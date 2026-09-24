VN-Index mất mốc 1.800 điểm, nhịp điều chỉnh chưa có dấu hiệu dừng

Thị trường chứng khoán tiếp tục chìm trong sắc đỏ trong phiên 24/9 khi áp lực bán gia tăng mạnh về chiều. VN-Index có thời điểm lùi xuống quanh 1.770 điểm trước khi đóng cửa tại 1.775,09 điểm, giảm 26,56 điểm, tương ứng 1,47%.

Độ rộng thị trường tiếp tục nghiêng mạnh về bên bán với 228 mã giảm giá trên HoSE, trong khi chỉ có 81 mã tăng. Dù số lượng cổ phiếu giảm không chênh lệch quá lớn so với phiên trước, biên độ điều chỉnh đã tăng đáng kể trong phiên chiều, cho thấy lực bán đang trở nên quyết liệt hơn.

Không còn nhóm ngành nào đủ sức giữ nhịp cho thị trường. Năng lượng giảm hơn 3,7%, bất động sản mất hơn 2,5%, trong khi hai nhóm tài chính gồm ngân hàng và chứng khoán cũng đồng loạt chịu áp lực bán mạnh.

Trong rổ VN30, chỉ còn 4 mã tăng giá là GVR, MSN, VPB và VNM. Phần còn lại đồng loạt giảm, trong đó hơn một nửa số cổ phiếu trong rổ mất trên 1%.

Dầu khí là một trong những nhóm chịu sức ép mạnh nhất. BSR giảm 4,15%, mức giảm mạnh nhất trong VN30, trong khi GAS giảm 3,3%. Ở nhóm dầu khí nói chung, PLX giảm 3,8%, OIL giảm tới 4,9%, còn PVD và PVT cùng giảm trên 3%.

Cùng với dầu khí, nhóm cổ phiếu họ Vin tiếp tục trở thành lực cản lớn đối với VN-Index. VHM, VRE và VIC lần lượt nằm trong nhóm 5 cổ phiếu giảm mạnh nhất VN30. VIC giảm 2,54%, kéo chỉ số mất hơn 9 điểm; VHM giảm 4,11%, lấy đi hơn 4,7 điểm, trong khi VRE giảm 3,01%. VPL cũng giảm 1,3%.

Như vậy, riêng VIC và VHM đã khiến VN-Index mất gần 14 điểm, chiếm hơn một nửa mức giảm của chỉ số trong phiên. Trong bối cảnh các cổ phiếu vốn hóa lớn đồng loạt suy yếu, thị trường cũng không có trụ đỡ đủ mạnh để cân bằng lực bán.

Sức ép cũng lan rộng sang nhóm tài chính. Phần lớn cổ phiếu ngân hàng giảm giá, trong khi áp lực bán tại nhóm chứng khoán có xu hướng gia tăng rõ rệt.

Hàng loạt cổ phiếu chứng khoán lớn giảm trên 1% như HCM, VND, MBS, SHS và TCX. Diễn biến này khiến nhóm tài chính không thể đóng vai trò nâng đỡ chỉ số như trong một số phiên trước.

Đáng chú ý, lực bán không chỉ tập trung ở nhóm vốn hóa lớn. Khi VN30 giảm 1,16%, nhóm vốn hóa vừa và nhỏ cũng bị ảnh hưởng với VNMID giảm 0,93% và VNSML giảm 0,45%. Điều này cho thấy áp lực điều chỉnh đã lan rộng hơn thay vì chỉ tập trung ở một vài cổ phiếu trụ.

Thanh khoản thị trường không tăng theo đà giảm của chỉ số. Giá trị giao dịch trên HoSE đạt khoảng 16.600 tỷ đồng, giảm hơn 1.000 tỷ đồng so với phiên trước. Trong đó, VN30 ghi nhận hơn 9.200 tỷ đồng giao dịch.

Diễn biến này cho thấy dòng tiền chủ động bên mua vẫn khá thận trọng trong khi bên bán chiếm ưu thế. Việc VN-Index giảm mạnh nhưng thanh khoản lại suy giảm cũng phản ánh trạng thái cầu chưa thực sự sẵn sàng hấp thụ lượng cổ phiếu được đưa ra bán ở vùng giá thấp hơn.

Khối ngoại tiếp tục tạo thêm áp lực khi bán ròng hơn 910 tỷ đồng trên HoSE. VHM là cổ phiếu chịu sức ép lớn nhất với giá trị bán ròng khoảng 350 tỷ đồng, tiếp đến là VIC bị bán ròng 176 tỷ đồng và VPB hơn 113 tỷ đồng.

Dòng tiền ngoại bán ra tập trung đáng kể ở nhóm tài chính, với HDB, ACB, CTG, TCB, VCB, TCX và BVH cùng nằm trong danh sách bị bán mạnh.

Ở chiều ngược lại, MSN là cổ phiếu duy nhất được mua ròng trên 100 tỷ đồng, với giá trị hơn 182 tỷ đồng. Các mã còn lại trong nhóm được mua ròng đều ghi nhận giá trị khá thấp, dưới 30 tỷ đồng mỗi mã.

Phiên giảm mạnh ngày 24/9 đưa VN-Index xuống 1.775,09 điểm, đánh dấu phiên thứ hai liên tiếp chỉ số chịu sức ép lớn sau khi mất mốc 1.800 điểm. Đáng chú ý, lực bán đã lan rộng từ nhóm bất động sản, dầu khí, tài chính sang nhiều cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ, trong khi dòng tiền mua chưa cho thấy sự cải thiện tương ứng.

Diễn biến chỉ số VN-Index trong thời gian qua

VN-Index có thể lùi về vùng 1.740 điểm

Chứng khoán Kirin (CSI)

Áp lực bán tiếp tục bao phủ nhiều nhóm ngành, trong đó có cả các cổ phiếu vốn hóa lớn, khiến VN-Index giảm sâu và rời xa mốc tâm lý 1.800 điểm.

Thanh khoản tăng so với phiên trước, song khối lượng khớp lệnh vẫn thấp hơn gần 5% so với mức bình quân 20 phiên. Đáng chú ý, khoảng Gap tăng điểm 1.768-1.778 điểm đã được VN-Index kiểm định lần thứ hai trong phiên, nhưng lực cầu khá yếu.

Theo CSI, diễn biến này cho thấy xu hướng điều chỉnh vẫn đang chiếm ưu thế. Khả năng cao áp lực giảm chưa kết thúc và có thể đẩy VN-Index về kiểm định vùng hỗ trợ quanh 1.740 điểm trong các phiên tới.

CSI duy trì quan điểm thận trọng, khuyến nghị nhà đầu tư giữ danh mục hiện tại nhưng hạn chế bắt đáy, chờ tín hiệu tích cực xuất hiện tại vùng hỗ trợ mới xem xét mở lại vị thế mua.

VN-Index đối mặt vùng hỗ trợ 1.730 điểm

Chứng khoán AIS

VN-Index tiếp tục mở rộng đà giảm, chính thức đánh mất ngưỡng hỗ trợ MA200 ngày cùng đường trendline tăng giá ngắn hạn được duy trì từ cuối tháng 7/2026.

Áp lực điều chỉnh lan rộng trên thị trường, trong đó nhóm năng lượng và bất động sản chịu tác động đáng kể. Cùng với đó, hoạt động bán ròng liên tục của khối ngoại tiếp tục gây sức ép lên tâm lý nhà đầu tư trong nước.

AIS cho rằng nếu dòng tiền hỗ trợ không sớm gia tăng, thị trường có nguy cơ lùi về kiểm định vùng hỗ trợ kế tiếp quanh 1.730 điểm.

Trong bối cảnh thị trường biến động mạnh, nhà đầu tư được khuyến nghị chủ động siết chặt quản trị rủi ro tại những nhóm đang chịu áp lực bán.

VN-Index tiếp tục kiểm định các vùng hỗ trợ gần

Chứng khoán Asean

VN-Index đang phát đi tín hiệu suy yếu rõ rệt khi đóng cửa tại 1.775 điểm, thấp hơn các đường MA10 và MA20. Áp lực bán chiếm ưu thế khiến chỉ số kết phiên tại vùng thấp nhất ngày.

Các chỉ báo động lượng cũng cho thấy dòng tiền đang hụt hơi, với RSI (14) ở mức 44 và MFI ở mức 34. Theo Asean, xu hướng ngắn hạn đang nghiêng về kịch bản VN-Index tiếp tục kiểm định các vùng hỗ trợ gần trong những phiên tới nếu lực cầu không sớm cải thiện.

Trước rủi ro điều chỉnh còn hiện hữu, nhà đầu tư ngắn hạn cần ưu tiên quản trị rủi ro, hạ tỷ trọng trong các nhịp hồi kỹ thuật và tránh sử dụng đòn bẩy. Việc giải ngân chỉ nên được cân nhắc khi thị trường xác nhận tạo đáy kèm thanh khoản thuyết phục.

Asean tiếp tục tập trung vào các nhóm cổ phiếu có câu chuyện riêng như thoái vốn nhà nước, nâng hạng thị trường, các nghị quyết phát triển kinh tế hoặc chu kỳ offshore.

Khối ngoại tiếp tục gây sức ép sau nâng hạng

Chứng khoán SHS

Sau bốn phiên thị trường chính thức nâng hạng, khối ngoại vẫn bán ròng mạnh. Áp lực bán tập trung đáng kể ở nhóm VinGroup, nhóm được đánh giá có tỷ trọng cao nhất trong FTSE GEIS.

Bên cạnh đó, VN-Index tiếp tục biến động kém tích cực dưới ảnh hưởng của các cổ phiếu vốn hóa lớn, tác động đến tâm lý nhà đầu tư trong bối cảnh chỉ số không còn duy trì được đường giá hỗ trợ tăng trưởng ngắn và trung hạn.

SHS duy trì quan điểm thận trọng. Với những nhà đầu tư đang nắm giữ tỷ trọng cao, công ty khuyến nghị ưu tiên cơ cấu danh mục, giảm tỷ trọng ngắn hạn tại các cổ phiếu, nhóm ngành yếu hơn thị trường chung.

Tái cơ cấu danh mục, chủ động hạ tỷ trọng

Chứng khoán Tiên Phong (TPBS)

Trạng thái bi quan quay trở lại thị trường khi lực bán chủ động gia tăng mạnh, khiến VN-Index đóng cửa gần mức thấp nhất ngày trong bối cảnh thanh khoản khớp lệnh tăng so với phiên trước.

Trong 1-2 phiên tới, VN-Index có thể tiếp tục duy trì quán tính giảm. Tuy nhiên, chỉ số có thể nhận được hỗ trợ kỹ thuật tại EMA200 ngày, hiện quanh 1.760 điểm.

Nếu xuất hiện nhịp hồi phục tại vùng này, TPBS cho rằng đây có thể là cơ hội để nhà đầu tư tái cơ cấu danh mục, chủ động hạ tỷ trọng thay vì rơi vào thế phải bán bằng mọi giá trong những phiên giảm mạnh.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được Thương gia trích dẫn nguyên văn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.