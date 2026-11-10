VN-Index tăng mạnh gần 29 điểm, khối ngoại quay lại mua ròng gần 500 tỷ đồng

Sau phiên giảm điểm hôm qua, thị trường chứng khoán sang hôm nay mở cửa với nhiều thông tin hỗ trợ từ bên ngoài, sau khi Phố Wall đêm qua khởi sắc nhờ giá dầu thô giảm mạnh và cổ phiếu công nghệ hồi phục.

Chỉ số VN-Index sau những phút đầu thận trọng đã nhanh chóng tăng tốc và tiến tới vùng 1.740 điểm. Hầu như toàn bộ nhóm bluechip đều tăng, dù mức tăng chưa thực sự bùng nổ, với chỉ VIC, TCX, HPG, VHM, LPB, SSI, GVR nhích 2-3% ngay từ đầu phiên, đóng góp chủ yếu cho chỉ số chung.

Tạm dừng nghỉ trưa, VN-Index tăng 22,31 điểm (+1,30%) lên 1.736,63 điểm. HNX-Index tăng 2,28 điểm (+0,89%) lên 257,52 điểm. UPCoM-Index tăng 0,32 điểm (+0,26%) lên 121,77 điểm.

Đà tăng lan tỏa trên thị trường chứng khoán phiên hôm nay

Tín hiệu tích cực phát đi trong phiên sáng đã thu hút lực mua đáng kể trong phiên chiều, giúp nhiều cổ phiếu nới rộng đà tăng. Dù đà tăng giá của các mã đơn lẻ không quá đột biến, song có sự lan tỏa đã giúp chỉ số nới rộng biên độ.

Nhóm vốn hóa lớn giữ vững phong độ dẫn dắt chỉ số, với 28/30 mã trong VN30 tăng điểm khi chốt phiên. Trong đó, VIC, SSI, LPB, GVR tăng từ 3 – 3,8%. Đi theo sau là VHM, MWG, SSB tăng trên 2%...

Tính chung toàn sàn HOSE, phiên hôm nay có 221 mã tăng, 94 mã giảm và 50 mã đứng giá.

Tâm điểm thị trường là cổ phiếu HVN của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) khi mã này bất ngờ tăng kịch trần ngay đầu phiên giao dịch. Đây là lần đầu tiên HVN trở lại sắc tím sau hơn ba tháng, kể từ đầu tháng 8/2026.

Đà tăng mạnh của HVN diễn ra ngay sau khi Vietnam Airlines công bố bước tiến mới trong quan hệ hợp tác với ANA Holdings, một trong những tập đoàn hàng không lớn nhất Nhật Bản.

Từ tháng 7/2016, ANA Holdings đã chính thức trở thành cổ đông chiến lược của Vietnam Airlines. Theo thỏa thuận mới, quan hệ hợp tác sẽ được nâng lên một bước khi hai hãng hướng tới mô hình chia sẻ doanh thu trên các đường bay giữa Việt Nam và Nhật Bản. Hai bên dự kiến phối hợp xây dựng lịch bay, giá vé, quản lý chỗ, bán hàng và dịch vụ hành khách, thay vì chủ yếu hợp tác liên danh chuyến bay như trước đây.

Động thái này được kỳ vọng giúp Vietnam Airlines khai thác hiệu quả hơn mạng bay quốc tế, tối ưu nguồn lực và nâng cao năng lực cạnh tranh. Tuy nhiên, việc triển khai mô hình liên doanh vẫn cần sự chấp thuận của các cơ quan quản lý có thẩm quyền.

Chốt phiên, VN-Index đạt mức tăng bứt phá 28,75 điểm (+1,68%) lên 1.743,07 điểm. Khối lượng giao dịch toàn sàn đạt 877 triệu đơn vị, giá trị 16.900 tỷ đồng, trong đó khớp lệnh đạt hơn 13.000 tỷ đồng.

HNX-Index phiên hôm nay cũng tăng nhẹ 1,02 điểm (+0,4%) lên 256,26 điểm. Trên sàn có 75 mã tăng, 49 mã giảm. Trong khi UPCoM-Index hôm nay không giữ được sắc xanh, quay đầu giảm nhẹ 0,04 điểm (-0,03%) xuống 121,41 điểm.

Một điểm sáng nữa là giao dịch khối ngoại khi khối này trở lại mua ròng hơn 460 tỷ đồng. Lực mua tập trung trên HOSE với giá trị mua ròng 475,5 tỷ đồng, trong khi bán ròng nhẹ trên 2 sàn còn lại. Lực mua của khối này chia đều cho một số mã lớn như: KDH, POW, SSI, VHM, NVL, VNM, DXG, SHB… với mỗi mã được mua ròng từ 50 – 86 tỷ đồng.