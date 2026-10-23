VN-Index tăng hơn 13 điểm, cổ phiếu ngân hàng khởi sắc

Chốt phiên 23/10, sàn HOSE ghi nhận 144 mã tăng và 156 mã giảm. VN-Index tăng 13,52 điểm, tương đương 0,77%, lên 1.774,15 điểm.

Ảnh minh hoạ.

Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 777,1 triệu đơn vị, tương ứng giá trị 16.942 tỷ đồng, tăng gần 16% về khối lượng và 11% về giá trị so với phiên trước. Giao dịch thỏa thuận đóng góp hơn 136,3 triệu đơn vị, tương ứng giá trị 2.824 tỷ đồng.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng trở thành điểm sáng của thị trường, trong đó STB dẫn dắt đà tăng khi tăng kịch trần 6,9%, lên 68.500 đồng/cổ phiếu, với khối lượng khớp lệnh hơn 8,2 triệu đơn vị.

ACB tăng gần 4%, lên 21.300 đồng/cổ phiếu, với thanh khoản gần 41 triệu đơn vị. Đây là mức khớp lệnh cao nhất trong nhóm cổ phiếu bluechip và cũng là phiên giao dịch sôi động nhất của mã này trong hơn 3 tháng qua.

Theo sau là SSB, tăng 3,7% lên 16.650 đồng/cổ phiếu. LPB có thời điểm tăng kịch trần trước khi đóng cửa tăng 3,6%, lên 40.400 đồng/cổ phiếu.

Các mã VPB, VCB, HDB, SHB, VIB, CTG và BID cũng kết phiên trong sắc xanh, dù mức tăng không lớn.

Ở nhóm vốn hóa lớn, VIC tăng 1,6% lên 236.500 đồng/cổ phiếu, qua đó trở thành mã đóng góp tích cực nhất cho VN-Index, với mức đóng góp gần 6 điểm.

Ở chiều ngược lại, áp lực giảm giá nhìn chung không quá lớn. Các mã SSI, VRE, HPG và TCX giảm từ 1% đến 1,5%.

Tại nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, GIL tăng kịch trần. Các mã VPI, SZC, VSC, LPS, OCB, EIB, PET và ASP tăng từ gần 3% đến hơn 6%, đi kèm thanh khoản tích cực.

Trong nhóm giảm giá, KOS giảm sàn xuống 5.050 đồng/cổ phiếu, với khối lượng khớp lệnh 0,16 triệu đơn vị. Dư bán tại mức giá sàn lên tới hơn 93,4 triệu đơn vị.

Đáng chú ý, PNJ có thời điểm giảm sàn trước khi đóng cửa giảm 6,2%, xuống 17.450 đồng/cổ phiếu. Khối lượng giao dịch đạt 24,2 triệu đơn vị, trong khi nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 6 triệu đơn vị.

Trên sàn HNX, chỉ số HNX-Index nới rộng đà giảm trong đầu phiên chiều trước khi phục hồi, vượt mốc tham chiếu vào những phút cuối phiên.

Đóng cửa, HNX ghi nhận 55 mã tăng và 72 mã giảm. HNX-Index tăng 1,62 điểm, tương đương 0,62%, lên 262,7 điểm.

Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 57 triệu đơn vị, tương ứng giá trị 796,4 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận đóng góp thêm 7,7 triệu đơn vị, với giá trị 106 tỷ đồng.

NVB là cổ phiếu hỗ trợ tích cực nhất cho chỉ số khi tăng gần 6%, lên 14.500 đồng/cổ phiếu, với khối lượng khớp lệnh 1,2 triệu đơn vị.

Các cổ phiếu lớn khác diễn biến phân hóa. IDC và MBS tăng nhẹ; HUT và CEO đứng giá tham chiếu, trong khi TNG, PVS và SHS giảm nhẹ.

Trên sàn UpCoM, chỉ số UpCoM-Index đảo chiều giảm và duy trì dưới vùng giá thấp trong phần lớn thời gian còn lại của phiên.

Chốt phiên, UpCoM-Index giảm 0,65 điểm, tương đương 0,51%, xuống 126,26 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 31,6 triệu đơn vị, tương ứng giá trị 394,9 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm 5,1 triệu đơn vị, với giá trị 80,6 tỷ đồng.

Nhóm cổ phiếu có thanh khoản cao diễn biến phân hóa. VNE, MSR và AAS tăng từ 2% đến 5%; DDV, POM và SDD đứng giá tham chiếu, trong khi OIL giảm nhẹ. Khối lượng giao dịch của các mã này dao động từ 0,89 triệu đến hơn 2,6 triệu đơn vị.