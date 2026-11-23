Vùng giá 1.650 điểm - 1.680 điểm tương đối hợp lý

Dưới ảnh hưởng tiêu cực từ thị trường tài chính thế giới và áp lực bán ròng của khối ngoại, thị trường trong nước vừa có tuần diễn biến khá tiêu cực. VN-Index chịu áp lực bán mạnh trong tuần và phục hồi nhẹ quanh vùng giá 1.670 điểm.

Kết tuần, VN-Index giảm 2,66% về mức 1.688,79 điểm, dưới kháng cự 1.700 điểm. VN30 kết tuần giảm mạnh 3,15% về mức 1.786,84 điểm, dưới kháng cự tâm lý 1.800 điểm.

Độ rộng thị trường trong tuần tiêu cực. Hầu hết các nhóm ngành đều chịu áp lực bán mạnh, thanh khoản gia tăng khá tiêu cực và chỉ phục hồi nhẹ cuối tuần. Giảm mạnh ở các nhóm truyền thông, công nghệ thông tin, bảo hiểm, dầu khí, hóa chất, ngân hàng...

Thanh khoản trong tuần tăng nhẹ, khối lượng giao dịch trên HOSE giảm 6,3% so với tuần trước. Áp lực bán mạnh ở nhiều nhóm mã như công nghệ, dầu khí, ngân hàng. Khối ngoại gia tăng bán ròng trong tuần này với giá trị 3.290 tỷ đồng trên HOSE; Tập trung bán ròng mạnh cổ phiếu FPT và ngân hàng.

Dưới ảnh hưởng tiêu cực từ thị trường tài chính thế giới và áp lực bán ròng của khối ngoại, thị trường trong nước vừa có tuần diễn biến khá tiêu cực. Đồ thị: TPS.

Xu hướng ngắn hạn, theo đánh giá từ Công ty Chứng khoán SHS, VN-Index suy yếu khi không giữ được đường hỗ trợ tăng trưởng trung hạn nối các vùng giá thấp nhất các tháng 3, 7 và tháng 10/2026. VN-Index chịu áp lực điều chỉnh về vùng giá 1.650 điểm - 1.680 điểm, tương ứng các vùng đáy tháng 7 và 10/2026 và phục hồi kiểm định lại vùng giá 1.700 điểm - 1.720 điểm.

“Sau 2 tuần đầu tháng 11 biến động trong biên độ hẹp, thanh khoản ở mức thấp, thị trường tiếp tục chịu áp lực bán mạnh trong tuần này. Chúng tôi đã nhận định vùng giá 1.650 điểm - 1.680 điểm là tương đối hợp lý.

Dòng tiền ngắn hạn có tín hiệu cải thiện, gia tăng ở vùng giá thấp. Tuy nhiên chất lượng thị trường chưa cải thiện, hầu hết các nhóm ngành trong thị trường vẫn trong xu hướng suy giảm, tích lũy trung dài hạn kéo dài, không có nhiều cơ hội tốt.

Với VN-Index, xu hướng ngắn hạn chỉ cải thiện tích cực khi vượt lên vùng kháng cự 1.700 điểm - 1.720 điểm; Gia tăng tỉ trọng chỉ nên xem xét khi VN-Index vượt lên xu hướng giảm giá hiện nay”, nhóm phân tích SHS khuyến nghị.

Kịch bản của VN-Index

Tính chung tuần qua, VN-Index giảm 46.14 điểm (−2.66%) xuống 1.688,79 điểm, đóng cửa dưới vùng 1.690 điểm hai phiên liên tiếp và chạm đáy trong phiên 1.655,18 điểm ngày 20/11 trước khi hồi lên.

HOSE chỉ có 73 mã tăng so với 313 mã giảm; VN30, VNMidcap và VNSmallcap cùng giảm trên 3% (VN30 đóng cửa thấp nhất kể từ 24/3/2026), khối ngoại bán ròng cả năm phiên với 3.224 tỷ đồng, trong khi giá trị khớp lệnh HOSE bình quân 9.861 tỷ đồng mỗi phiên, giảm 7.49% so với tuần trước.

Đề cập tới kịch bản tuần này, nhóm phân tích đến từ Công ty Chứng khoán Tiên Phong (TPS) đưa ra kịch bản:

Kịch bản cơ sở, VN-Index kiểm định vùng hỗ trợ 1.650 1.668 điểm và dao động trong biên 1.650 - 1.704 điểm. Hai ngưỡng cần theo dõi: đóng cửa trên 1.704 điểm kèm khối lượng vượt bình quân 20 phiên sẽ cho phép hồi phục về 1.731 - 1.753 điểm; đóng cửa dưới 1.650 điểm làm vô hiệu kịch bản hồi phục, chỉ số có thể lùi về 1.586 – 1.603. Tín hiệu kỹ thuật: Tiêu cực, độ tin cậy trung bình.

“Với P/E 10.69 lần, VN-Index đang giao dịch dưới trung bình 5 năm (12.87 lần), trung bình 10 năm (14.15 lần) và nằm giữa mức −1 SD (11.55 lần) và −2 SD (10.23 lần): rẻ so với lịch sử. P/B 1.88 lần thấp hơn nhẹ trung bình 5 năm (1.92 lần) và trung bình 10 năm (2.20 lần): hợp lý. So với tuần trước, P/E giảm từ 10.97 lần và P/B từ 1.92 lần; so với đầu năm, P/E đã giảm từ 14.76 lần (31/12/2025) và P/B từ 2.21 lần. Cùng ngày, P/E của VN30 là 10.66 lần, VNMidcap 10.57 lần, VNSmallcap 9.50 lần”, TPS đánh giá.

Cũng theo đánh giá của TPS, nếu VN-Index giữ trên 1.650 và đóng cửa lấy lại trên 1.704 điểm kèm khối lượng vượt trung bình 20 phiên (khoảng 553 triệu cổ phiếu), chỉ số có thể hồi phục về 1.731 - 1.753 điểm. Nếu không vượt được, VN-Index nhiều khả năng dao động và kiểm định lại 1.650 - 1.668 điểm. Nếu đóng cửa dưới 1.650 điểm, kịch bản hồi phục bị vô hiệu và rủi ro lùi về 1.586 - 1.603 điểm.

Theo đó, nhóm phân tích từ dữ liệu thị trường cho thấy có 5 tín hiệu tiêu cực (MA20, MA50, MA200, MACD, Aroon), không có tín hiệu tích cực, còn lại trung tính. MA và Aroon cùng nhóm xu hướng nên không tính là hai tín hiệu độc lập; nhóm xu hướng và nhóm động lượng đồng thuận giảm, nhóm dòng tiền trung tính.

“Độ tin cậy trung bình vì chỉ số đang kiểm định vùng hỗ trợ và gần quá bán. Phân tích kỹ thuật mang tính xác suất, không phải cam kết về kết quả”, TPS lưu ý.