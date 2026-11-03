Mở cửa phiên giao dịch ngày 3/11, sự thận trọng cao của nhà đầu tư đã khiến bảng điện tử phân hóa cao, trong khi dòng tiền chậm lại, giao dịch khá ảm đạm và VN-Index rung lắc, giằng co, nỗ lực bám trụ mốc tâm lý 1.700 điểm.

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn giao dịch khá trầm lắng, phần lớn chỉ dao động trong biên độ hẹp. Một số mã đi ngược xu hướng chung là LPB, HPG và STB khi tăng khoảng 2-3%, trong khi GAS và VIC chịu áp lực bán, giảm gần 2%.

VN-Index mất thêm hơn 11 điểm, áp lực bán chưa hạ nhiệt.

Bước sang phiên chiều, thị trường có phần khởi sắc hơn khi thu hẹp biên độ. Tuy nhiên, càng về cuối phiên, áp lực bán gia tăng trên diện rộng, khiến chỉ số càng đi thụt lùi.

Kết thúc phiên giao dịch hôm nay, VN-Index giảm hơn 11 điểm xuống còn 1.699,62 điểm chính thức đánh mất ngưỡng 1.700 điểm, trong khi nhiều cổ phiếu tiếp tục xuyên thủng các vùng đáy cũ.

Mặc dù thị trường giảm điểm nhưng độ rộng thị trường nghiêng về bên mua với 154 mã tăng, 141 mã giảm và 72 mã đứng giá. Thanh khoản ở mức thấp với tổng khối lượng giao dịch đạt 609 tỷ đồng tương ứng với giá trị giao dịch đạt 12.596 tỷ đồng.

Ở phiên hôm nay, VIC là mã tác động tiêu cực nhất khi lấy đi 12,79 điểm của chỉ số VN-Index. Đứng ở vị trí tiếp theo lần lượt là BSR, GAS, VPB, BVH... Ngược lại, HPG là mã tác động tích cực nhất khi đóng góp 1.48 điểm cho chỉ số chung.

Nhìn chung, thị trường phân hoá rõ nét ở tất cả các nhóm ngành. Nhóm Ngân hàng ghi nhận diễn biến giằng co với các mã tăng giảm trái chiều. Nổi bật có MBB tăng 0,8%, STB tăng 2,3%, CTG tăng 1,01% và SHB tăng nhẹ 0,48%. Ngược lại, VPB giảm 1,62%, VCB giảm 0,19%, ACB giảm 0.25%, HDB giảm 0,46%, TPB giảm 0,79% và BID giảm 0,94%. Trong khi đó, TCB duy trì mức giá tham chiếu (0%).

Nhóm Bất động sản lại đa phần duy trì sắc đó, VIC giảm 3,31%, KDH giảm 2,26%, NVL giảm 0,97%, PDR giảm 0,9% và VHM giảm nhẹ 0,16%. Đặc biệt, mã KOS ghi nhận mức giảm sâu nhất nhóm với 6,45%. Ở chiều ngược lại, một số ít mã giữ được sắc xanh như VPI tăng 2,25%, VRE tăng 0,87%, hay CEO tăng 0,91%.

Sắc xanh bao phủ phần lớn nhóm Chứng khoán với sự dẫn dắt của SSI (+1,59%), VCI (+2,71%), SHS (+0,82%) và HCM (+1,94%).

Công nghệ Thông tin, đại diện lớn FPT ghi nhận mức tăng trưởng +0,4%, củng cố niềm tin cho nhóm ngành công nghệ.

Nhóm Nguyên vật liệu ghi nhận nhiều dấu hiệu tích cực, đặc biệt tại các cổ phiếu ngành thép: HPG giữ vai trò dẫn dắt khi bứt phá mạnh mẽ +4,17%. Các cổ phiếu cùng ngành cũng tăng trưởng tốt như HSG (+3,88%), NKG (+3,42%) và MSR (+1,87%).

rên sàn HNX, chỉ số HNX-Index đảo chiều thành công lên trên tham chiếu vào cuối phiên.

Đóng cửa, sàn HNX có 70 mã tăng và 49 mã giảm, HNX-Index tăng 0,87 điểm, tương đương +0,35% lên 251,42 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 36,6 triệu đơn vị, giá trị 512,3 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm 1,2 triệu đơn vị, giá trị gần 12 tỷ đồng.

Trên UpCoM, chỉ số UpCoM-Index không giữ được sắc xanh và giảm về dưới tham chiếu, nhưng bất ngờ có nhịp bật mạnh trở lại trên tham chiếu ở những phút cuối.

Đóng cửa, UpCoM-Index tăng 0,1 điểm, tương đương +0,08% lên 122,05 điểm.Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 20,1 triệu đơn vị, giá trị 353,9 tỷ đồng, Giao dịch thỏa thuận có thêm hơn 6,7 triệu đơn vị, giá trị 90,4 tỷ đồng.