VN-Index tăng gần 29 điểm

VN-Index cố gắng bảo vệ mốc hỗ trợ 1.700 điểm. Ảnh: Phương Lâm.

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa có phiên giao dịch khởi sắc ngày 10/11. Dòng tiền mua chủ động quay trở lại giúp hàng loạt nhóm cổ phiếu đồng loạt tăng giá. Đáng chú ý, lực cầu không chỉ tập trung ở nhóm vốn hóa lớn mà còn lan tỏa sang nhiều cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán, bất động sản và bán lẻ.

Ngay từ đầu phiên sáng, VN-Index đã mở cửa trong sắc xanh và nhanh chóng vượt mốc 1.730 điểm. Đến giữa phiên sáng, VN-Index có lúc vượt 1.740 điểm, song đà tăng thu hẹp phần nào khi thị trường bước vào giai đoạn giằng co.

Bước sang phiên chiều, thị trường tiếp tục rung lắc nhẹ trước khi lực mua gia tăng trong khoảng thời gian cuối phiên. Sắc xanh lan rộng trên bảng điện, giúp VN-Index một lần nữa chinh phục mốc 1.740 điểm và duy trì đà tăng đến khi đóng cửa.

Kết phiên, VN-Index tăng 28,75 điểm (+1,7%) lên 1.743,07 điểm; HNX-Index tăng 1,02 điểm (+0,4%) lên 256,26 điểm; UPCoM-Index giảm nhẹ 0,04 điểm (-0,03%) xuống 121,41 điểm.

Thanh khoản thị trường cũng cải thiện đáng kể. Tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn đạt khoảng 18.776 tỷ đồng, trong đó riêng HoSE ghi nhận hơn 16.900 tỷ đồng, tăng trên 22% so với phiên trước.

Độ rộng thị trường nghiêng hẳn về bên mua với 454 mã tăng giá (gồm 25 mã tăng trần), áp đảo 225 mã giảm (gồm 14 mã giảm sàn) và 862 mã đứng giá.

Đáng chú ý, rổ VN30 ghi nhận sự áp đảo gần như tuyệt đối của bên mua khi có tới 28 cổ phiếu tăng giá và chỉ 2 mã giảm. Nhờ đó, VN30-Index tăng 31 điểm lên 1.860 điểm.

Động lực lớn nhất của thị trường trong phiên hôm nay tiếp tục đến từ nhóm cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup.

Nổi bật nhất là VIC khi tăng 3,2% lên 242.000 đồng/cổ phiếu. Với quy mô vốn hóa lớn, riêng mã này đóng góp tới 12,45 điểm vào mức tăng của VN-Index, tương đương hơn 43% tổng số điểm tăng của chỉ số.

Cùng chiều, VHM tăng 2,7% lên 62.000 đồng/cổ phiếu, đóng góp thêm 2,76 điểm. VRE cũng tăng 1,3% lên 24.100 đồng/cổ phiếu.

Như vậy, chỉ riêng VIC và VHM đã đóng góp hơn 15 điểm, chiếm trên một nửa mức tăng của VN-Index trong phiên.

VN-Index hồi phục lên mức cao nhất một tuần. Ảnh: TradingView.

Ngoài nhóm Vingroup, nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn khác cũng góp phần củng cố đà tăng của thị trường, bao gồm HVN (tăng trần), LPB (+3,4%), GVR (+3%), VPB (+1,5%), HPG (+1,7%), TCB (+1,9%), MWG (+2,4%) và SSI (+3,8%).

Tại nhóm bất động sản, bên cạnh VIC và VHM, nhiều mã khác cũng tăng mạnh như KDH (+5,6%), NVL (+3,3%), DXG (+4,1%), DIG (+2,4%) và VPI (+3,5%).

Ở chiều ngược lại, lực cản đối với chỉ số không đáng kể, chủ yếu đến từ BSR (-1,9%), PVD (-2,9%), DCM (-2,6%), PLX (-0,8%) và FPT (-0,2%).

Một điểm tích cực khác của phiên giao dịch hôm nay là sự trở lại của dòng vốn ngoại.

Theo dữ liệu giao dịch trên cả 3 sàn, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng gần 462 tỷ đồng. Trong đó, KDH dẫn đầu với giá trị mua ròng gần 87 tỷ đồng, tiếp đến là POW (+77 tỷ đồng), SSI (+68 tỷ đồng), VHM (+59 tỷ đồng).

Ngược lại, FPT bị bán ròng mạnh nhất với hơn 88 tỷ đồng. Các cổ phiếu khác chịu áp lực bán ròng gồm VIX (-62 tỷ đồng), MSB (-55 tỷ đồng), MSN (-39 tỷ đồng).