VN-Index 'rơi tự do', nhóm bất động sản gây áp lực

Sau phiên sáng giằng co quanh vùng 1.760 điểm, thị trường chứng khoán tiếp tục chịu áp lực bán trong phiên chiều. Lực cầu yếu trong khi nhiều nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn suy giảm khiến VN-Index nới rộng đà giảm và đóng cửa ở mức thấp trong ngày.

Kết phiên 1/10, VN-Index giảm 19,32 điểm, tương đương 1,09%, xuống 1.749,30 điểm. Toàn thị trường có 110 mã tăng, 177 mã giảm và 76 mã đứng giá.

Thanh khoản khớp lệnh đạt 449,38 triệu đơn vị, trong khi khối lượng giao dịch thỏa thuận lên tới 189,07 triệu đơn vị. Tổng khối lượng giao dịch đạt 638,45 triệu đơn vị, tương ứng giá trị 15.354,22 tỷ đồng.

Trong phiên sáng, VN-Index chủ yếu dao động quanh 1.760 điểm, lực cầu xuất hiện tại vùng hỗ trợ nhưng chưa đủ mạnh để giúp chỉ số hồi phục. Đến cuối phiên, áp lực bán gia tăng khiến VN-Index giảm 10,45 điểm, xuống 1.758,17 điểm.

Diễn biến VN-Index trong phiên 1/10 (Ảnh: FireAnt).

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn tiếp tục là yếu tố gây sức ép lên chỉ số. VIC giảm 3,47% xuống 220.000 đồng/cổ phiếu, lấy đi khoảng 8 điểm của VN-Index. VHM giảm 0,15%, trong khi VRE mất 0,82%. Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu bất động sản vẫn tăng như NVL tăng 1,96%, DXG tăng 0,49% và NLG tăng 0,46%.

Xét theo nhóm ngành, bất động sản là một trong những nhóm giảm mạnh nhất với mức giảm 2,25%. Chỉ số ngành công nghệ cũng mất 1,81%, trong khi tài chính giảm 0,71% và hàng tiêu dùng không thiết yếu giảm 0,57%.

Trong nhóm tài chính, diễn biến phân hóa rõ nét. SHB giảm 0,87%, VIX giảm 1,22%, TPB giảm 0,35%, VPB giảm 0,43% và VND giảm 1,08%. Ở chiều tăng, HDB tăng 1,82%, TCB tăng 1,38% và SHS tăng 2,31%. SSI tăng nhẹ 0,25%.

Nhóm công nghệ cũng chịu áp lực bán, trong đó FPT giảm 0,48%. GEE giảm 5,55%, ELC giảm 4,58% và ONE giảm 6,25%.

Ở chiều ngược lại, năng lượng là một trong số ít nhóm duy trì sắc xanh. PLX tăng 2,95%, PVS tăng 1,49%, PVD tăng 0,27% và PVC tăng 0,82%.

BSR sau thời điểm hồi phục trong phiên sáng đã quay đầu giảm nhẹ 0,16% khi đóng cửa. Nhóm năng lượng ghi nhận chỉ số ngành tăng 0,60%.

Một số cổ phiếu thuộc nhóm công nghiệp cũng tăng giá, như PVP tăng 3,35%, VTP tăng 1,53%, GMD tăng 0,51% và CII tăng 0,82%.

Tuy nhiên, diễn biến chung của nhóm vẫn phân hóa, với GEX giảm 1,45%, HHV giảm 1,21% và HUT giảm 0,79%.

Đáng chú ý, PNJ tiếp tục chịu áp lực bán mạnh và đóng cửa tại giá sàn 24.750 đồng/cổ phiếu. Trong phiên sáng, cổ phiếu này có thời điểm ghi nhận dư bán sàn hơn 26,5 triệu đơn vị.

Thanh khoản thị trường tăng mạnh ở giao dịch thỏa thuận, với 189,07 triệu đơn vị được chuyển nhượng, trong khi giá trị toàn thị trường đạt hơn 15.354 tỷ đồng. Khối ngoại bán ròng hơn 63 tỷ đồng, tập trung mua SBT, VHM, HDB, PLX, MSN…, trong khi bán TCB, MSB, VNM, PNJ, STB…