VN-Index phát tín hiệu hồi phục, dòng tiền cần vượt qua phép thử 1.735 điểm

Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục trải qua tuần giao dịch 12-16/10/2026 kém tích cực khi VN-Index nối dài đà giảm, mất hơn 29 điểm so với tuần trước và đóng cửa tại 1.705,91 điểm.

Áp lực bán tập trung ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn khiến chỉ số nhiều lần suy yếu, trong khi lực cầu bắt đáy chưa đủ mạnh để tạo nhịp hồi phục rõ ràng. Thanh khoản vẫn ở mức thấp, còn hoạt động bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục gây sức ép lên tâm lý thị trường.

Trong phiên cuối tuần, VHM là cổ phiếu đóng góp tích cực nhất cho VN-Index khi mang lại 3,74 điểm. CTG và BID cũng hỗ trợ chỉ số với tổng mức đóng góp 2,58 điểm. Ở chiều ngược lại, VIC là mã gây sức ép lớn nhất, lấy đi 4,81 điểm của chỉ số chung.

Diễn biến trái chiều giữa các cổ phiếu vốn hóa lớn cho thấy thị trường chưa hình thành được xu hướng hồi phục đồng đều. Dù một số mã ngân hàng và bất động sản nâng đỡ chỉ số trong phiên cuối tuần, áp lực tại các cổ phiếu trụ vẫn là yếu tố chi phối diễn biến chung trong cả tuần.

Xét theo nhóm ngành, phần lớn các nhóm cổ phiếu chỉ biến động trong biên độ hẹp. Tiêu dùng không thiết yếu là nhóm tăng mạnh nhất, đạt 1,41%, nhờ lực cầu tập trung tại MWG tăng 1,51%, PNJ tăng 3,3% và VPL tăng 2,6%.

Tuy nhiên, đà tăng không lan tỏa đồng đều trong nhóm. DGW giảm 1,22%, TNG mất 1,66%, PET giảm 0,98%, TCM giảm 1,01% và CTF giảm 2,33%.

Ở chiều ngược lại, bất động sản là nhóm ngành kém tích cực nhất khi giảm 0,13%, chủ yếu do VIC mất 1,38%. Phần lớn các cổ phiếu còn lại trong nhóm vẫn tăng giá, gồm VHM tăng 3,57%, VRE tăng 1,11%, BCM tăng 0,78% và KDH tăng 3,66%.

Sự phân hóa giữa các cổ phiếu trong cùng ngành cho thấy áp lực giảm điểm không xuất hiện đồng đều. Trong khi VIC gây sức ép đáng kể lên chỉ số, một số mã bất động sản khác vẫn ghi nhận diễn biến tích cực trong tuần.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục là điểm đáng chú ý khi xu hướng bán ròng chưa được cải thiện. Trong tuần qua, khối ngoại bán ròng tổng cộng hơn 3.000 tỷ đồng trên hai sàn, trong đó giá trị bán ròng trên HoSE đạt khoảng 3.000 tỷ đồng, còn HNX ghi nhận mức bán ròng hơn 105 tỷ đồng.

Áp lực bán ròng diễn ra trong bối cảnh VN-Index giảm hơn 29 điểm, thanh khoản yếu và lực cầu bắt đáy chưa đủ sức lan tỏa. Dù một số nhóm ngành vẫn có cổ phiếu tăng giá, diễn biến chung cho thấy thị trường chưa tạo được động lực phục hồi rõ nét sau chuỗi phiên điều chỉnh.

Diễn biến chỉ số VN-Index trong thời gian qua

Kỳ vọng VN-Index hướng tới 1.730 điểm

Chứng khoán Vietcombank (VCBS)

VN-Index kết thúc phiên giao dịch cuối tuần tạo mẫu hình nến tương tự morning star. Trên khung đồ thị ngày, chỉ báo RSI đảo chiều hướng lên, cùng động lượng histogram có phần thu hẹp cho thấy xác suất cao VN-Index sẽ tiếp tục ghi nhận đà hồi phục với mốc kháng cự ngắn hạn quanh vùng 1.730 điểm.

Trên khung đồ thị giờ, chỉ báo CMF và MFI vẫn đang hướng lên trên cho thấy xu hướng ngắn hạn hồi phục của thị trường tiếp tục được duy trì. Đồng thời chỉ báo RSI và MACD đã tạo phân kỳ dương so với đường giá phần nào củng cố thêm cho việc đà hồi phục tiếp tục duy trì trên thị trường.

Với diễn biến hiện tại, VCBS khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ cổ phiếu ghi nhận kết quả kinh doanh tốt trong quý 3 như tiêu dùng, ngân hàng, đồng thời có thể cân nhắc giải ngân cho mục đích lướt sóng ngắn hạn với các cổ phiếu có tín hiệu kiểm tra hỗ trợ thành công khi thu hút sự trở lại của lực cầu tại những nhịp rung lắc của thị trường. Một số nhóm đáng lưu ý bao gồm ngân hàng, thép và bán lẻ.

Chờ VN-Index vượt qua vùng giảm giá

Chứng khoán SHS

Xu hướng ngắn hạn VN-Index vẫn suy yếu, đang nỗ lực cân bằng ở vùng hỗ trợ quanh 1.700 điểm. Đây cũng là vùng hỗ trợ quan trọng, tương ứng đường xu hướng nối các vùng giá thấp nhất tháng 3, 7/2026.

Chưa có dự báo VN-Index sẽ mất vùng hỗ trợ mạnh quanh 1.700 điểm. Trong khi VN30 có hỗ trợ tương tự là vùng giá quanh 1.830 điểm.

Dưới áp lực của các cổ phiếu vốn hóa lớn, hai chỉ số chính VN-Index, VN30 vẫn trong xu hướng giảm giá ngắn hạn, trên vùng hỗ trợ tăng trưởng trung dài hạn. Thị trường phân hóa khá tích cực ở vùng giá hiện tại.

Nhiều nhóm ngành đang phục hồi tốt, hình thành vùng đáy ngắn trung hạn sau giai đoạn giảm giá mạnh từ 2025 đến nay. Điều này hỗ trợ tâm lý tốt hơn cho nhà đầu tư cá nhân, vốn chịu nhiều áp lực thua lỗ kéo dài.

Với thị trường chung, SHS giữ quan điểm thận trọng khi VN-Index vẫn suy yếu, chờ VN-Index vượt lên xu hướng giảm giá hiện nay.

Cảnh báo nhịp hồi chưa được xác nhận bởi dòng tiền

Chứng khoán TPS

VN-Index hồi phục nhẹ trong phiên giao dịch cuối tuần, tuy nhiên đà tăng có dấu hiệu suy yếu về cuối phiên sau khi tâm lý thị trường tích cực hơn trong buổi sáng.

Thanh khoản tiếp tục thu hẹp, thấp hơn phiên liền trước và mức bình quân 20 phiên, cho thấy dòng tiền vẫn chưa thực sự nhập cuộc. Điều này hàm ý nhịp hồi phục hiện tại chưa có đủ cơ sở xác nhận sự đảo chiều xu hướng sau giai đoạn điều chỉnh.

Đáng chú ý, VN-Index đã lùi về sát vùng hỗ trợ dài hạn quanh 1.685 điểm, được xác định theo đường xu hướng nối các đáy tháng 4/2026 và tháng 08/2026. Đây có thể là vùng tạo điều kiện để chỉ số tạm thời cân bằng và giảm áp lực điều chỉnh trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, khả năng duy trì đà hồi phục sẽ phụ thuộc đáng kể vào sự cải thiện của thanh khoản, qua đó phản ánh mức độ tham gia của dòng tiền và sức hấp thụ áp lực bán.

Trong trường hợp thanh khoản chưa cải thiện rõ rệt, nhịp hồi phục nhiều khả năng vẫn mang tính kỹ thuật và chưa đủ cơ sở để kỳ vọng vào một xu hướng tăng bền vững hơn.

Chờ VN-Index vượt 1.735 điểm để xác nhận tạo đáy

Chứng khoán AseanSC

VN-Index có khả năng xuất hiện thêm các nhịp hồi phục kỹ thuật, với vùng 1.680–1.700 điểm đóng vai trò hỗ trợ gần, trong khi khu vực 1.715– 1.735 điểm là vùng cản đầu tiên cần vượt qua để xác nhận quá trình tạo đáy.

Điểm cần theo dõi là khả năng cải thiện của độ rộng và thanh khoản trong các phiên hồi, diễn biến bán ròng của khối ngoại, cùng mức độ lan tỏa của dòng tiền khi mùa kết quả kinh doanh quý 3 bước vào giai đoạn cao điểm.

Ngoài ra, phản ứng của nhóm ngân hàng, chứng khoán và bất động sản cần được quan sát sát sao, bởi đây là các nhóm có khả năng quyết định liệu nhịp hồi chỉ mang tính kỹ thuật hay chuyển thành quá trình tạo đáy bền vững.

Về hành động, nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng ở mức vừa phải, không mua đuổi trong các phiên hồi, chỉ gia tăng tỷ trọng khi VN-Index lấy lại 1.735 điểm với thanh khoản và độ rộng cải thiện. Ngược lại cần ưu tiên quản trị rủi ro nếu vùng 1.680 điểm bị xuyên thủng.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được Thương gia trích dẫn nguyên văn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.