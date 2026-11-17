Các cổ phiếu vốn hóa lớn vẫn không đủ mạnh để thay đổi trạng thái đi ngang của VN-Index.

Chốt phiên sáng VN-Index giảm 0,61% (-10,59 điểm), dừng tại 1726,3 điểm. Đây là kết quả khá tốt khi trong phiên có lúc chỉ số giảm 18,2 điểm (-1,05%). Chỉ số chạm đáy lúc 10h xuống 1718,7 điểm và độ rộng lúc hẹp nhất là 59 mã xanh và 186 mã đỏ. Kết phiên là 94 mã xanh và 185 mã đỏ.

Sự phục hồi ở điểm số dĩ nhiên có lực đỡ của khá nhiều blue-chips. Chỉ số VN30-Index từ mức giảm sâu nhất -0,9% đến cuối phiên cũng co lại còn -0,32%. Toàn bộ cổ phiếu trong rổ blue-chips này đã “thoát đáy” với biên độ khác nhau. Điều này giúp đà phục hồi của chỉ số có sự hỗ trợ ở diện rộng chứ không đơn thuần do một vài cổ phiếu đẩy lên.

Đảo chiều khá nhất trong rổ VN30 sáng nay là STB, cổ phiếu ngân hàng này chạm đáy lúc 9h30 giảm tới 1,69% so với tham chiếu nhưng kết phiên đã tăng 0,7%, tương đương biên độ phục hồi 2,43%. MSN cũng khá tốt, đảo chiều khoảng 1,41% so với đáy và tăng 0,84%. VIC cũng khá ấn tượng, từ chỗ giảm rất sâu 1,98% đã co lại còn -0,81%. VIC lại là trụ vốn hóa lớn nhất thị trường nên biên độ phục hồi này có tác động tốt đến VN-Index.

Rổ VN30 kết phiên sáng đã có 5 mã xanh, nhưng vẫn còn 18 mã đỏ. Ở thời điểm kém nhất, toàn bộ 30 mã đều đỏ, với 21 mã giảm quá 1% so với tham chiếu, chốt phiên chỉ còn 6 mã. Yếu nhất là BSR giảm 3,34%, GAS giảm 2,2%, SSB giảm 1,62%, VRE giảm 1,44%. Nhóm tăng không mã nào tới 1%, mạnh nhất là MCH tăng 0,92% và MSN tăng 0,84%.

Diễn biến VN-Index sáng nay.

Hiện tượng phục hồi giá cũng xuất hiện ở diện khá rộng đối với các cổ phiếu ngoài nhóm blue-chips. Thống kê sàn HoSE, tại giá thấp nhất có tới 160 cổ phiếu giảm quá 1% giá trị, nhưng hiện chỉ còn 86 mã. Phần lớn các mã này có thanh khoản nhỏ, giao dịch lớn nhất là BSR với 128,9 tỷ và MBB với 113,1 tỷ. Midcap chỉ có GEX giảm 1,18% với 64,5 tỷ, PVT giảm 3,11% với 55,6 tỷ, PLX giảm 2,44% với 50,4 tỷ, GMD giảm 2,06% với 28,4 tỷ, GEE giảm 2,59% với 27,8 tỷ là đáng kể. Nếu trừ giao dịch của 6 mã blue-chips giảm quá 1%, 80 cổ phiếu còn lại chiếm 11,9% tổng giá trị khớp sàn HoSE, một tỷ trọng rất nhỏ.

Trong khi đó tổng giao dịch khớp lệnh sàn này tăng gần 18% so với sáng hôm qua, đạt 4.058 tỷ đồng chưa kể thỏa thuận. Kết hợp với diễn biến phục hồi giá tích cực (31% sàn hồi hơn 1% so với giá thấp nhất) cho thấy hoạt động bắt đáy có tín hiệu mạnh lên, dù chưa thể đổi màu giá trên diện rộng. Ít nhất việc gia tăng thanh khoản cũng là một biểu hiện lạc quan hơn so với hai phiên giao dịch liền trước.

Đối với các cổ phiếu tăng giá ngược dòng, chỉ vài mã thực sự có tiền vào đẩy lên. Trong 94 mã xanh mới có 10 mã tăng hơn 1% và thanh khoản quá 1 tỷ đồng. KDH tăng 1,66% với 82 tỷ, CII tăng 1,86% với 45,8 tỷ, DBC tăng 1,52% với 43,4 tỷ, NT2 tăng 2,32% với 33,8 tỷ, KHG tăng 1,76% với 21,6 tỷ, CTS tăng 1,11% với 18,4 tỷ là những cổ phiếu nổi bật nhất.

Sự gia tăng thanh khoản ở HoSE sáng nay đều đến từ nhà đầu tư trong nước, khối ngoại thậm chí giảm mua vào tới 20% so với sáng hôm qua, chỉ đạt 466,1 tỷ đồng. Vị thế ròng sàn này đạt -162,9 tỷ với FPT bị bán ròng lớn nhất -44,5 tỷ, VCB -42,7 tỷ, MBB -39,6 tỷ, BSR -30 tỷ. Phía mua ròng có MSN +68,6 tỷ, KDH +22 tỷ.

Hoạt động bắt đáy mạnh lên sáng nay là tín hiệu lạc quan nhất, dù với mức thanh khoản cực nhỏ hiện tại rất khó để tạo thay đổi lớn. Thị trường phản ứng khá ổn định trước các biến động thế giới đêm qua cũng cho thấy khả năng tách rời dần với yếu tố ngoại biên.