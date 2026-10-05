VN-Index sau tuần 'rơi tự do': Cơ hội hồi phục đang trở lại?

VN-Index về vùng quá bán, dòng tiền bắt đáy có thể trở lại

Thanh khoản tăng trong phiên giảm cuối tuần cho thấy lực mua đối ứng đã bắt đầu xuất hiện, theo CTCK Phú Hưng (PHS), công ty chứng khoán này cho rằng áp lực bán có thể hạ nhiệt khi VN-Index tiến về vùng 1.700-1.720 điểm, nơi dòng tiền bắt đáy có khả năng tham gia trở lại.

Tuy nhiên, nếu VN-Index xuyên thủng mốc 1.700 điểm, chỉ số có thể lùi về vùng đáy tháng 7 quanh 1.650 điểm. Ở chiều ngược lại, vùng 1.780-1.800 điểm được xem là kháng cự gần.

PHS cho rằng nhà đầu tư nên ưu tiên cơ cấu danh mục thay vì mua mới mạnh. Những cổ phiếu đã mất các ngưỡng hỗ trợ quan trọng nên được hạ tỷ trọng, trong khi các mã vẫn duy trì cấu trúc xu hướng có thể tiếp tục nắm giữ. Công ty chứng khoán này đề xuất duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức trung bình và chú ý các nhóm bán lẻ, vận tải - cảng và hóa chất.

Trong khi đó, CTCP Tiên Phong (TPBS)nhận định thị trường tiếp tục giảm trong phiên cuối tuần, với áp lực bán xuất hiện ở hầu hết các nhóm ngành. Nhóm bất động sản tăng điểm chủ yếu nhờ tác động từ VIC. Khối ngoại bán ròng khá mạnh, nối dài chuỗi bán ròng lên 8 phiên, trong khi giá trị khớp lệnh vượt mức bình quân 20 phiên cho thấy lực cung chủ động vẫn chiếm ưu thế.

Diễn biến VN-Index trong tuần qua (Ảnh: FireAnt).

Dù vậy, theo TPBS, các chỉ báo động lượng đã rơi vào vùng quá bán và VN-Index đang tiến gần vùng hỗ trợ mạnh quanh 1.715 điểm. Đây là cơ sở để kỳ vọng chỉ số sớm cân bằng trở lại sau nhịp giảm kéo dài.

Sau khi VN-Index mất hơn 47 điểm trong tuần, CTCK Vietcombank (VCBS) cũng đánh giá khả năng xuất hiện nhịp hồi trong tuần mới đã tăng lên khi chỉ số rơi khá xa khỏi vùng cân bằng. Tuy nhiên, sức mua vẫn yếu và xu hướng giảm chưa được đảo chiều, do đó thị trường có thể tiếp tục rung lắc trước khi tìm được điểm cân bằng quanh 1.720-1.740 điểm.

VCBS lưu ý nhà đầu tư không nên mua chỉ dựa trên một nhịp hồi của thị trường. Thay vào đó, nên tập trung vào những cổ phiếu đang củng cố vùng hỗ trợ, có dòng tiền riêng và chờ tín hiệu xác nhận điểm cân bằng trước khi giải ngân, nhằm hạn chế rủi ro nhầm lẫn giữa một nhịp hồi kỹ thuật và sự đảo chiều của xu hướng.

Dòng tiền chọn lọc nhóm hưởng lợi từ tăng trưởng

Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích Công ty Chứng khoán VPS cho rằng sau 5 phiên điều chỉnh liên tiếp trong tuần qua, VN-Index đã lùi về vùng hỗ trợ mạnh 1.740-1.750 điểm. Nhịp giảm này cũng đưa nhiều cổ phiếu trong nhóm VN30 vào trạng thái quá bán, trong khi một số tín hiệu cho thấy đà giảm đang có dấu hiệu chững lại.

Trên cơ sở đó, ông Khánh cho rằng VN-Index có khả năng phục hồi từ vùng 1.737-1.740 điểm và hướng trở lại khu vực 1.760-1.770 điểm trong tuần tới. Quá trình hình thành đáy ngắn hạn có thể diễn ra ngay trong tuần đầu tháng 10/2026.

Theo ông Khánh, một trong những yếu tố hỗ trợ thị trường trong tháng 10/2026 là nền tảng kinh tế vĩ mô và triển vọng kết quả kinh doanh quý III. GDP quý III/2026 tăng gần 10%, trong khi GDP 9 tháng duy trì mức tăng cao. Lạm phát tiếp tục được kiểm soát, hoạt động công nghiệp và xây dựng duy trì vai trò quan trọng đối với tăng trưởng.

Bên cạnh đó, vốn FDI đăng ký tăng hơn 76% so với cùng kỳ và vốn FDI thực hiện tiếp tục diễn biến tích cực. Những yếu tố này có thể tạo thêm cơ sở để cải thiện tâm lý nhà đầu tư trong thời gian tới.

Về dòng tiền, ông Khánh nhận thấy xu hướng tìm kiếm cơ hội đang tập trung vào những nhóm được kỳ vọng có kết quả kinh doanh quý III/2026 khả quan và duy trì tăng trưởng lợi nhuận.

Một số nhóm đáng chú ý gồm dầu khí, bán lẻ - tiêu dùng, bất động sản khu công nghiệp, xây dựng - vật liệu, cảng biển và vận tải biển.

Tuy nhiên, dòng tiền hiện chưa lan tỏa rộng mà vẫn có sự chọn lọc, do đó mức độ phân hóa giữa các nhóm ngành và từng doanh nghiệp có thể tiếp tục gia tăng.

Trong bối cảnh này, ông Khánh cho rằng nhà đầu tư nên ưu tiên xây dựng danh mục được sàng lọc kỹ thay vì tập trung vào các giao dịch ngắn hạn. Với những nhà đầu tư có tầm nhìn dài hạn hoặc đang duy trì tỷ trọng cổ phiếu thấp, có thể cân nhắc giải ngân từng phần vào các doanh nghiệp có kết quả kinh doanh 9 tháng tích cực, triển vọng cả năm 2026 khả quan và mức định giá còn hấp dẫn. Các doanh nghiệp duy trì chính sách cổ tức cao và ổn định cũng có thể được xem xét trong chiến lược tích lũy dài hạn.

Bổ sung thêm, ông Nguyễn Thế Minh - Giám đốc Khối Ngân hàng đầu tư - Phó Giám đốc Khối Kinh doanh Chứng khoán ABS, cho rằng thị trường Việt Nam vẫn chịu tác động từ diễn biến dòng vốn quốc tế khi lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm vượt 5% và dòng vốn vào các quỹ thị trường mới nổi tiếp tục bị rút ròng. Đây có thể là yếu tố khiến dòng tiền vào TTCK Việt Nam chưa thực sự lan tỏa rộng.

Ở trong nước, ông Minh đánh giá tăng trưởng kinh tế vẫn là điểm tựa cho thị trường khi GDP 9 tháng tăng 9,01%. Bên cạnh đó, Thông tư 50/2026/TT-NHNN với việc nâng trần LDR lên 95% có thể tạo thêm dư địa cho hoạt động tín dụng và hỗ trợ nhóm ngân hàng.

Theo ông Minh, thị trường thời gian tới nhiều khả năng tiếp tục phân hóa, với dòng tiền ưu tiên những nhóm ngành có triển vọng lợi nhuận rõ ràng.