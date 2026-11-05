VN-Index nối dài đà hồi phục, cổ phiếu bất động sản đồng loạt khởi sắc

Kết thúc phiên giao dịch ngày 5/11, VN-Index tăng 7,71 điểm, tương đương 0,45%, lên 1.740,73 điểm. Sắc xanh chiếm ưu thế trên bảng điện tử với 178 mã tăng giá, trong đó có 5 mã tăng trần. Ở chiều ngược lại, 147 mã giảm giá, bao gồm 2 mã giảm sàn.

Đà hồi phục của thị trường tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ nhóm cổ phiếu bất động sản. Các mã thuộc hệ sinh thái Vingroup đồng loạt tăng giá, gồm VIC tăng 1,71%, VHM tăng 0,16% và VPL tăng 1,66%.

Thị trường chứng khoán tăng gần 8 điểm, dòng tiền tìm đến nhóm bất động sản.

Tại nhóm bất động sản, nhiều cổ phiếu ghi nhận mức tăng đáng kể. TAL tăng trần 6,79%, KDH tăng 3,99%, HDC tăng 3,17%, SIP tăng 3,06%, DIG tăng 2,5% và DXG tăng 1,9%.

Diễn biến tích cực của nhóm này góp phần củng cố sắc xanh của thị trường, trong bối cảnh dòng tiền mua chủ động xuất hiện tại nhiều cổ phiếu.

Nhóm hàng không cũng có phiên giao dịch khởi sắc. Cổ phiếu VJC của Công ty CP Hàng không Vietjet tăng 1,12%, trong khi HVN của Tổng công ty Hàng không Việt Nam tăng 1,36%.

Diễn biến này diễn ra sau khi giá dầu thế giới giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày 4/11. Giá dầu Brent giao sau tại London giảm 8,98 USD/thùng, tương đương 8,7%, xuống 94,62 USD/thùng. Giá dầu WTI tại New York giảm 7,97 USD/thùng, tương đương 8,3%, còn 88,12 USD/thùng.

Giá nhiên liệu giảm có thể giúp các doanh nghiệp hàng không tiết giảm chi phí đầu vào, qua đó hỗ trợ triển vọng kinh doanh của ngành. Đây cũng là yếu tố được thị trường quan tâm khi giao dịch các cổ phiếu hàng không trong phiên.

Trái với diễn biến tương đối đồng thuận ở nhóm bất động sản, cổ phiếu ngân hàng phân hóa rõ nét hơn. OCB tăng 2,34%, STB tăng 2,22%, CTG tăng 1,77% và MBB tăng 1,3%.

Ở chiều ngược lại, VCB, BID, SHB, VPB, EIB và VIB cùng điều chỉnh quanh mức 1%. Diễn biến trái chiều giữa các mã khiến nhóm ngân hàng chưa tạo được sự đồng thuận trong nhịp tăng của thị trường.

Tại nhóm chứng khoán, VIX trở thành tâm điểm giao dịch khi tăng 3,97%, lên 13.100 đồng/cổ phiếu. Thanh khoản đạt hơn 105 triệu đơn vị, cho thấy hoạt động giao dịch diễn ra sôi động tại mã này.

Đặc biệt, VIX là cổ phiếu được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất trong phiên 5/11, với giá trị hơn 452 tỷ đồng.

Một số cổ phiếu chứng khoán khác cũng tăng giá như TCX tăng 1,94%, VND tăng 1,79% và AGR tăng 1,29%. Trong khi đó, ORS giảm 2,03%, VCK giảm 1,55%, CTS giảm 1,08%, HCM giảm 1,03% và VCI giảm 0,99%.

Ở nhóm cổ phiếu riêng lẻ, FPT quay đầu giảm 1,86%, xuống 52.900 đồng/cổ phiếu, sau phiên tăng trần 6,94% trước đó. Ngược lại, PNJ tăng 2,71%, lên 15.150 đồng/cổ phiếu.

Về giao dịch khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng hơn 200 tỷ đồng trên toàn thị trường. VCB chịu áp lực bán ròng lớn nhất với giá trị hơn 89 tỷ đồng. Tiếp theo là VHM với 75,74 tỷ đồng, VPB với 56,19 tỷ đồng và MSN với 49,74 tỷ đồng.

Ở chiều mua ròng, VIX dẫn đầu với hơn 452 tỷ đồng. CTG cũng được mua ròng 101,16 tỷ đồng, VIC đạt 54,02 tỷ đồng và MBB đạt 27,73 tỷ đồng.

Như vậy, VN-Index tiếp tục duy trì nhịp hồi phục trong phiên 5/11, với sự đóng góp đáng kể từ nhóm bất động sản. Tuy nhiên, diễn biến phân hóa ở nhóm ngân hàng, chứng khoán và trạng thái bán ròng của khối ngoại cho thấy dòng tiền vẫn tập trung vào một số cổ phiếu thay vì lan tỏa đồng đều trên toàn thị trường.