VN-Index tăng gần 5 điểm, cổ phiếu DGW giảm sàn dù lãi quý 3 tăng mạnh

Nhóm ngân hàng tạo lực đẩy cho VN-Index. Nguồn: Vietstock.

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên giao dịch ngày 28/10 trong sắc xanh sau phần lớn thời gian giằng co với biên độ hẹp. Lực cầu gia tăng về cuối phiên, đặc biệt tại nhóm cổ phiếu ngân hàng, giúp VN-Index tăng gần 5 điểm, lên 1.766,65 điểm.

Chỉ số HNX-Index cũng nhích nhẹ 0,36 điểm lên 260 điểm. Ngược lại, UPCoM-Index giảm 0,35 điểm xuống 126 điểm.

Thanh khoản toàn thị trường cải thiện so với phiên trước, với tổng giá trị giao dịch đạt 15.306 tỷ đồng, tăng 9,94%. Tuy nhiên, độ rộng thị trường nghiêng về bên bán khi có 361 mã giảm giá, trong khi chỉ có 270 mã tăng. Bên cạnh đó có 881 mã đứng giá.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục nghiêng về chiều bán trong phiên 28/10. Tính trên cả ba sàn, khối ngoại mua vào khoảng 1.927 tỷ đồng và bán ra hơn 2.179 tỷ đồng, tương ứng bán ròng 252 tỷ đồng, đánh dấu phiên bán ròng thứ tư liên tiếp.

Ở chiều mua ròng, TCB dẫn đầu với giá trị 172,31 tỷ đồng, tiếp đến là MSN với 89,39 tỷ đồng, VCB với 77,97 tỷ đồng, HDB với 59,13 tỷ đồng và VPB với 35,41 tỷ đồng.

Tại chiều bán, FPT chịu áp lực bán ròng lớn nhất, đạt 260 tỷ đồng. VPL đứng tiếp theo với 118 tỷ đồng, trong khi GMD và VNM lần lượt bị bán ròng 43 tỷ đồng và 35 tỷ đồng.

Nhóm ngân hàng nâng đỡ VN-Index

Nhóm cổ phiếu ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong đà tăng của thị trường. VCB trở thành ‘đầu tàu’ dẫn dắt thị trường khi tăng 2,5% lên 57.500 đồng/cổ phiếu, đóng góp 2,49 điểm cho VN-Index.

HDB tăng 3,86%, đóng góp 0,91 điểm; VPB tăng 1,29%, đóng góp 0,63 điểm; CTG tăng 1,15%, TPB cũng tăng hơn 2%.

Trái lại, một số cổ phiếu ngân hàng như TCB, SHB và EIB giảm điểm. Dù vậy, lực tăng tại các mã vốn hóa lớn vẫn đủ hỗ trợ chỉ số chung đóng cửa trong sắc xanh.

Ở nhóm bán lẻ, MWG tăng 0,4%, MSN tăng hơn 1% và VNM tăng 1,04%.

Nhóm bất động sản lại diễn biến kém tích cực. VPI +2,29%, KBC + 0,19%, VIC +0,33% lên 241.000 đồng/cổ phiếu, đóng góp 1,28 điểm cho VN-Index. VHM đứng giá, còn CEO, DXG, NVL, PDR, VRE và KDH đồng loạt giảm.

Một số cổ phiếu vốn hóa lớn khác cũng gây sức ép lên chỉ số. FPT giảm 2,53% xuống 54.000 đồng/cổ phiếu, lấy đi 0,48 điểm của VN-Index. GAS cũng gây áp lực lên chỉ số khi giảm điểm, bên cạnh HPG giảm 1,19% và VRE giảm 1,23%.

DGW giảm sàn dù lợi nhuận quý 3 tăng 65%

Trong phiên, cổ phiếu DGW của CTCP Thế Giới Số (Digiworld) giảm hết biên độ xuống 42.350 đồng/cổ phiếu, dù doanh nghiệp vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3 tăng trưởng tích cực.

Trong quý 3/2026, Digiworld ghi nhận doanh thu thuần 11.022 tỷ đồng, tăng 49% so với cùng kỳ năm trước (YoY); lợi nhuận sau thuế đạt 278 tỷ đồng, tăng 65% YoY.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 26.795 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 789 tỷ đồng, lần lượt tăng 44% và 101% YoY.

Về chính sách cổ tức, ngày 16/10, Digiworld đã chi hơn 220 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2026 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, tương ứng 1.000 đồng/cổ phiếu. Danh sách cổ đông nhận cổ tức được chốt ngày 6/10.

Theo nghị quyết được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 16/9/2026, Digiworld dự kiến trả cổ tức năm 2026 bằng tiền mặt với tổng tỷ lệ 30%, tương ứng 3.000 đồng/cổ phiếu. Kế hoạch chia thành ba đợt, mỗi đợt 10%, lần lượt vào quý 4/2026, quý 1/2027 và quý 2/2027. Sau đợt tạm ứng trong tháng 10, doanh nghiệp còn hai đợt chi trả với tổng tỷ lệ 20%.