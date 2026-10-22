VN-Index tăng gần 22 điểm, khối ngoại mua ròng phiên thứ hai liên tiếp

Thị trường chứng khoán vừa trải qua phiên giao dịch đầy hưng phấn ngày 21/10 với VN-Index tăng tới 46,7 điểm, mức tăng mạnh nhất trong vòng hơn nửa năm. Dù vậy, việc tăng mạnh về điểm số nhưng mức độ quá tập trung vào các cổ phiếu vốn hóa lớn (chủ yếu là các cổ phiếu Vingroup) cho thấy thị trường vẫn chưa thể xác nhận sự đảo chiều tăng điểm bền vững.

Diễn biến này tiếp tục duy trì trong phiên giao dịch hôm nay 22/10 khi đà tăng vẫn chủ yếu vẫn đến từ cặp đôi VIC - VHM. Tuy nhiên, nếu như phiên hôm qua, sắc xanh chiếm chủ đạo bảng điện tử thì hôm nay, các cổ phiếu nhỏ hạ nhiệt, thậm chí nhiều mã quay đầu. Thị trường giao dịch trong trạng thái “xanh vỏ, đỏ lòng”.

Đà tăng của thị trường chứng khoán chủ yếu tập trung vào các cổ phiếu lớn

Chốt phiên, VN-Index tăng 21,96 điểm (+1,26%) lên 1.760,63 điểm. Trên sàn HOSE có 149 mã tăng và 167 mã giảm.

Rổ VN30 tích cực hơn khi có 17 mã tăng, so với 11 mã giảm và 2 mã đứng giá. VIC tăng 4,2% đã đóng góp tới gần 14 điểm cho VN-Index, tiếp đến là VHM tăng 3,6% đóng góp 3,4 điểm…

Trong khi đó, HNX-Index sau khi tăng nhẹ 1,74 điểm trong phiên sáng lại quay đầu giảm, kết phiên với mức giảm 0,59 điểm (-0,23%) xuống 261,08 điểm. Trên sàn có 58 mã tăng, 76 mã giảm. UPCoM-Index tăng nhẹ 0,67 điểm (+0,53%) lên 126,91 điểm với 121 mã tăng, 97 mã giảm.

Thanh khoản thị trường hạ nhiệt so với phiên hôm qua với hơn 16.500 tỷ đồng trên 3 sàn, trong đó riêng sàn HOSE là 15.300 tỷ đồng.

Diễn biến tích cực là khối ngoại tiếp tục mua ròng phiên thứ hai liên tiếp sau chuỗi 20 phiên bán ròng trước đó. Trên sàn HOSE, khối này mua ròng 340 tỷ đồng, tập trung vào VIC (+239 tỷ đồng), TCB (+177,5 tỷ đồng), VHM (+160 tỷ đồng), MSN (+140 tỷ đồng)… Ở chiều ngược lại, khối này bán ròng 264,7 tỷ đồng.

Trên HNX, khối này bán ròng gần 10 tỷ đồng, còn trên UPCoM mua ròng nhẹ 3 tỷ đồng.

Diễn biến thị trường chứng khoán thời gian tới đang là một “ẩn số” khi các nhà đầu tư đang quan sát diễn biến mặt bằng lãi suất sau chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước.

Sau cuộc họp ngày 19/10 giữa Ngân hàng Nhà nước và đại diện 46 ngân hàng thương mại, các ngân hàng được yêu cầu giảm tối thiểu 0,5 điểm phần trăm/năm lãi suất tiền gửi niêm yết từ kỳ hạn 6 tháng trở lên, đồng thời giảm 1,5-2 điểm phần trăm/năm lãi suất cho vay đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên. Đến thời điểm này, đã có khoảng trên dưới 20 ngân hàng thông báo giảm lãi suất huy động và cho vay.

Kỳ vọng lãi suất hạ nhiệt có thể tạo thêm điểm tựa cho thị trường sau giai đoạn cổ phiếu chịu sức ép từ chi phí vốn cao. Các nhà đầu tư kỳ vọng khi lợi suất tiền gửi giảm, cùng với mặt bằng chi phí vốn thấp hơn sẽ hỗ trợ hoạt động kinh doanh và định giá doanh nghiệp, đồng thời lấy lại phần nào sức hấp dẫn của kênh đầu tư chứng khoán.

Dù vậy, việc thị trường chứng khoán tăng mạnh sau động thái này được cho là phản ứng tâm lý trong ngắn hạn, trong khi chính sách cần thêm thời gian để thẩm thấu. Hơn nữa, việc lãi suất có giảm bền vững hay không vẫn còn bỏ ngỏ, bởi trước đó, lãi suất đã từng giảm sau chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước nhưng sau đó lại âm thầm tăng trở.