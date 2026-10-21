VN-Index tăng gần 47 điểm, vượt mốc 1.700

Kết phiên giao dịch, VN-Index tăng 46,7 điểm, lên 1.738,67 điểm; HNX-Index tăng 3,71 điểm, tương đương 1,44%, lên 261,67 điểm. UPCoM-Index tăng 1,28 điểm, tương đương 1,02%, đạt 126,5 điểm. Đây là mức tăng mạnh nhất của chỉ số kể từ phiên 8/4, thời điểm VN-Index tăng 79 điểm.

Toàn thị trường hôm nay có 449 mã tăng giá, trong đó 40 mã tăng trần; 820 mã đứng giá, 207 mã giảm và 27 mã giảm sàn.

Đáng chú ý trong phiên giao dịch hôm nay là diễn biến của nhóm cổ phiếu Vingroup. Các mã VHM, VIC, VRE đồng loạt tăng kịch trần. Trong đó, VIC và VHM là hai cổ phiếu có quy mô vốn hóa lớn nên diễn biến tăng mạnh của nhóm này có thể tạo lực đẩy đáng kể đối với chỉ số VN-Index.

VN-Index vượt 1.700 điểm, thị trường bùng nổ sắc xanh. (Ảnh minh họa).

Bộ ba VIC, VHM và VRE cùng đóng cửa ở mức giá trần, trong khi VPL tăng 3,7%. Riêng bốn cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup đóng góp gần 34 điểm cho VN-Index.

Xét theo nhóm ngành, tại nhóm tài chính, nhiều cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán ghi nhận mức tăng đáng kể. MSB tăng 3,67%, TCB tăng 1,33%, SHB tăng 2,37%, VIB tăng 2,55%, MBB tăng 1,78%, TPB tăng 5,42% và VCB tăng 1,08%. Ở nhóm chứng khoán, VIX tăng 4,12%, TCX tăng 3,94%, VCI tăng 3,41%, SSI tăng 2,26%, SHS tăng 2,38% và VND tăng 2,21%.

Nhóm cổ phiếu bất động sản cũng ghi nhận diễn biến tích cực khi hàng loạt cổ phiếu tăng mạnh. Có thể kể đến như: DXS, NLG và HDC tăng hết biên độ. Các mã DIG, PDR, CEO, VPI, HDG, KDH, CII và DXG tăng 3-6%.

Ở nhóm công nghiệp, nhiều cổ phiếu khác diễn biến tích cực: CII tăng 3,41%, HHV tăng 2,15%, PC1 tăng 3,23% và VJC tăng 0,47%. Tuy nhiên, một số mã vẫn giảm điểm như CDC giảm 2,21%.

Tại nhóm nguyên vật liệu, diễn biến phân hóa rõ nét hơn. NKG tăng 3,57%, HSG tăng 1,86%, trong khi MSR giảm 3,53% và DCM giảm 0,15%. HPG tăng nhẹ 0,24%.

Nhóm tiêu dùng cũng có sự phân hóa. FRT tăng 1,74%, MWG tăng 1,2%, trong khi PNJ giảm 2,78% và HTM giảm 13,49%. Ở nhóm năng lượng, áp lực bán xuất hiện tại các cổ phiếu dầu khí khi PVT giảm 4,96%, BSR giảm 2,09% và PVS giảm 0,63%.

Trong phiên thị trường tăng mạnh, nhà đầu tư nước ngoài đảo chiều mua ròng khoảng 193 tỷ đồng. TCB tiếp tục là tâm điểm hút vốn ngoại với giá trị mua ròng 290 tỷ đồng. MSN và VIC lần lượt được mua ròng 144 tỷ đồng và 90 tỷ đồng.

Tính trong bốn phiên gần nhất, TCB hút ròng tổng cộng 687 tỷ đồng, vượt trội so với các cổ phiếu còn lại. Diễn biến này trái ngược với xu hướng bán ròng liên tục đối với mã ngân hàng này kể từ giữa tháng 9.

Ở chiều ngược lại, ACB, VCB và FPT chịu áp lực rút vốn với giá trị bán ròng lần lượt 103 tỷ đồng, 106 tỷ đồng và 173 tỷ đồng.