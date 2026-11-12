VN-Index rung lắc mạnh, khối ngoại đẩy mạnh xả hàng

VN-Index khởi động phiên với biên độ rung lắc lớn, áp lực bán tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn khiến sắc đỏ chiếm ưu thế xuyên suốt cả phiên sáng. Khép lại phiên sáng, chỉ số giảm 7 điểm, lùi về khu vực 1.736,96 điểm (giảm 0,4%). VN-Index dao động tối đa trong phiên chênh nhau khoảng 13 điểm. Xu hướng giảm áp đảo hoàn toàn ở nhóm blue-chips.

Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay đã tăng quy mô bán lên mức cao nhất 7 phiên, đạt 1.151 tỷ đồng trên HoSE. Lực bán ròng tập trung chủ đạo tại FPT, KDH, VIC.

Sang đến phiên chiều, chỉ số có nhịp hồi nhẹ đầu phiên nhưng nhanh chóng chịu áp lực bán gia tăng, biên độ rung lắc mở rộng và lùi về sát mốc thấp nhất ngày. VN-Index dừng chân ở mức 1.734,75 điểm, giảm 12,15 điểm (tương đương giảm 0,7%). VIC là mã kéo điểm nhiều nhất (giảm 5,32 điểm), theo sau là VPB (giảm 0,82 điểm),

Tổng giá trị giao dịch toàn thị trường đạt khoảng 14.639,78 tỷ đồng, cải thiện nhẹ hơn so với phiên hôm qua nhưng áp lực bán vẫn chiếm ưu thế tại nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn. FPT, VIX, VIC, HDB, HPG là các mã có giá trị giao dịch trong phiên ngày hôm nay cao nhất.

Về giao dịch của khối ngoại, khối ghi nhận bán ròng hơn 904 tỷ đồng, chấm dứt chuỗi 2 ngày mua ròng liên tiếp của nhà đầu tư nước ngoài. Các mã bán ròng tiêu biểu bao gồm FPT (449,5 tỷ đồng), KDH (107 tỷ đồng), STB (99 tỷ đồng). Ở chiều mua ròng, HDB, MSN ghi nhận giá trị mua ròng cao nhất đạt lần lượt 60 và 41 tỷ đồng.

Diễn biến VN-Index trong phiên ngày 12/11 (Ảnh: Trading View).

Phiên giao dịch phản ánh trạng thái điều chỉnh chung trên toàn thị trường, với sắc đỏ áp đảo ở nhiều nhóm ngành vốn hóa lớn dù vẫn có những điểm sáng riêng lẻ nâng đỡ.

Nhóm Tài chính chứng kiến sự phân hóa rõ rệt nhưng chịu áp lực điều chỉnh là chủ đạo. Tại nhóm Ngân hàng, LPB giữ sắc xanh nhẹ tăng 0,55%, STB tăng 0,58%, NAB tăng 1,56%. Trong khi đó, các cổ phiếu lớn như SSI giảm 1,46%, SHS giảm 1,47%, MBB giảm 1,03%, CTG giảm 0,79%, VND giảm 2,68%, VCI giảm 1,73%, VCB giảm 0,55%, VPB giảm 1,79%, SHB giảm 1,35%, TCB giảm 1,37%, VIX giảm 1,88%. Chỉ có TPB, HCM và HDB cùng đứng giá.

Nhóm Bất động sản ghi nhận áp lực bán chiếm ưu thế tại các mã trụ nhưng lực cầu xuất hiện ở một số cổ phiếu vừa và nhỏ. Cụ thể, VIC giảm 0,9% về giá 243.000 đồng/cổ phiếu và khối ngoại bán ròng 35,74 tỷ đồng. Ngoài ra, VHM giảm 0,48%, DXG giảm 1,77%, NVL giảm 1,42%, KBC giảm 1,1%, TCH giảm 0,74%.

Ngược lại, KDH tăng 0,32% đạt 15.550 đồng/cổ phiếu dù khối ngoại bán ròng mạnh, VRE tăng 0,83%, NLG tăng 1,67%, VPI tăng 1,9%, SJS tăng 0,56%. Trong khi đó, CEO và PDR duy trì giá tham chiếu.

Nhóm Công nghệ thông tin chịu áp lực điều chỉnh mạnh, dẫn đầu là FPT giảm 2,65% về giá 49.550 đồng/cổ phiếu. Giá trị giao dịch đạt 879 tỷ đồng với 17,6 triệu cổ phiếu được giao dịch. Đây là giá thấp nhất của mã trong 3 năm qua.

Nhóm Nguyên vật liệu chứng kiến HPG giảm 1,41% về 21.050 đồng/cổ phiếu, trong khi MSR giảm 0,68% và DCM tăng 2,17%.

Nhóm Năng lượng duy trì sắc xanh ở vài mã lớn với BSR tăng 0,79%, PLX tăng 2,28%, PVD tăng 0,92%. Các mã nhỏ hơn ghi nhận giảm như PVT (-0,24%), PVS (-0,7%), PVP (-0,56%).

Nhóm Công nghiệp ghi nhận tăng giảm đan xen. Trong đó, GEX giảm 1,79%, GMD tăng 0,19%, VSC giảm 1,81%, GEE giảm 2,97%, CII tăng 0,35%, DPG tăng 6,46%, CTD tăng 3,52%, HHV giảm 1,32%, VJC đứng giá tham chiếu.

Nhóm Tiêu dùng không thiết yếu có diễn biến trái chiều khi MWG giảm 0,95% còn PNJ tăng 2,75% đạt 14.950 đồng/cổ phiếu và PET giảm 0,2%. Nhóm Tiêu dùng thiết yếu ghi nhận MSN giảm 0,84% và SBT giảm 0,47%.