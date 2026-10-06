VN-Index tăng gần 6 điểm, khối ngoại bán ròng hơn 2.700 tỷ đồng

Chốt phiên giao dịch ngày 6/10, VN-Index tăng 5,88 điểm, tương đương 0,34%, lên 1.759,08 điểm. Trên sàn HoSE, có 127 mã tăng, trong khi 177 mã giảm và 64 mã đứng giá.

Ảnh minh hoạ.

Thanh khoản thị trường cải thiện đáng kể so với phiên giao dịch ảm đạm trước đó. Khối lượng khớp lệnh đạt 614,09 triệu đơn vị, giao dịch thỏa thuận đạt 177,46 triệu đơn vị. Tổng khối lượng giao dịch đạt 791,55 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 18.715,11 tỷ đồng.

Nhóm năng lượng tiếp tục duy trì diễn biến tích cực, đóng góp đáng kể vào đà tăng của thị trường. BSR tăng 2,3% lên 31.100 đồng/cổ phiếu; PVS tăng 1,51% lên 33.600 đồng; PVD tăng 4,2% lên 18.600 đồng và PLX tăng 1,97% lên 36.200 đồng.

Ở chiều ngược lại, OIL giảm 0,76%, trong khi PVC đứng giá.

Nhóm hàng tiêu dùng không thiết yếu diễn biến phân hóa. MWG tăng 2,15%, DGW tăng 0,74% và VPL tăng mạnh 4,25%, qua đó hỗ trợ đáng kể cho chỉ số.

Đáng chú ý, PNJ giảm hết biên độ 6,93%, xuống còn 20.150 đồng/cổ phiếu. Thanh khoản tại mã này đạt hơn 16,27 triệu đơn vị, đồng thời còn dư bán hơn 14,7 triệu đơn vị sau phiên giảm nhẹ trước đó.

Một số cổ phiếu có đóng góp tích cực cho VN-Index gồm VPL, VHM, BSR, LPB, TCX, VCB, VNM và MWG. Ở chiều ngược lại, BVH, HVN, GEE, PNJ, VBB, SSB, ACB và FPT tạo áp lực kéo giảm chỉ số.

Nhóm bất động sản nhìn chung tăng nhẹ nhưng diễn biến giữa các cổ phiếu không đồng nhất. Một số mã vốn hóa lớn tiếp tục đóng vai trò nâng đỡ thị trường.

Tại nhóm tài chính, nhiều cổ phiếu ghi nhận sắc xanh. SSI tăng 0,51%, SHS tăng 1,57%, MBB tăng 0,26%, MSB tăng 3,6% và VND tăng 3,75%.

Tuy nhiên, áp lực bán vẫn hiện diện tại một số mã lớn. SHB giảm 0,9%, TCB giảm 0,15% và ACB giảm 1,9%.

Trái với diễn biến tích cực của nhóm năng lượng, nhóm công nghệ chịu áp lực bán khá rõ. FPT giảm 2,42%, GEE giảm 1,4% và CMG giảm 2,86%.

Nhóm viễn thông cũng kém tích cực khi VGI giảm 2%, FOX giảm 2,03%, trong khi phần lớn các cổ phiếu còn lại đứng giá.

Một trong những điểm đáng chú ý trong phiên 6/10 là hoạt động bán ròng mạnh của nhà đầu tư nước ngoài.

Theo đó, khối ngoại bán ròng hơn 2.728 tỷ đồng. HDB chịu áp lực bán lớn nhất với giá trị bán ròng hơn 2.037 tỷ đồng. VJC và PNJ cũng nằm trong nhóm bị nhà đầu tư nước ngoài bán mạnh.