà tăng tiếp tục chiếm ưu thế. Với tín hiệu hiện tại, chỉ số có khả năng hướng đến vùng 1770 điểm trong phiên 23/10, trong khi 1740 điểm đóng vai trò hỗ trợ gần”.

Chỉ số có cơ hội hướng lên mục tiêu kế tiếp quanh 1780

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“VN-Index tiếp tục mở rộng đà tăng và tiệm cận vùng cản gần 1760. Áp lực rung lắc quanh khu vực trên đang thể hiện phản ứng khá tốt với ngưỡng MA20 ngày (quanh 1738 điểm). Trong kịch bản thử thách thành công vùng 1760, chỉ số có cơ hội hướng lên mục tiêu kế tiếp quanh 1780”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.