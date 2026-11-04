VN-Index tăng 33 điểm nhưng cần thêm thời gian để xác nhận tính bền vững

Theo VCSC, về mặt kỹ thuật, VN-Index đóng cửa trên vùng kháng cự 1730 điểm, qua đó mở ra khả năng hình thành đáy ngắn hạn và kéo dài nhịp tăng về khu vực 1770 điểm.

Kết phiên ngày 4/11, VN-Index tăng 33,40 điểm, đóng cửa tại 1733,02 điểm. Tương tự, HNX-Index tăng 6,46 điểm, đóng cửa tại 257,88 điểm.

Thị trường đang bước vào nhịp hồi phục kỹ thuật, nhưng cần thêm thời gian để xác nhận khả năng đảo chiều xu hướng

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“VN-Index bật tăng mạnh sau khi kiểm định thành công vùng đáy ngắn hạn quanh 1.700 điểm, với thanh khoản cải thiện và vượt mức trung bình 20 phiên. Chỉ số hình thành nến xanh biên độ rộng, đóng cửa gần mức cao nhất phiên, cho thấy lực cầu chiếm ưu thế và dòng tiền đang quay trở lại thị trường.

Về mặt chỉ báo kỹ thuật, RSI hình thành đáy sau cao hơn và bật tăng để kiểm định lại đường xu hướng giảm ngắn hạn. Trong khi đó, đường MACD đã giao cắt xuống dưới đường tín hiệu, cho thấy động lượng giảm chưa hoàn toàn chấm dứt. Các tín hiệu này phản ánh thị trường đang bước vào nhịp hồi phục kỹ thuật, nhưng cần thêm thời gian tích lũy để xác nhận khả năng đảo chiều xu hướng.

Vùng quan trọng: Vùng hỗ trợ: 1700 – 1710; Vùng kháng cự: 1740 – 1750.

VN-Index có khả năng tiếp tục đà tăng trong phiên tới, hướng tới kiểm định đường xu hướng giảm ngắn hạn quanh 1750 điểm, trước khi thử thách vùng kháng cự tiếp theo tại đường Span A quanh 1765 điểm”.

Trong những phiên tới, thị trường có thể theo quán tính tăng lên kiểm định vùng quanh 1747 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index tăng hơn 33 điểm trong phiên hôm nay và đóng cửa kết phiên tại mức 1733,02 điểm (+1,97%) so với phiên trước. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tích cực với 16/18 ngành tăng điểm trong đó ngành Công nghệ thông tin dẫn đầu đà tăng, theo sau là ngành Dịch vụ tài chính và Hàng và Dịch vụ công nghiệp. Nhịp tăng hôm nay được hỗ trợ bởi các thông tin vĩ mô trong và ngoài nước: Ngân hàng Nhà nước phát tín hiệu ổn định thanh khoản thị trường liên ngân hàng thông qua nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ (FX swap); và diễn biến bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ nghiêng về khả năng đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát Quốc hội, qua đó kỳ vọng CSTK siêu mở rộng của TTg Trump sẽ bị hạn chế, giảm bớt áp lực lạm phát và chu kỳ tăng lãi suất.

Về kỹ thuật, VN- Index hình thành cây nến tăng thân dài với thanh khoản cải thiện, xác nhận nhịp nảy phục hồi khi vượt qua ngưỡng SMA20. Trong những phiên tới, thị trường có thể theo quán tính tăng lên kiểm định vùng kháng cự SMA10 quanh 1747 điểm, xa hơn là SMA50 quanh 1771 điểm. Tuy nhiên, chỉ số mới chỉ đóng cửa nhỉnh hơn SMA20; nhà đầu tư cần theo dõi khả năng giữ vững ngưỡng này để đánh giá tính bền vững của nhịp hồi phục”.

Xu hướng ngắn hạn VN-Index phục hồi tốt ở hỗ trợ quanh 1700 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Xu hướng ngắn hạn VN-Index phục hồi tốt ở hỗ trợ quanh 1700 điểm, tương ứng đường xu hướng nối các vùng giá thấp nhất các tháng 03, 07 và tháng 10/2026. Ngắn hạn VN-Index được kỳ vọng phục hồi lên vùng giá quanh 1.770 điểm, tương ứng đường xu hướng giảm giá nối các vùng giá cao nhất tháng 09 và 10/2026. Với áp lực cung vùng giá cao có thể gia tăng trở lại.

Sau giai đoạn chịu áp lực điều chỉnh mạnh, có thời điểm VN-Index mất mốc hỗ trợ tâm lý. Thị trường có phiên giao dịch tăng điểm ấn tượng, đặc biệt trong ngày sắc xanh Đảng Dân chủ kiểm soát Thượng viện, Hạ viện ở Mỹ trong cuộc bầu cử giữa kỳ. Thị trường tài chính toàn cầu cũng như Châu Á cũng phục hồi tăng điểm tốt trong phiên hôm nay khi tâm lý nhà đầu tư kỳ vọng những diễn biến bất ổn địa chính trị, thương mại trên thế giới sẽ giảm khi Đảng Dân chủ kiểm soát lưỡng viện. Nhà đầu tư quản trị rủi ro tốt, theo dõi các cơ hội đầu tư khi xu hướng ngắn hạn của thị trường, các nhóm ngành cải thiện. Ưu tiên các doanh nghiệp chất lượng tốt, có các mức định giá cơ bản đang ở mức thấp nhất trong 05-10 năm và khi nền kinh tế, doanh nghiệp vẫn đang tăng trưởng vượt trội.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

Kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ hướng đến mục tiêu 1770–1780 điểm trong thời gian tới

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“VN-Index tăng 33,4 điểm (+2,0%), đóng cửa tại 1733 điểm. Chỉ số tăng điểm tích cực từ đầu phiên sáng và duy trì vị thế này trong suốt phiên giao dịch. Động lực tăng điểm chính đến từ các nhóm Tài chính như Ngân hàng, Chứng khoán và Bất động sản. Độ rộng nghiêng về phía tích cực với 268 mã tăng điểm trong khi thanh khoản trong phiên tăng hơn 37% so với phiên trước đó.

VN-Index bứt phá thành công khỏi vùng kháng cự tâm lý 1700 điểm với mô hình nến Marubozu xanh dứt khoát. Do đó, chúng tôi kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ hướng đến mục tiêu 1770–1780 điểm trong thời gian tới, nhờ động lực từ nhóm vốn hóa lớn và thanh khoản bùng nổ vượt 37,4% so với trung bình 20 phiên. Nhà đầu tư có thể cân nhắc giải ngân thêm trong những nhịp tích lũy của chỉ số trong các phiên tới. Trong giai đoạn này, nhà đầu tư có thể tìm kiếm và giải ngân đối với các cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng lợi nhuận tích cực trong 12 tháng tới”.

VN-Index có nhịp hồi tích cực nhưng cần thêm thời gian để xác nhận tính bền vững

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chất lượng thị trường cải thiện đáng kể trong phiên, nhưng vẫn cần tiếp tục theo dõi về tính bền vững của đà hồi phục: Điểm tích cực là nhóm vốn lớn lẫn Midcap cùng hồi phục, tỷ lệ cổ phiếu tăng trên HOSE lên 70,7%. Tỷ lệ cổ phiếu trên EMA20/EMA50 cũng cải thiện lên khoảng 42%/33%, cho thấy mặt bằng giá bắt đầu phục hồi khỏi vùng suy yếu. Tuy nhiên, VN-Index vẫn vận động dưới các đường trung bình ngắn – trung hạn và thanh khoản gần 18.000 tỷ đồng mới chỉ trở lại trên mức khá, chưa đạt trạng thái bùng nổ như các phiên trên 20.000 tỷ đồng tuần trước. Ở góc độ thận trọng, nhịp hồi tích cực nhưng cần thêm thời gian để xác nhận tính bền vững.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Cơ hội đầu tư chọn lọc, nhà đầu tư có thể nâng tỷ trọng lên quanh mức 40% cổ phiếu/60% tiền mặt trở lại với 10% tăng thêm dành cho các giao dịch ngắn hạn, tận dụng đà hồi phục sau khi tâm lý thị trường cải thiện trong ngắn hạn hướng trở lại vùng 1750 – 1780 điểm. Tuy nhiên không giải ngân dàn trải mà tập trung các vào các nhóm còn sức mạnh tương đối cao kèm triển vọng kinh doanh tốt như Bán lẻ (FRT, MWG), Tiêu dùng (MSN, MCH, TLG), Dệt may (MSH, TNG) hoặc nhóm mã cổ phiếu riêng lẻ như NT2, NVB, VEA, NTP, BWE, CSV”.

Cần lưu ý diễn biến giằng co ở khu vực 1730-1740 trong phiên tới

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết phiên với nến tương tự nến White Marubozu và tăng hơn 33 điểm nhờ sự gia tăng thuyết phục của thanh khoản mua chủ động.

Ở khung đồ thị ngày, chỉ báo MACD và RSI hình thành phân kỳ dương thể hiện cho phiên hồi phục mạnh mẽ của VN-Index.

Tuy nhiên, chỉ số chung đang ở khu vực kháng cự 1730-1740, đồng thời cũng là hội tụ các đường Tenkan, Kijun và MA20 nên khó tránh vận động rung lắc trong ngắn hạn để kiểm tra động lực ở vùng điểm này trước khi tiến đến mục tiêu tiếp theo tại 1770.

Ở khung đồ thị giờ, chỉ số chung vừa đi vào vùng mây dày Ichimoku cùng việc 2 đường +/-DI đang giao cắt nhau nên cần lưu ý diễn biến giằng co ở khu vực 1730-1740 trong phiên tới.

Thị trường ghi nhận phiên tăng điểm mạnh mẽ từ vùng 1700 với sự dẫn dắt của cổ phiếu vốn hóa lớn. Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư chọn lọc cổ phiếu vừa mới tăng từ vùng hỗ trợ/nền giá chiết khấu hấp dẫn với tín hiệu ủng hộ của dòng tiền để giải ngân tại những nhịp rung lắc trong phiên tiếp theo. Một số nhóm đáng chú ý: Ngân hàng, Chứng khoán, Bất động sản”.

VN-Index thu hẹp phần lớn đà giảm đầu tuần

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap - VCSC)

“Về mặt kỹ thuật, VN-Index đóng cửa trên vùng kháng cự 1730 điểm, qua đó mở ra khả năng hình thành đáy ngắn hạn và kéo dài nhịp tăng về khu vực 1770 điểm. Tuy nhiên, tín hiệu sẽ có độ tin cậy cao hơn nếu xuất hiện một nhịp điều chỉnh mang tính củng cố và được giới hạn quanh vùng 1720 điểm”

VN-Index quay lại thử thách khu vực biên trên 1750 – 1770

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“VN-Index cho thấy phản ứng khá tích cực khi tiệm cận đường xu hướng Tăng kể từ cuối tháng 3/2026. Diễn biến trên dự kiến đưa VN-Index quay lại thử thách khu vực biên trên 1750 – 1770. Biên độ thu hẹp dần của vùng tích lũy đang chờ đợi chuyển biến mới về mặt xu hướng của chỉ số”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.