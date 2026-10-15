VN-Index suy yếu dưới áp lực nhóm vốn hóa lớn, chiến lược tối ưu cho nhà đầu tư

Nhận định thị trường

CTCK Yuanta nhận định mặt bằng chung của thị trường vẫn là lực cầu dè dặt nên thiếu nâng đỡ đủ vững để giúp thị trường ổn định. Do vậy hiện tại cơ hội đầu tư vẫn hiện hữu nhưng phân hóa và chỉ tập trung riêng lẻ một số cổ phiếu nhất định.

Danh mục cổ phiếu giữ tỉ trọng ở mức thận trọng (30% cổ phiếu/70% tiền mặt) khi nguyên nhân kìm hãm đà phục hồi của thị trường giai đoạn này xuất phát từ nhu cầu mua suy yếu.

Nhà đầu tư nên theo dõi để giải ngân lại các nhóm ngành có sức mạnh tương đối cao và kết quả kinh doanh quý 3 lẫn cả năm tích cực như Bán lẻ (MWG, FRT), Bảo hiểm (BVH), Tiêu dùng (MSN, MCH, VNM, TLG), Nhựa (NTP), Điện (NT2) nếu các cổ phiếu riêng lẻ trên có điểm mua ngắn hạn giá vốn thấp khi thị trường xuất hiện lực cầu ổn định tại vùng vùng 1.670 điểm sau khi áp lực bán hạ nhiệt đi ở nhóm Vingroup và các cổ phiếu Tài chính.

CTCK VCBS cho biết, trên đồ thị, chỉ báo RSI và CMF tiếp tục hướng xuống thể hiện cho sự suy yếu của dòng tiền mua chủ động và áp lực bán chủ động đã dần gia tăng. Bên cạnh đó, VN-Index đang di chuyển chạm mốc 1.700 nên xác suất cao thị trường sẽ tiếp tục điều chỉnh rung lắc với vùng hỗ trợ ngắn hạn quanh 1.650 điểm.

VN-Index đang di chuyển chạm mốc 1.700 (Ảnh: FireAnt).

Trên khung đồ thị giờ, chỉ báo MACD vẫn tiếp tục hướng xuống và chưa xuất hiện tín hiệu tạo đáy, phản ánh xu hướng điều chỉnh ngắn hạn chưa có dấu hiệu dừng lại. Đáng chú ý, lực cầu quanh các vùng hỗ trợ hiện tại vẫn còn rất yếu, chưa đủ sức kích hoạt nhịp phục hồi rõ nét.

Áp lực bán có thể gia tăng mạnh hơn và đưa chỉ số tìm về vùng hỗ trợ tiếp theo quanh 1.650 điểm.

CTCK SHS đánh giá rằng trong ngắn hạn VN-Index tiếp tục suy yếu, chịu áp lực kiểm định lại hỗ trợ tâm lý 1.700 điểm. Đây cũng là vùng hỗ trợ mạnh quan trọng, tương ứng đường xu hướng nối các vùng giá thấp nhất tháng 3 và tháng 7/2026. Trong khi VN30 có hỗ trợ tương tự là vùng giá quanh 1.830 điểm.

Hai chỉ số chính VN-Index, VN30 tiếp tục suy yếu dưới áp lực của số ít nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đang chịu bán sau giai đoạn tăng giá mạnh. Điểm tương đối tích cực là thị trường phân hóa tốt hơn. Sau giai đoạn giảm giá kéo dài nhiều cổ phiếu đầu ngành, chất lượng khá tốt, trong các nhóm ngành như xây dựng, thép, công nghệ, hóa chất, xuất khẩu...đang hình thành vùng đáy ngắn trung hạn.

Điều này hỗ trợ tâm lý tốt hơn cho nhà đầu tư cá nhân, vốn chịu nhiều áp lực thua lỗ trong giai đoạn kéo dài từ 2025 đến nay. Với thị trường chung, SHS giữ quan điểm thận trọng khi VN-Index vẫn suy yếu. Chờ VN-Index vượt lên xu hướng giảm giá hiện nay và cập nhật kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp khi xem xét mở rộng, gia tăng tỉ trọng đầu tư.

Công ty khuyến nghị nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế.

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