VN-Index tăng gần 22 điểm, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục mua ròng

Mức tăng điểm đã được nâng đỡ đáng kể bởi nhóm cổ phiếu Vingroup là VIC và VHM, dù áp lực bán gia tăng khiến nhóm cổ phiếu ngân hàng rung lắc. Trong đó VIC tăng 4,16%, đóng góp khoảng 15,51 điểm cho VN-Index, còn VHM tăng 3,56%, đóng góp thêm 3,86 điểm.

Kết phiên chiều 22/10, VN-Index tăng 21,96 điểm (+1,26%) lên 1.760,63 điểm với 149 mã tăng và 167 mã giảm.

Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 672 triệu đơn vị, giá trị 15.299 tỷ đồng, giảm 25% về khối lượng và gần 21% về giá trị so với phiên hôm qua. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đóng góp 100,1 triệu đơn vị, giá trị 1.999 tỷ đồng.

Nhóm VN30 kết phiên tăng hơn 12 điểm với 17 mã tăng và 11 mã giảm. Trong đó, VIC vẫn là mã dẫn đầu khi kết phiên tăng 4,2%, đã đóng góp 15,5 điểm cho chỉ số chung. Theo sau là BSR tăng 3,9%, VHM tăng 3,6%, TCB tăng 2,9%, VPL tăng 2,4%, còn lại các cổ phiếu khác chỉ tăng giảm trên dưới 1%.

Đáng chú ý, ở chiều giảm hầu hết là các cổ phiếu ngành tài chính với LPB giảm sâu nhất là 1,8%, SSB và SSI cùng giảm 1,2%...

Trong phiên ngày 22/10, giao dịch khối ngoại cũng là điểm đáng chú ý khi nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục mua ròng phiên thứ 2 liên tiếp, sau hơn 20 phiên bán ròng trước đó.

Trên sàn HOSE, khối ngoại mua ròng 341 tỷ đồng. Tại chiều mua, cổ phiếu VIC được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 239 tỷ đồng; TCB và VHM là mã tiếp theo được gom mạnh 178 và 160 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, FPT dẫn đầu danh sách bị bán ròng với 264 tỷ đồng. Theo sau là KDC và bị bán ròng 96 và STB bị bán 96 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 9 tỷ đồng. Tại chiều mua, IDC được mua ròng mạnh nhất với giá 19 tỷ đồng. Bên cạnh đó, NTP xếp tiếp theo trong sách mua ròng mạnh trên HNX với 2 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại cũng chi vài tỷ đồng để gom ròng DXP, TIG.

Ngược lại, CEO là mã chịu áp lực bán ròng của khối ngoại với giá trị 16 tỷ đồng; theo sau PVS bị bán 5 tỷ, VC3, TNGSHS bị bán từ vài tỷ đồng...