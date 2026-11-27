Thị trường chứng khoán có diễn biến tích cực hơn trong phiên chiều 27/11. Nếu như kết phiên sáng, VN-Index chỉ tăng 13,77 điểm, tương ứng 0,84%, thì đến cuối ngày, chỉ số đã nới rộng đà tăng lên 24,22 điểm, tương đương 1,49%, đạt 1.653,9 điểm.

Nhóm cổ phiếu dầu khí trở thành điểm sáng đáng chú ý trong phiên chiều khi dòng tiền gia tăng mạnh, kéo nhiều mã tăng giá đột biến.

BSR là một trong những cổ phiếu có diễn biến bất ngờ. Kết phiên sáng, mã này chỉ tăng 0,89%, nhưng sau 14h, lực cầu gia tăng mạnh đã đẩy giá cổ phiếu lên mức trần. Tính riêng phiên chiều, BSR tăng thêm 5,93% so với mức chốt phiên sáng. Thanh khoản buổi chiều cao gấp 4,3 lần phiên sáng.

GAS cũng tăng tốc mạnh mẽ, riêng phiên chiều tăng thêm 5,69%, đưa mức tăng cả phiên lên 6,62%. Thanh khoản của cổ phiếu này trong buổi chiều cao gấp 8,3 lần phiên sáng. Trong khi đó, PVD sớm chạm giá trần, còn PVS trên HNX cũng đóng cửa ở mức giá trần.

Nhiều cổ phiếu dầu khí khác đồng loạt tăng mạnh như PLX tăng 6,16%, PVT tăng 6,7%, PTV tăng 10%, PVC tăng 8,5%, OIL tăng 6,2% và PVB tăng 5,6%.

Trong nhóm VN30, bên cạnh BSR và GAS, một số cổ phiếu ngân hàng cũng cải thiện đáng kể về giá trong phiên chiều. LPB tăng thêm 2,13% so với phiên sáng, chốt phiên tăng 4,84%; MBB tăng thêm 1,96%, đóng cửa tăng 2,82%; TCB tăng thêm 2,03%, chốt tăng 2,54%; VPB tăng thêm 1,52%, tương ứng mức tăng cả phiên 1,78%.

Tuy nhiên, một số cổ phiếu vốn hóa lớn khác chưa có sự cải thiện tương ứng. VIC giảm nhẹ 0,51% trong phiên chiều so với mức chốt phiên sáng, khép lại ngày giao dịch với mức tăng 2,17%. VHM cũng mất 0,67%, chỉ còn tăng 0,17%. Các cổ phiếu VCB, BID và CTG tăng yếu trong phiên chiều.

Thống kê trong rổ VN30 có 18 mã cải thiện giá so với phiên sáng, trong khi 8 mã giảm giá. Thanh khoản nhóm này trong buổi chiều tăng gần 25% so với phiên sáng, cho thấy lực mua chủ động gia tăng, góp phần nâng đỡ thị trường.

VN-Index tăng gần 14 điểm. (Ảnh minh họa)

Không chỉ nhóm blue-chips, các cổ phiếu vừa và nhỏ cũng ghi nhận diễn biến tích cực. Số lượng cổ phiếu tăng trên 1% tại HoSE tăng từ 65 mã vào cuối phiên sáng lên 124 mã khi đóng cửa.

Dù vậy, thanh khoản của nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ không tăng nhiều trong phiên chiều. Tổng thanh khoản toàn sàn HoSE tăng 20% so với phiên sáng, tương đương gần 836 tỷ đồng, trong đó 62% mức tăng đến từ giao dịch của nhóm VN30.

Diễn biến giá tăng mạnh trong khi thanh khoản không tăng tương ứng cho thấy áp lực bán đã có dấu hiệu suy giảm. Một số cổ phiếu ngoài nhóm VN30 vẫn thu hút dòng tiền đáng kể như GMD khớp lệnh 322,5 tỷ đồng, tăng 1,33%; GEX khớp 195,3 tỷ đồng, tăng 1,08%; NVL khớp 123,8 tỷ đồng, tăng 6,1%; TCH khớp 114 tỷ đồng, tăng 4,08%; VND khớp 101,7 tỷ đồng, tăng 2,25%.

Một điểm đáng chú ý khác là hoạt động giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong phiên chiều. Khối ngoại mua vào khoảng 1.194 tỷ đồng trên HoSE, tăng 61% so với phiên sáng, trong khi giá trị bán ra giảm nhẹ 2%.

Nhờ đó, giá trị mua ròng của khối ngoại tăng lên 518,4 tỷ đồng, gấp gần 10 lần mức 52,5 tỷ đồng ghi nhận trong phiên sáng.

FPT là cổ phiếu được khối ngoại mua ròng mạnh nhất với 181,9 tỷ đồng, tiếp đến là MBB với 79,6 tỷ đồng, BSR với 55,5 tỷ đồng và HPG với 52,3 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, GMD dẫn đầu danh sách bán ròng với 149,4 tỷ đồng. Các mã tiếp theo gồm NLG bị bán ròng 24,1 tỷ đồng và GEX bị bán ròng 23,9 tỷ đồng.