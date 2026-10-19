VN-Index nỗ lực hồi phục, chuyên gia mách nước nhóm ngành 'gánh sóng' cuối năm

Kỳ vọng VN-Index hồi phục, chờ tín hiệu xác nhận xu hướng

Theo CTCK TPS, VN-Index hồi phục nhẹ trong phiên 16/10, song thanh khoản tiếp tục giảm, thấp hơn phiên liền trước và bình quân 20 phiên. Điều này cho thấy dòng tiền chưa thực sự nhập cuộc, khiến nhịp hồi phục chưa đủ cơ sở xác nhận sự đảo chiều xu hướng.

TPS cho rằng vùng hỗ trợ dài hạn quanh 1.685 điểm, được xác định theo đường xu hướng nối các đáy tháng 4 và tháng 8/2026, có thể giúp chỉ số cân bằng trong ngắn hạn. Các chỉ báo động lượng vẫn ở vùng quá bán, trong khi tín hiệu về dòng tiền và xu hướng đã bớt tiêu cực, tạo cơ sở cho kịch bản hồi phục kỹ thuật.

Tuy nhiên, khả năng duy trì đà hồi phục sẽ phụ thuộc vào sự cải thiện của thanh khoản và khả năng hấp thụ áp lực bán. Nếu dòng tiền chưa trở lại rõ rệt, nhịp hồi phục có thể chưa đủ cơ sở để hình thành xu hướng tăng bền vững.

CTCK VCBS nhận định VN-Index kết phiên cuối tuần với mẫu hình nến tương tự morning star. Trên đồ thị ngày, RSI đảo chiều đi lên, trong khi histogram thu hẹp, củng cố khả năng chỉ số tiếp tục hồi phục với vùng kháng cự ngắn hạn quanh 1.730 điểm.

Trên đồ thị giờ, các chỉ báo CMF và MFI tiếp tục hướng lên, trong khi RSI và MACD hình thành phân kỳ dương so với đường giá, góp phần củng cố tín hiệu hồi phục ngắn hạn.

VN-Index đang nỗ lực cân bằng quanh vùng hỗ trợ 1.700 điểm (Ảnh: FireAnt).

VCBS khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ các cổ phiếu có kết quả kinh doanh quý III tích cực, thuộc nhóm tiêu dùng và ngân hàng. Với mục tiêu lướt sóng ngắn hạn, nhà đầu tư có thể cân nhắc giải ngân vào các cổ phiếu kiểm tra hỗ trợ thành công và thu hút lực cầu trở lại khi thị trường rung lắc. Các nhóm đáng chú ý gồm ngân hàng, thép và bán lẻ.

CTCK SHS đánh giá xu hướng ngắn hạn của VN-Index vẫn suy yếu, dù chỉ số đang nỗ lực cân bằng quanh vùng hỗ trợ 1.700 điểm. Đây là vùng hỗ trợ quan trọng, tương ứng đường xu hướng nối các đáy tháng 3 và tháng 7/2026. Đối với VN30, vùng hỗ trợ tương ứng nằm quanh 1.830 điểm.

Theo SHS, áp lực từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn tiếp tục khiến VN-Index và VN30 nằm trong xu hướng giảm ngắn hạn, dù vẫn ở trên vùng hỗ trợ tăng trưởng trung và dài hạn. Trong khi đó, thị trường có sự phân hóa tích cực, với nhiều nhóm ngành phục hồi sau giai đoạn giảm giá kéo dài.

Dù vậy, SHS vẫn giữ quan điểm thận trọng và cho rằng cần chờ VN-Index vượt lên trên xu hướng giảm hiện tại trước khi đánh giá tích cực hơn về diễn biến thị trường.

Cơ hội hồi phục và áp lực lãi suất

Theo ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích CTCK VPS, VN-Index có thể tiếp tục hồi phục trong tuần tới, hướng lên vùng 1.730-1.740 điểm sau khi kiểm định vùng hỗ trợ 1.690-1.710 điểm.

Diễn biến hồi phục trong phiên cuối tuần qua, đặc biệt tại một số cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán, cho thấy lực cầu bắt đầu xuất hiện ở những nhóm có nền tảng cơ bản tương đối tốt.

Trong tuần giao dịch tới, VN-Index có khả năng tiếp tục phục hồi và hướng đến vùng 1.73-1.740 điểm. Tuy nhiên, đây vẫn là nhịp hồi trong quá trình tích lũy, do đó diễn biến giữa các nhóm cổ phiếu có thể không đồng đều. Tâm lý nhà đầu tư được kỳ vọng cải thiện, mở ra cơ hội giao dịch ngắn hạn ở những cổ phiếu có triển vọng riêng.

Một trong những yếu tố cần theo dõi là diễn biến dòng vốn ngoại. Theo ông Khánh, dù khối ngoại duy trì bán ròng, quy mô giao dịch của nhóm này chưa chiếm tỷ trọng quá lớn so với thanh khoản toàn thị trường.

Áp lực bán có thể tác động đến tâm lý chung, song diễn biến giá cổ phiếu cũng đang phản ánh phần nào yếu tố này. Trong khi đó, dòng tiền trong nước vẫn tương đối thận trọng trước những biến động của lãi suất và áp lực lạm phát.

Vì vậy, thị trường có thể tiếp tục vận động theo hướng đi ngang tích lũy trong thời gian tới, với khả năng hình thành một vùng đáy thứ hai trong khoảng 1-2 tuần.

Thanh khoản được dự báo có thể tăng mạnh ở một số phiên riêng lẻ, nhưng bình quân chưa dễ bứt phá. So với hai tuần đầu tháng 10, giá trị giao dịch trung bình có thể nhích lên khoảng 2–3%.

Về triển vọng thị trường trong quý IV/2026, ông Khánh cho rằng các thông tin hỗ trợ đến từ kết quả tăng trưởng kinh tế quý III/2026 và 9 tháng, kỳ vọng mặt bằng lãi suất hạ nhiệt trong những tháng cuối năm, cùng câu chuyện nâng hạng thị trường chứng khoán.

Đây là những yếu tố có thể góp phần cải thiện tâm lý và thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư, dù mức độ tác động còn phụ thuộc vào diễn biến thực tế của dòng tiền.

Xét theo nhóm ngành, tài chính, cảng biển, xây dựng và công nghiệp chế biến, chế tạo là những lĩnh vực ghi nhận kết quả tích cực trong 9 tháng đầu năm. Hoạt động xuất nhập khẩu và dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) cũng tiếp tục có những tín hiệu khả quan. Trong giai đoạn cuối năm, ông Khánh đánh giá nhóm tài chính, dầu khí, cảng biển và hóa chất, phân bón là những nhóm cổ phiếu đáng chú ý.

Trong bối cảnh thị trường chưa xác lập xu hướng tăng rõ ràng, nhà đầu tư nên chú trọng kiểm soát tỷ trọng và cơ cấu danh mục thay vì tập trung vào các giao dịch ngắn hạn. Theo ông Khánh, chiến lược lựa chọn cổ phiếu dựa trên giá trị và mục tiêu đầu tư cụ thể có thể phù hợp hơn, trong đó ưu tiên những doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt, tỉ lệ chi trả cổ tức cao hoặc đang được giao dịch ở mức định giá hấp dẫn sau các nhịp giảm sâu.

Ông Nguyễn Thế Minh - Giám đốc Khối Ngân hàng đầu tư, Phó Giám đốc Khối kinh doanh Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình cho rằng áp lực lãi suất vẫn là yếu tố cản trở đà tăng của thị trường, khi triển vọng hạ lãi suất chưa rõ ràng do sức ép lạm phát trong nước và mặt bằng lãi suất quốc tế.

Trong khi đó, lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết dự kiến tăng khoảng 17% năm 2026, nhưng lợi nhuận nhóm doanh nghiệp có thể gần như đi ngang trong năm 2027 khi đóng góp từ các khoản lợi nhuận đột biến ở lĩnh vực dầu khí, phân bón và khai khoáng suy giảm. Vì vậy, kết quả kinh doanh quý III/2026 có thể tạo sự phân hóa giữa các cổ phiếu nhưng chưa đủ thúc đẩy thị trường tăng bền vững.

Ông Minh khuyến nghị nhà đầu tư duy trì tỷ trọng cổ phiếu vừa phải, tránh giải ngân vội vàng và chờ đợi những cơ hội có mức định giá đủ hấp dẫn.