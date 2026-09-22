VN-Index mất mốc 1.800 điểm, cảnh báo rủi ro nối dài nhịp giảm

Nhận định thị trường

Dù VN-Index đánh mất mốc 1.800 điểm, CTCK Vietcombank (VCBS) không loại trừ khả năng thị trường xuất hiện một số nhịp hồi trong phiên 22/9. Các tín hiệu ngắn hạn vẫn nghiêng về bên bán, song lực cầu đã bắt đầu xuất hiện khi chỉ số lùi sâu trong phiên. Nếu áp lực điều chỉnh tiếp diễn, vùng 1.770-1.790 điểm được VCBS xác định là khu vực hỗ trợ gần nhất.

Theo VCBS, nhà đầu tư chưa cần vội mua trở lại mà nên rà soát danh mục, cân nhắc chốt lời từng phần tại những cổ phiếu bắt đầu chịu áp lực khi tiến vào vùng cản. Tỷ trọng có thể duy trì ở các mã vẫn giữ được xu hướng tăng. Trong thời gian thị trường tìm lại cân bằng, nhà đầu tư có thể theo dõi những cổ phiếu đã hình thành nền giá tương đối vững để chuẩn bị cho các cơ hội giải ngân.

Trong khi đó, CTCK Sài Gòn - Hà Nội (SHS) đánh giá vùng 1.790 điểm đang là khu vực quan trọng đối với xu hướng ngắn hạn của VN-Index. Đây là vùng hội tụ đường trung bình 200 phiên và đường xu hướng nối các vùng thấp nhất trong tháng 7, 8 và 9/2026. Ở chiều ngược lại, chỉ số vẫn chịu áp lực khi tiến gần vùng 1.850 điểm, trong khi VN30 tiếp tục giao dịch dưới vùng cản quanh 1.960 điểm.

VN-Index đã đánh mất vùng hỗ trợ 1.805 điểm, qua đó làm gia tăng rủi ro kéo dài nhịp giảm (Ảnh: FireAnt).

SHS cho rằng dòng tiền hiện chủ yếu cải thiện khi cổ phiếu lùi về vùng giá thấp, nhưng chưa đủ mạnh để giúp thị trường vượt qua các ngưỡng cản đáng chú ý. Việc khối ngoại trở lại bán ròng cũng tạo thêm áp lực lên nhóm vốn hóa lớn.

SHS duy trì quan điểm trung lập với VN-Index và chưa khuyến nghị gia tăng mạnh tỷ trọng. Nhà đầu tư được khuyến nghị duy trì danh mục ở mức hợp lý, tập trung vào các doanh nghiệp đầu ngành có nền tảng tốt và chỉ cân nhắc mua thêm khi xu hướng chính cải thiện rõ hơn.

Về phía CTCP Tiên Phong (TPBS), diễn biến thị trường phiên 21/9 được đánh giá là tương đối tiêu cực dù đây là phiên chính thức nâng hạng. Dòng tiền mới vẫn thận trọng, trong khi áp lực cung xuất hiện ngay từ đầu phiên. Nhóm dầu khí dẫn đầu đà tăng, cho thấy dòng tiền ngắn hạn tiếp tục tập trung vào các ngành được hưởng lợi từ diễn biến căng thẳng tại Trung Đông.

Về kỹ thuật, TPBS cho rằng VN-Index đã đánh mất vùng hỗ trợ 1.805 điểm, qua đó làm gia tăng rủi ro kéo dài nhịp giảm. Trong kịch bản cơ sở, chỉ số có thể kiểm định vùng 1.715-1.750 điểm, tương ứng khu vực đáy hình thành trong tháng 8/2026.

Theo TPBS, nhịp điều chỉnh có thể mở ra cơ hội tích lũy tại các vùng hỗ trợ quan trọng, đặc biệt đối với những vị thế mở mới, song quan điểm ngắn hạn vẫn được duy trì ở mức thận trọng.

Thông tin tài chính - kinh tế nổi bật

TCO: Ông Võ Công Hiền - cổ đông lớn của CTCP Janus Group đã bán hơn 1,54 triệu cổ phiếu TCO trong hai phiên 16 và 17/9. Sau giao dịch, sở hữu của ông Hiền giảm xuống còn 6 triệu cổ phiếu, tương đương 10,47% vốn.

NVL: CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va - Novaland thông báo chào bán hơn 800,69 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỉ lệ 3:1, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua là 1/10/2026. Thời gian đăng ký mua và nộp tiền từ ngày 8/10 đến 29/10/2026.

ALT: Ông Nguyễn Huy Khôi, cá nhân có liên quan đến bà Lại Thị Hồng Điệp - Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Văn hóa Tân Bình đã mua 100.000 cổ phiếu ALT, tương đương 1,74% vốn, trong ngày 15/9. Trước giao dịch, ông Khôi không sở hữu cổ phiếu ALT.

VTH: Ông Nguyễn Minh Nhựt, cá nhân có liên quan đến ông Nguyễn Hải Hồ - Thành viên HĐQT CTCP Dây cáp điện Việt Thái đã mua 1 triệu cổ phiếu VTH, tương đương 9,17% vốn, trong ngày 15/9. Trước giao dịch, ông Nhựt không sở hữu cổ phiếu VTH.

MWG: Ngày 7/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2025 của CTCP Đầu tư Thế giới di động (MWG - HOSE). Ngày đăng ký cuối cùng là 8/10. Cổ tức được trả bằng tiền mặt với tỉ lệ 10%, dự kiến thanh toán từ ngày 16/10/2026.