VN-Index tăng hơn 46 điểm, cao nhất nửa năm

VN-Index tăng mạnh nhất 6 tháng qua. Ảnh: Phương Lâm.

Thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận phiên giao dịch bùng nổ ngày 21/10 khi lực cầu gia tăng mạnh trên diện rộng, đặc biệt tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Ngay từ đầu phiên, sắc xanh đã xuất hiện tại nhiều nhóm ngành, giúp VN-Index nhanh chóng vượt mốc 1.700 điểm. Sau khoảng thời gian giằng co đầu giờ sáng, chỉ số bắt đầu tăng tốc khi dòng tiền đổ vào nhóm bất động sản, ngân hàng và chứng khoán.

Đà tăng được duy trì xuyên suốt phiên chiều. Đặc biệt, lực kéo từ các cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup giúp chỉ số liên tục mở rộng biên độ tăng, có thời điểm tiến sát vùng 1.740 điểm.

Kết thúc phiên, VN-Index tăng 46,7 điểm (+2,8%) lên 1.738,67 điểm, mạnh nhất kể từ đầu tháng 4 - giai đoạn FTSE Russell xác nhận lộ trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam. Trên sàn Hà Nội, HNX-Index tăng 3,71 điểm (+1,4%) lên 261,67 điểm trong khi UPCoM-Index tăng 1,02 điểm (+0,8%) lên 126,24 điểm.

Thanh khoản thị trường cải thiện rõ rệt so với phiên trước. Riêng giá trị giao dịch trên HoSE đạt khoảng 20.291 tỷ đồng, tăng 53% so với hôm qua. Tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn đạt gần 22.000 tỷ đồng.

Độ rộng thị trường nghiêng hẳn về phía tích cực. Trên cả 3 sàn, có 492 mã tăng giá (gồm 45 mã tăng trần) trong khi 235 mã giảm giá (gồm 27 mã giảm sàn). Số cổ phiếu đứng giá là 816 mã.

Rổ VN30 cũng ghi nhận diễn biến khả quan khi tăng 35 điểm lên 1.880,57 điểm. Trong nhóm này, có 25 cổ phiếu tăng giá, 4 mã đứng tham chiếu và chỉ một mã giảm giá.

VN-Index bật ngược trở lại vùng 1.730 điểm. Ảnh: TradingView.

Tâm điểm của phiên giao dịch hôm nay là nhóm cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup khi đều tăng mạnh và đóng góp phần lớn mức tăng của thị trường.

Trong đó, VIC tăng trần lên 223.600 đồng/cổ phiếu. Đây cũng là cổ phiếu có ảnh hưởng tích cực lớn nhất đến VN-Index, đóng góp khoảng 24,7 điểm vào mức tăng chung.

Cùng chiều, VHM tăng trần lên 61.800 đồng/cổ phiếu, đóng góp thêm khoảng 7,15 điểm cho chỉ số.

Như vậy, riêng 2 cổ phiếu VIC và VHM đã đóng góp gần 32 điểm, tương đương khoảng 68% mức tăng của VN-Index trong phiên.

Các cổ phiếu khác trong hệ sinh thái Vingroup cũng giao dịch tích cực. VRE tăng trần lên 24.950 đồng/cổ phiếu, trong khi VPL tăng 3,7% lên 83.500 đồng/cổ phiếu.

Ngoài nhóm Vingroup, nhiều cổ phiếu bất động sản cũng thu hút dòng tiền như DXG (+2,9%) và KDH (+5%), CEO (+5,5%), DIG (+6,5%). Một số mã như NLG, DXS, HDC cùng tăng trần.

Nhóm chứng khoán tiếp tục là điểm sáng với sắc xanh bao phủ phần lớn cổ phiếu, như VIX (+4,1%), SSI (+2,3%), SHS (+2,4%), VCI (+3,4%), TCX (+3,9%) và TPB (+5,4%).

Ở nhóm ngân hàng, nhiều mã cũng đóng góp tích cực vào đà tăng chung. MSB (+3,7%), VIB (+2,6%), SHB (+2,4%), MBB (+1,8%), TCB (+1,3%) và VCB (+1,1%).

Trái ngược diễn biến tích cực của thị trường chung, nhóm dầu khí chịu áp lực điều chỉnh. PVT giảm 5%, BSR giảm 2,1%, trong khi một số cổ phiếu khác cũng giao dịch dưới tham chiếu.

Một điểm tích cực khác trong phiên 21/10 là sự đảo chiều của dòng vốn ngoại. Theo dữ liệu giao dịch trên cả 3 sàn, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng gần 160 tỷ đồng.

Ở chiều mua, dòng vốn ngoại tập trung vào một số cổ phiếu vốn hóa lớn. TCB dẫn đầu với giá trị mua ròng khoảng 290 tỷ đồng, tiếp đến là MSN (+145 tỷ đồng) và VIC (+89 tỷ đồng).

Ngược lại, FPT là cổ phiếu chịu áp lực bán ròng lớn nhất với khoảng 173 tỷ đồng, theo sau là VCB (-105 tỷ đồng), ACB (-103 tỷ đồng).