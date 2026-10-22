VN-Index tăng gần 22 điểm nhờ họ Vin, một nhóm cổ phiếu vẫn chịu áp lực bán

Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục khởi sắc trong phiên giao dịch ngày 22/10, nối tiếp đà tăng của phiên trước đó. Tuy nhiên, dòng tiền không lan tỏa đồng đều mà tập trung chủ yếu vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là các mã thuộc nhóm họ Vin và dầu khí.

Kết phiên, VN-Index tăng 21,96 điểm, lên 1.760,63 điểm. Dù chỉ số ghi nhận mức tăng đáng kể, độ rộng thị trường vẫn nghiêng về phía giảm giá với 174 mã đi xuống, trong đó có 3 mã giảm sàn, so với 157 mã tăng, bao gồm 2 mã tăng trần. Diễn biến này cho thấy trạng thái “xanh vỏ, đỏ lòng” vẫn hiện hữu khi điểm số được nâng đỡ bởi một số cổ phiếu trụ cột, trong khi nhiều mã khác chưa theo kịp đà phục hồi.

Nhóm cổ phiếu họ Vin đồng loạt tăng giá, góp phần đưa VN-Index lên 1.760,63 điểm.

Nhóm cổ phiếu họ Vin tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong việc nâng đỡ chỉ số. VIC tăng 4,16%, VHM tăng 3,56%, VPL tăng 2,4% và VRE tăng 1,4%. Đà tăng đồng loạt của các mã này tạo lực kéo đáng kể cho VN-Index, nhất là trong bối cảnh thị trường chưa ghi nhận sự đồng thuận giữa các nhóm ngành.

Tại nhóm bất động sản, dòng tiền cũng cải thiện ở một số cổ phiếu. VPI tăng 3,14%, NLG tăng 1,31%, trong khi DXG, KDH, PDR, TCH và KBC đều tăng dưới 1%. Mặc dù nhiều mã giữ được sắc xanh, mức tăng còn tương đối khiêm tốn, cho thấy diễn biến tích cực chưa lan rộng trên toàn nhóm.

Bên cạnh bất động sản, dầu khí là nhóm ngành nổi bật trong phiên, đặc biệt vào buổi chiều. PVD tăng mạnh nhất trong nhóm với 5%, BSR tăng 3,91%, PVT tăng 2,61%, PLX tăng 1,99%, PVP tăng 1,88% và GAS tăng 1,43%. Sự khởi sắc của các cổ phiếu này góp thêm động lực cho thị trường, bên cạnh lực kéo từ nhóm vốn hóa lớn.

Ở nhóm công nghiệp, một số mã ghi nhận mức tăng đáng chú ý như GMD tăng 4,55%, CII tăng 2,93%, GEE tăng 2,82% và VSC tăng 1,75%. Tuy nhiên, diễn biến tích cực tại các nhóm cổ phiếu này chưa đủ để bù đắp tình trạng phân hóa đang diễn ra trên diện rộng.

Trái ngược với nhóm họ Vin và dầu khí, cổ phiếu ngân hàng tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh tại nhiều mã. SSB giảm 1,23%, LPB giảm 1,78%, trong khi VCB, TCB, MBB, BID, VIB, VPB và MSB cùng giảm dưới 1%. Diễn biến này phần nào hạn chế mức độ lan tỏa của sắc xanh, dù VN-Index vẫn tăng mạnh khi đóng cửa.

Ở chiều ngược lại, STB tăng 1,58% và HDB tăng 1,13%. Các mã CTG, TPB, ACB và EIB cũng duy trì được sắc xanh, nhưng mức tăng chưa đến 1%. Sự trái chiều giữa các cổ phiếu cho thấy dòng tiền trong nhóm ngân hàng chưa hình thành xu hướng đồng nhất.

Nhóm chứng khoán có phần tích cực hơn khi sắc xanh chiếm ưu thế. ORS tăng 6,48%, TCX tăng 2,93% và VPX tăng 2,37%. Dù vậy, một số cổ phiếu lớn như SSI, VCI, VND, HCM, VIX và VCK vẫn điều chỉnh quanh ngưỡng 1%, phản ánh trạng thái giằng co vẫn hiện diện trên thị trường.

Một điểm đáng chú ý trong phiên 22/10 là khối ngoại tiếp tục mua ròng phiên thứ hai liên tiếp. VIC dẫn đầu danh sách được mua ròng với giá trị hơn 239 tỷ đồng, tiếp đến là TCB với 177,57 tỷ đồng, VHM với 160,57 tỷ đồng, MSN với 140,8 tỷ đồng và HPG với 59,69 tỷ đồng.

Đáng chú ý, VIC và VHM vừa nằm trong nhóm tăng giá nổi bật, vừa thu hút dòng vốn ngoại đáng kể. Hoạt động mua ròng tại hai mã này góp phần củng cố diễn biến tích cực của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, qua đó hỗ trợ VN-Index trong phiên giao dịch.

Ở chiều ngược lại, FPT là cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất với giá trị hơn 264 tỷ đồng. KDC đứng tiếp theo với 95,84 tỷ đồng, STB bị bán ròng 85,08 tỷ đồng và ACB là 44,29 tỷ đồng.