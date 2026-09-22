VN-Index tăng hơn 17 điểm: VIC, GEX bứt phá, SSB tiếp tục 'trắng bên mua'

Thị trường chứng khoán trong nước khép lại phiên giao dịch với diễn biến tích cực khi VN-Index tăng 17,26 điểm, lên 1.816,93 điểm. Động lực chính đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, nổi bật là các mã thuộc “họ” Vin và Gelex, trong khi nhóm ngân hàng tiếp tục phân hóa.

Độ rộng thị trường nghiêng về bên mua với 174 mã tăng trên HoSE, trong đó có 6 mã tăng trần, so với 130 mã giảm và 7 mã giảm sàn. Dù chỉ số tăng mạnh, dòng tiền lại chưa cho thấy sự cải thiện tương ứng khi tổng giá trị giao dịch trên HoSE chỉ đạt hơn 12.800 tỷ đồng, giảm gần 4.500 tỷ đồng so với phiên trước.

Diễn biến trong nước xuất hiện trong bối cảnh thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục tích cực, với nhóm cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn đóng vai trò dẫn dắt. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ đi xuống cùng giá dầu thô hạ nhiệt góp phần giảm bớt lo ngại về áp lực lạm phát và hỗ trợ tâm lý nhà đầu tư.

VN-Index tăng hơn 17 điểm nhưng thanh khoản chỉ hơn 12.800 tỷ đồng.

Thị trường quốc tế cũng theo dõi tình hình tại Biển Đỏ sau những thông tin liên quan đến việc Mỹ và lực lượng Houthi tại Yemen đạt thỏa thuận nhằm hạ nhiệt xung đột. Việc căng thẳng được kiểm soát có thể giúp giảm nguy cơ gián đoạn các tuyến hàng hải quan trọng, qua đó hạn chế áp lực lên chi phí vận tải và logistics toàn cầu.

Tại thị trường Việt Nam, VN-Index mở cửa trong sắc đỏ nhưng lực cầu nhanh chóng xuất hiện, giúp chỉ số đảo chiều vượt tham chiếu. Sắc xanh sau đó được duy trì trong phần lớn thời gian giao dịch, song dòng tiền tập trung chủ yếu ở một số nhóm cổ phiếu thay vì lan tỏa đồng đều.

Nổi bật nhất là sự trở lại của nhóm cổ phiếu “họ” Vin sau những phiên điều chỉnh trước đó. VIC tăng 3,74%, VHM tăng 1,91%, VRE tăng 1,41% và VPL tăng 0,62%. Với tỷ trọng vốn hóa lớn, đà tăng của các cổ phiếu này tạo lực đẩy đáng kể cho VN-Index.

Sắc xanh cũng lan sang nhiều cổ phiếu bất động sản khác. PDR tăng 2,17%, BCM tăng 1,01%, KHG tăng 2,7% và SIP tăng 1,41%, giúp bất động sản trở thành một trong những nhóm ngành giao dịch tích cực trong phiên.

Bên cạnh nhóm Vin, dòng tiền còn tập trung mạnh vào các cổ phiếu thuộc “họ” Gelex. GEE tăng hết biên độ 6,91%, GEX tăng 3,17%, VGC tăng 2,89% và GEL tăng 1,06%. Cổ phiếu EIB cũng tăng 1,54%.

Nhóm công nghiệp ghi nhận nhiều mã tăng khá. VSC tăng 2,29%, HAH tăng 2,99%, VTP tăng 1,45%, PC1 tăng 3,47% và VOS tăng 3,33%. Một số cổ phiếu vốn hóa lớn khác cũng hỗ trợ chỉ số, với MSN tăng 3,84%, VNM tăng 1,49%, SAB tăng 1,82%, DGC tăng 1,27% và POW tăng 1,99%.

Ở chiều ngược lại, cổ phiếu ngân hàng tiếp tục phân hóa và số mã giảm chiếm ưu thế. Tâm điểm đáng chú ý là Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (mã chứng khoán: SSB), khi cổ phiếu SSB tiếp tục chịu áp lực bán mạnh sau thông tin liên quan đến giao dịch thoái vốn của người nhà và lãnh đạo ngân hàng.

Kết phiên, SSB giảm hết biên độ 6,9%, xuống 20.900 đồng/cổ phiếu, với khối lượng khớp lệnh hơn 3,8 triệu đơn vị. Đáng chú ý, mã này tiếp tục rơi vào trạng thái “trắng bên mua”, trong khi cuối phiên còn hơn 980.000 cổ phiếu dư bán tại mức giá sàn.

Đây là phiên thứ hai liên tiếp SSB đóng cửa ở giá sàn. Sau chuỗi giảm, vốn hóa thị trường của SeABank còn khoảng 72.497 tỷ đồng.

Áp lực điều chỉnh cũng xuất hiện tại BVB khi mã này giảm 3,13%, ACB giảm 1,79%, VPB mất 1,58%, MBB giảm 0,5% và CTG giảm 0,16%. Chiều tăng ghi nhận MSB dẫn đầu với mức tăng 3,45%, trong khi EIB, TPB, LPB và TCB cùng tăng quanh 1%.

Nhóm dầu khí cũng có sự phân hóa. PLX, GAS, BSR và PVD điều chỉnh quanh 1%, trong khi một số cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ thu hút dòng tiền tốt hơn. PVP tăng kịch trần 6,85%, PVT tăng 4,56% và VTO tăng 3,81%.

Giao dịch khối ngoại là một điểm đáng chú ý khác khi nhà đầu tư nước ngoài quay lại mua ròng, dù giá trị chưa lớn. Tổng quy mô giao dịch của khối ngoại đạt gần 3.200 tỷ đồng, trong đó giá trị mua ròng chưa tới 100 tỷ đồng.

SBT dẫn đầu chiều mua ròng với hơn 131 tỷ đồng, tiếp đến là MCH với khoảng 68 tỷ đồng, VIC 49,7 tỷ đồng và VNM 41,5 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, TCB bị bán ròng hơn 86 tỷ đồng, VHM 54,5 tỷ đồng, VPB 49,6 tỷ đồng, BVH 45 tỷ đồng và VCB 32,4 tỷ đồng.

VN-Index có phiên tăng hơn 17 điểm nhờ lực kéo đáng kể từ nhóm Vin, Gelex và một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Tuy nhiên, thanh khoản giảm xuống hơn 12.800 tỷ đồng cho thấy dòng tiền vẫn thận trọng, trong khi sự phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu tiếp tục hiện diện khá rõ.