VN-Index tăng gần 22 điểm, khối ngoại mua ròng phiên thứ 2 liên tiếp

Giao dịch chứng khoán tại MBS. Ảnh: MBS

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 21,96 điểm lên 1.760,63 điểm. Trên sàn HOSE, có 174 mã giảm giá, trong đó 3 mã giảm sàn, trong khi 157 mã tăng giá, gồm 2 mã tăng trần. Diễn biến này cho thấy chỉ số tăng khá mạnh nhưng thị trường vẫn phân hóa, với sắc xanh tập trung chủ yếu ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn.

Nhóm cổ phiếu họ Vingroup tiếp tục đóng vai trò nâng đỡ thị trường khi VIC tăng 4,16%, VHM tăng 3,56%, VPL tăng 2,4% và VRE tăng 1,4%.

Tại nhóm bất động sản, VPI tăng 3,14%, NLG tăng 1,31%. Các mã DXG, KDH, PDR, TCH và KBC cũng tăng giá nhưng mức tăng chưa đến 1%.

Nhóm dầu khí khởi sắc, nhất là trong phiên chiều, với PVD tăng 5%, BSR tăng 3,91%, PVT tăng 2,61%, PLX tăng 1,99%, PVP tăng 1,88% và GAS tăng 1,43%. Ở nhóm công nghiệp, GMD tăng 4,55%, CII tăng 2,93%, GEE tăng 2,82% và VSC tăng 1,75%.

Trái chiều với các nhóm cổ phiếu nâng đỡ chỉ số, nhóm ngân hàng chịu áp lực điều chỉnh tại nhiều mã vốn hóa lớn. SSB giảm 1,23%, LPB giảm 1,78%; các mã VCB, TCB, MBB, BID, VIB, VPB và MSB giảm dưới 1%. Trong khi đó, STB tăng 1,58%, HDB tăng 1,13%; CTG, TPB, ACB và EIB tăng chưa đến 1%.

Nhóm chứng khoán có diễn biến tích cực hơn khi ORS tăng 6,48%, TCX tăng 2,93% và VPX tăng 2,37%. Tuy nhiên, SSI, VCI, VND, HCM, VIX và VCK giảm quanh 1%, cho thấy sự phân hóa vẫn diễn ra ngay trong nhóm ngành này.

Một điểm đáng chú ý là nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục mua ròng phiên thứ hai liên tiếp. VIC dẫn đầu danh sách được mua ròng với giá trị hơn 239 tỷ đồng, tiếp đến là TCB với 177,57 tỷ đồng, VHM với 160,57 tỷ đồng, MSN với 140,8 tỷ đồng và HPG với 59,69 tỷ đồng.

Như vậy, phiên 22/10 ghi nhận sự phục hồi của VN-Index nhờ lực kéo từ nhóm cổ phiếu họ Vingroup và dầu khí, cùng hoạt động mua ròng của khối ngoại. Tuy nhiên, số mã giảm vẫn vượt số mã tăng cho thấy đà tăng của chỉ số chưa phản ánh đầy đủ diễn biến chung của thị trường.