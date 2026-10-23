VN-Index tăng hơn 13 điểm, sắc đỏ vẫn phủ rộng thị trường

Nhóm cổ phiếu ngân hàng dẫn dắt đà tăng thị trường. Nguồn: Vietstock

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa chứng kiến màn “lội ngược dòng” trong phiên 23/10. Sau khi giảm 4,5 điểm vào cuối phiên sáng, VN-Index đảo chiều tăng 13,52 điểm, lên 1.774,15 điểm khi kết phiên.

HNX-Index cũng tăng 1,62 điểm, lên gần 263 điểm, trong khi UPCoM-Index giảm 0,65 điểm, xuống 126 điểm.

Thanh khoản toàn thị trường đạt hơn 18.135 tỷ đồng, tương ứng khối lượng giao dịch hơn 866 triệu cổ phiếu. Riêng sàn HoSE ghi nhận giá trị giao dịch khoảng 16.942 tỷ đồng, tăng 10,73% so với phiên liền trước. Dòng tiền tập trung đáng kể vào nhóm ngân hàng và một số cổ phiếu vốn hóa lớn, góp phần hỗ trợ chỉ số phục hồi.

Trái với diễn biến tích cực của thị trường trong nước, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 235 tỷ đồng trên sàn HoSE. Cụ thể, giá trị bán ra đạt khoảng 1.948 tỷ đồng, trong khi giá trị mua vào là 1.713 tỷ đồng.

ACB là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất, với giá trị khoảng 469 tỷ đồng. Tiếp theo là FPT với 146 tỷ đồng, PNJ (109 tỷ đồng), STB (83 tỷ đồng) và VPL (76,5 tỷ đồng).

Ở chiều mua ròng, TCB dẫn đầu danh sách với 152 tỷ đồng. MSN được mua ròng 92 tỷ đồng, tiếp theo là CTG (61,5 tỷ đồng), HDB (55 tỷ đồng) và VPB (40 tỷ đồng).

VIC và nhóm ngân hàng dẫn dắt đà tăng

Động lực giúp VN-Index đảo chiều trong phiên chiều đến từ VIC và nhóm cổ phiếu ngân hàng.

VIC tăng 1,55%, lên 236.500 đồng/cổ phiếu, đóng góp 5,9 điểm cho chỉ số chung và trở thành trụ đỡ lớn nhất thị trường. ‘Người anh em’ VHM cũng duy trì đà tăng nhẹ 0,47% lên 64.300 đồng/cổ phiếu, góp thêm 0,51 điểm.

Tại nhóm ngân hàng, STB là tâm điểm khi tăng kịch trần 6,86%, lên 68.500 đồng/cổ phiếu, đóng góp 1,84 điểm cho VN-Index và 6,23 điểm cho VN30.

ACB tăng 3,9%, lên 21.300 đồng/cổ phiếu, bất chấp áp lực bán ròng lớn từ nhà đầu tư nước ngoài. Với giá trị giao dịch gần 847 tỷ đồng, ACB dẫn đầu thị trường về thanh khoản tính theo giá trị, đồng thời đóng góp một điểm cho VN-Index.

Nhiều cổ phiếu ngân hàng khác cũng tăng giá, gồm LPB tăng 3,59%, đóng góp 0,9 điểm; VCB tăng 0,89%; BID tăng 1,33% và CTG tăng 1,31%. Bên cạnh đó, EIB tăng 5,31%, TPB +1,96%, VIB +1,07%, HDB +0,89%, VPB +0,63%, MSB +0,65%, SHB +0,93% và TCB +0,15%.

Ở chiều ngược lại, HPG là một trong những cổ phiếu gây sức ép lớn nhất lên chỉ số khi giảm 1,41%, lấy đi 0,52 điểm của VN-Index. FPT giảm 0,7%, BSR -0,51% và MBB -0,5%. TCX và GVR cũng nằm trong nhóm cổ phiếu tác động tiêu cực đến thị trường.

Cổ phiếu chứng khoán, bất động sản và bán lẻ diễn biến trái chiều

Tại nhóm chứng khoán, diễn biến giữa các cổ phiếu không đồng nhất. VIX tăng 1,2%, VCI tăng 0,51% và ORS tăng 2,6%. Trong khi đó, SSI giảm 0,99%, xuống 19.950 đồng/cổ phiếu; SHS giảm 0,78% và HCM giảm 0,41%.

Ở nhóm bất động sản, ngoài VIC và VHM, VPI tăng 2,87% và KDH tăng 1,34%. Ngược lại, VRE giảm 1,15%, còn KBC giảm 0,37%.

Nhóm bán lẻ và công nghiệp cũng ghi nhận diễn biến trái chiều. PNJ giảm 6,18%, xuống 17.450 đồng/cổ phiếu, trở thành một trong những mã giảm mạnh đáng chú ý trong phiên. Ở chiều tăng, PET tăng kịch trần 6,18%, VSC tăng 3,78%, lên 15.100 đồng/cổ phiếu; GEX tăng 1,9%, MWG tăng 0,27% và MSN tăng 0,41%.

Dù VN-Index phục hồi, độ rộng thị trường chưa cho thấy ưu thế rõ rệt của bên mua. Toàn thị trường có 317 mã tăng giá, trong đó 40 mã tăng trần; 325 mã giảm giá, gồm 27 mã giảm sàn; và 834 mã đứng giá.