VN-Index tăng gần 29 điểm, nhóm năng lượng đi ngược dòng

Mở cửa phiên giao dịch ngày 10/11, thị trường chứng khoán Việt Nam đảo chiều tăng mạnh sau phiên điều chỉnh trước đó. VN-Index nhanh chóng cộng hơn 20 điểm, tiến sát mốc 1.740 điểm. Sau đó, đồ thị ghi nhận nhịp rung lắc điều chỉnh nhẹ. Kết thúc phiên sáng, VN-Index tăng 22,31 điểm (+1,3%), đạt mốc 1.736,63 điểm.

Đà tăng sáng nay diễn ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán Mỹ và châu Á khởi sắc, giá dầu thế giới hạ nhiệt. Lực kéo từ nhóm vốn hóa lớn vẫn được duy trì tích cực, cổ phiếu chứng khoán và bất động sản là tâm điểm thu hút dòng tiền mạnh mẽ. VIC, VHM, VCB, HVN kéo VN-Index tới gần 16 điểm. Khối ngoại mua ròng nhẹ cuối phiên sáng.

Bước vào phiên chiều, VN-Index ghi nhận rung lắc nhẹ nhưng nhìn chung vẫn duy trì đà hưng phấn từ phiên sáng cùng lực cầu tham gia mạnh mẽ càng về cuối phiên. Theo đó, thị trường đóng cửa ở mức cao nhất ngày. Chỉ số VN-Index chốt phiên tại mốc 1.743,07 điểm, tăng vọt 28,75 điểm tương ứng +1,68%.

Toàn thị trường ghi nhận tăng trưởng về dòng tiền với tổng giá trị giao dịch đạt gần 16.901 tỷ đồng, tăng hơn 22% so với phiên giao dịch trước đó. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, Bất động sản và Chứng khoán đóng vai trò đầu tàu nâng đỡ đà tăng của thị trường. Tiêu biểu có các mã VIX, VIC, VHM, SSI.

Về giao dịch của khối ngoại, khối ghi nhận mua ròng 461,7 tỷ đồng. Trong đó, các mã sở hữu mua ròng của nhà đầu tư nước lớn nhất là KDH (86,59 tỷ đồng), POW (76,95 tỷ đồng) và SSI (67,87 tỷ đồng). Ở chiều ngược lại, top cổ phiếu khối ngoại bán ròng ghi nhận áp lực xả mạnh nhất tại mã FPT với giá trị 88,32 tỷ đồng, theo sau là VIX với 62,25 tỷ đồng và MSB đạt 54,8 tỷ đồng.

Diễn biến VN-Index phiên ngày 10/11 (Ảnh: Trading View).

Tổng quan thị trường ghi nhận sắc xanh chiếm ưu thế áp đảo với trọng tâm tăng trưởng ở nhóm tài chính, bất động sản. Ngược lại, nhóm năng lượng lại ghi nhận giảm ở hầu hết các mã lớn.

Nhóm Tài chính đang đóng vai trò là động lực nâng đỡ toàn thị trường với hầu hết các cổ phiếu vốn hóa lớn. Cụ thể, khối ngân hàng chứng kiến sự bứt phá của LPB tăng 3,44%, VIX tăng 3,08%, SSI tăng 3,77%, SHB tăng 1,87%, SHS tăng 3,79%, EVF tăng 4,35%, TPB tăng 1,20%, SSB tăng 2,03%, VCI tăng 1,52%, STB tăng 1,75%, VPB tăng 1,35%, MBB tăng 0,52%, ACB tăng 0,98%, MBS tăng 4,40%, HDB tăng 1,35%, VND tăng 3,11%,

Chỉ có ABB đứng giá, AAS giảm 0,08%, BSI giảm 1,77%, VDS giảm 1,35%, cùng toàn bộ các cổ phiếu quy mô vừa và nhỏ hiển thị trên bản đồ.

Nhóm Bất động sản cũng giao dịch rất khởi sắc với sắc xanh phủ rộng khắp các cổ phiếu chủ chốt. Cụ thể, VIC tăng 3,24% lên 242.000 đồng/cổ phiếu với giá trị giao dịch gần 532 tỷ đồng, góp 12,45 điểm cho mức tăng của VN-Index. Bên cạnh đó, VHM tăng 2,65% với 5 triệu cổ phiếu được giao dịch với giá 62.000 đồng/cổ phiếu, góp 2,76 điểm cho VN-Index.

Ngoài ra, NVL tăng 3,33%, ghi nhận xu hướng mua ròng của nhà đầu tư nước ngoài tương tự phiên liền trước. Bên cạnh đó, nhóm BĐS cũng ghi nhận KDH tăng 5,65% và là mã có giá trị mua ròng của nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất trong phiên hôm nay (86,59 tỷ đồng). DXG tăng 4,11%, VPI tăng 3,49%, DIG tăng 2,40%, VRE tăng 1,26%, NLG tăng 4,21%. Ngược lại, HDC giảm 1,13%, FRO đứng giá.

Đi ngược lại với xu hướng chung, nhóm Năng lượng chịu áp lực điều chỉnh và đóng cửa trong sắc đỏ. Trong đó, BSR giảm 1,93%, PVS giảm 2,41%, PVD giảm 2,91%, PVT giảm 0,43%, PLX giảm 0,76%. Đặc biệt chỉ có mã TMB tăng trần 9,92% lên 73.100 đồng/cổ phiếu.

Nhóm Công nghiệp ghi nhận trạng thái phân hóa nhưng nghiêng về chiều tăng giá, tiêu biểu như HVN tăng trần 6,78% lên giá 22.850 đồng/cổ phiếu, HHV tăng 4%, VCG tăng 2,87%, CII tăng 2,55%, VSC tăng 1,88%, GEX tăng 1,37%. Còn lại LGC và CDC đứng giá, VEA giảm 1,32%.

Nhóm Tiêu dùng không thiết yếu cũng ghi nhận sắc xanh ở các mã chủ chốt. Trong đó, PNJ tăng 3,52% lên giá 14.700 đồng/cổ phiếu với 15,7 triệu cổ phiếu được giao dịch, MWG tăng 2,35%, HUT tăng 2,38%, FRT tăng 2,52%.

Nhóm Nguyên vật liệu chứng kiến sự giằng co mạnh mẽ, trong khi cổ phiếu đầu ngành HPG tăng 1,67% thì một số mã khác quay đầu giảm như DCM giảm 2,59%, HHP giảm 3,85%, MSR giảm 1,47%, NKG giảm 1,22%.

Nhóm Công nghệ thông tin chứng kiến mã lớn FPT điều chỉnh nhẹ 0,2%. Các nhóm ngành còn lại như Chăm sóc sức khỏe và Dịch vụ truyền thông vận động ổn định với các sắc màu đan xen biên độ hẹp.