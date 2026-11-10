VN-Index tăng gần 29 điểm, sắc xanh lan rộng trên thị trường

Thị trường chứng khoán khởi sắc trong phiên hôm nay khi tâm lý nhà đầu tư được hỗ trợ bởi diễn biến tích cực của chứng khoán Mỹ đêm qua và giá dầu lao dốc. Ngay khi bước vào phiên giao dịch, cổ phiếu đã đồng loạt tăng giá. Tuy nhiên, sự kiềm chế của một số cổ phiếu trụ khiến VN-Index chưa có một phiên bùng nổ mạnh hơn.

Chốt phiên, sàn HoSE có 221 mã tăng và 94 mã giảm. VN-Index tăng 28,75 điểm, tương đương 1,68%, lên 1.743,07 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt gần 877 triệu đơn vị, giá trị 16.901,3 tỷ đồng, tăng lần lượt hơn 29% và 22% so với phiên trước. Giao dịch thỏa thuận đóng góp hơn 215,5 triệu đơn vị, giá trị 3.828 tỷ đồng.

Sắc xanh lan rộng, VN-Index tăng mạnh.

Trong rổ VN30, có tới 28 mã tăng và chỉ 2 mã giảm khi đóng cửa, đưa chỉ số tăng 1,68%. SSI dẫn đầu nhóm bluechip với mức tăng 3,8% lên 20.650 đồng, khớp hơn 34,1 triệu đơn vị. LPB đứng tiếp theo khi tăng 3,4% lên 36.100 đồng, khớp hơn 1,86 triệu đơn vị.

Đáng chú ý, VIC nới rộng đà tăng lên 3,2%, đạt 242.000 đồng, đóng góp hơn 12 điểm cho VN-Index. Các cổ phiếu STB, VNM, TCB, HPG, SSB, SHB, MWG, VHM và GVR tăng từ 1,8% đến gần 3%.

Ở chiều ngược lại, BSR giảm 1,93% và FPT giảm 0,2%. Trong phiên, cả hai cổ phiếu đều chịu áp lực bán đáng kể, với BSR có thời điểm giảm 2,12%, còn FPT lùi 3,05% so với mức giá cao nhất.

Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ ghi nhận điểm nhấn tại HVN và NTL khi cùng tăng trần, khớp khoảng 2,4 triệu đơn vị mỗi mã.

Nhóm chứng khoán chững lại nhưng vẫn duy trì mức tăng tích cực. VIX, VND, VDS và FTS tăng khoảng 3-4%.

Trong khi đó, nhóm bất động sản và xây dựng tiếp tục giao dịch sôi động với HDG, VGC, NVL, VPI, NLG, DXS, IJC và KDH tăng từ 3% đến gần 6%, đi kèm thanh khoản cao.

Trên sàn HNX, chỉ số đảo chiều, có thời điểm tiến sát tham chiếu trước khi bật tăng nhẹ trong những phút cuối phiên.

Đóng cửa, HNX-Index tăng 1,02 điểm, tương đương 0,4%, lên 256,26 điểm. Sàn có 84 mã tăng và 48 mã giảm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 70,6 triệu đơn vị, giá trị 1.147,5 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận đóng góp hơn 25 triệu đơn vị, giá trị 408,8 tỷ đồng.

Các cổ phiếu lớn IDC, MBS và SHS tăng 3-4%. Trong đó, SHS dẫn đầu thanh khoản trên sàn với hơn 16,8 triệu đơn vị khớp lệnh. BVS, VGS, VFS và HUT cũng tăng giá, trong khi PVS giảm 2,4% xuống 28.400 đồng.

Trên UpCoM, UpCoM-Index đảo chiều xuống dưới tham chiếu và rung lắc trong phiên, đóng cửa giảm nhẹ 0,04 điểm, tương đương 0,03%, xuống 121,41 điểm.

Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 28,8 triệu đơn vị, giá trị 522,5 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm hơn 9,6 triệu đơn vị, giá trị 154,3 tỷ đồng.

AAS giữ nguyên mức tăng 8,1%, lên 10.700 đồng, khớp 2,83 triệu đơn vị. Các mã PCB, HBC và PHP tăng 2-3%, HNG nhích nhẹ. Trong khi đó, VEA, MSR và OIL giảm nhẹ, với khối lượng giao dịch từ 0,5 triệu đến hơn 2,1 triệu đơn vị.

Nhà đầu tư nước ngoài có phiên mua ròng tích cực trên HoSE với giá trị 475,5 tỷ đồng. KDH được mua ròng mạnh nhất với 86,6 tỷ đồng, tiếp đến là POW với 77 tỷ đồng, SSI với 68 tỷ đồng, VHM với 59,3 tỷ đồng, NVL với 57,3 tỷ đồng, DXG với 52,1 tỷ đồng, VNM với 52 tỷ đồng và SHB với 51,4 tỷ đồng.

Ở chiều bán ròng, FPT dẫn đầu với 88,3 tỷ đồng, tiếp đến là VIX với 62,3 tỷ đồng, MSB với 54,8 tỷ đồng và MSN với 38,6 tỷ đồng.