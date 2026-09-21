VN-Index mất mốc 1.800 điểm trong phiên đầu tiên sau khi được nâng hạng

Thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch kém tích cực trong phiên 21/9, cũng là phiên giao dịch đầu tiên sau khi Việt Nam chính thức được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi. VN-Index có thời điểm hồi phục đầu phiên nhưng chịu áp lực bán gia tăng về cuối ngày, đặc biệt tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Sau những phút đầu giữ sắc xanh, VN-Index nhanh chóng rung lắc khi lực bán xuất hiện tại nhiều cổ phiếu bluechip. Chỉ số sau đó chuyển sang giảm và duy trì trạng thái này trong phần lớn thời gian giao dịch.

Kết phiên, VN-Index giảm 15,99 điểm, tương đương 0,88%, xuống 1.799,67 điểm. Toàn thị trường ghi nhận 105 mã tăng, 205 mã giảm và 60 mã đứng giá.

Thanh khoản đạt hơn 656 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị giao dịch 17.317,39 tỷ đồng. Trong đó, khối lượng khớp lệnh đạt 511,32 triệu đơn vị, còn giao dịch thỏa thuận đạt 144,82 triệu đơn vị.

Diễn biến VN-Index trong phiên 21/9 (Ảnh: FireAnt).

Áp lực điều chỉnh tập trung đáng kể tại nhóm bất động sản. Chỉ số ngành giảm 2,54%, trong đó VHM giảm 4,08% xuống 68.100 đồng/cổ phiếu, VIC giảm 2,57% còn 235.000 đồng/cổ phiếu và VRE giảm 2,94% xuống 24.750 đồng/cổ phiếu. NVL giảm 1,17%, trong khi DXG và DIG lần lượt giảm 0,47% và 0,98%.

Nhóm tài chính diễn biến phân hóa. Ở chiều tăng, VPB tăng 3,64%, TCB tăng 2,06%, ACB tăng 2,28% và MBB tăng 1,51%. HDB tăng nhẹ 0,36%. Ngược lại, SHB giảm 1,69%, SSI giảm 2,34%, VIX giảm 2,66%, VCI giảm 2,42% và VND giảm 3,29%.

Đáng chú ý, SSB giảm 6,8% xuống mức giá sàn 22.450 đồng/cổ phiếu sau chuỗi 7 phiên tăng trước đó. Diễn biến này góp phần tạo áp lực lên nhóm ngân hàng trong phiên.

Trong bức tranh chung, năng lượng là một trong những nhóm giữ được diễn biến tích cực. Chỉ số ngành tăng 2,34%, với BSR tăng 4,47%, PVD tăng 0,78%, OIL tăng 0,70% và PVC tăng 0,79%. PVS đứng giá, trong khi PLX giảm 1,47% và TMB giảm 5,68%.

Nhóm vật liệu cơ bản cũng tăng 1,1%. Một số cổ phiếu ghi nhận mức tăng đáng chú ý như MSR tăng 10,19%, APH tăng 6,95%, AAA tăng 6,2%, DCM tăng 1,97% và GVR tăng 0,94%. Ở chiều ngược lại, HPG giảm 2,09%, DPM giảm 0,22%, HSG giảm 0,49%.

Tại nhóm công nghệ, FPT tăng 1,84% và DDG tăng 11,11%, trong khi GEE giảm 2,66%, ELC giảm 2,6% và CMG giảm 1,73%. Chỉ số ngành công nghệ tăng 0,47%.

Một số nhóm ngành khác cũng ghi nhận mức tăng như hàng tiêu dùng không thiết yếu tăng 1,1% và chăm sóc sức khỏe tăng 0,41%. Trong khi đó, hàng tiêu dùng cơ bản giảm 0,57%, công nghiệp giảm 0,57% và viễn thông giảm 0,64%.

Về giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, khối này quay lại bán ròng hơn 668 tỷ đồng trong phiên 21/9 sau chuỗi phiên mua ròng trước đó. Các cổ phiếu bị bán mạnh gồm VHM, VIC, FPT và SSI. Ở chiều mua, dòng tiền ngoại tập trung vào MCH, VPB, CTG và BSR.

Diễn biến phiên đầu tiên sau khi thị trường Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng cho thấy áp lực bán vẫn hiện diện tại nhóm vốn hóa lớn, trong khi dòng tiền có sự phân hóa giữa các nhóm ngành.