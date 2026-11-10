VN-Index tăng gần 29 điểm, khối ngoại trở lại mua ròng

Trên sàn Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE), phiên giao dịch chiều 10-11, chỉ số VN-Index 1.743,07 điểm, tăng 28,75 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt gần 877 triệu cổ phiếu, giá trị giao dịch khoảng 18.776 tỷ đồng. Trong đó, giá trị khớp lệnh đạt hơn 13.074 tỷ đồng, cho thấy thanh khoản vẫn chưa thực sự cải thiện tương xứng với đà tăng của chỉ số.

Diễn biến nhóm cổ phiếu bất động sản chiều 10-11. Ảnh: VietstockFinance

Độ rộng thị trường nghiêng về bên mua. Nhiều cổ phiếu thuộc nhóm tài chính, bất động sản và các ngành khác đồng loạt tăng giá. Một số mã ghi nhận mức tăng đáng chú ý như PIT, DAH, NTL, PMG, HVN, TNI, VSI, HAS, KDH và ACL. Trong nhóm vốn hóa lớn, sắc xanh cũng chiếm ưu thế, góp phần nâng đỡ chỉ số.

Trên sàn Hà Nội (HNX), HNX-Index tăng 1,02 điểm, tương đương 0,4%, lên 256,26 điểm. Ngược chiều, thị trường UPCoM giảm nhẹ 0,04 điểm, tương đương 0,03%, xuống 121,41 điểm.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài là điểm sáng trong phiên khi khối ngoại quay lại mua ròng khoảng 462 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Trên HOSE, khối ngoại mua ròng khoảng 478 tỷ đồng. KDH dẫn đầu danh sách được mua ròng với giá trị khoảng 87 tỷ đồng; tiếp đến là POW với gần 77 tỷ đồng và SSI khoảng 68 tỷ đồng. Hai cổ phiếu VHM và NVL cũng được mua ròng lần lượt khoảng 59 tỷ đồng và 57 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, FPT bị bán ròng mạnh nhất với khoảng 88 tỷ đồng, tiếp theo là VIX khoảng 62 tỷ đồng và MSB gần 55 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng khoảng 13 tỷ đồng. IDC được mua ròng nhiều nhất với khoảng 7 tỷ đồng, trong khi PVS chịu áp lực bán ròng lớn nhất, khoảng 22 tỷ đồng. Tại UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng khoảng 3 tỷ đồng; TIN được mua ròng khoảng 4 tỷ đồng, còn VEA bị bán ròng khoảng 8 tỷ đồng.

Diễn biến tăng điểm mạnh là tín hiệu tích cực sau những phiên thị trường chịu áp lực điều chỉnh. Tuy nhiên, thanh khoản khớp lệnh còn thấp cho thấy dòng tiền vẫn cần thêm thời gian để xác nhận sự cải thiện. Trong các phiên tới, khả năng duy trì đà tăng sẽ phụ thuộc vào mức độ lan tỏa của dòng tiền và sự đồng thuận giữa các nhóm cổ phiếu.