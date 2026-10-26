VN-Index mất mốc 1.770 điểm, cổ phiếu ngân hàng chìm trong sắc đỏ

Nhóm cổ phiếu ngân hàng chìm trong sắc đỏ. Ảnh: Vietstock.

Phiên giao dịch ngày 26/10, thị trường chứng khoán khởi đầu trong sắc xanh nhưng nhanh chóng đảo chiều giảm điểm do áp lực bán gia tăng ở nhiều nhóm ngành. Kết phiên, VN-Index giảm gần 11 điểm, lùi về mức 1.763,5 điểm. Chỉ số HNX-Index cũng giảm 3,38 điểm, đóng cửa tại mức 259 điểm, trong khi UPCoM-Index nhích nhẹ 0,02 điểm, lên hơn 126 điểm.

Thanh khoản toàn thị trường đạt hơn 14.657 tỷ đồng, tương ứng khối lượng giao dịch hơn 680 triệu cổ phiếu. Riêng sàn HoSE ghi nhận giá trị giao dịch khoảng 13.529 tỷ đồng, giảm 20% so với phiên liền trước.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục gây sức ép khi khối này bán ròng gần 900 tỷ đồng trên toàn thị trường, mức cao nhất trong 11 phiên trở lại đây, kể từ phiên ngày 12/10. Đây cũng là phiên bán ròng thứ hai liên tiếp của khối ngoại.

Ở chiều bán ròng, cổ phiếu FPT đứng đầu danh sách với giá trị xả mạnh đạt 258 tỷ đồng. Tiếp theo là các mã cổ phiếu HDB (80 tỷ đồng), VPL (69 tỷ đồng), ACB (63 tỷ đồng) và MBB (51,5 tỷ đồng).

Ở chiều mua ròng, khối ngoại tập trung gom cổ phiếu MSN với giá trị 72 tỷ đồng, kế đến là TCB (64 tỷ đồng), VIC (45,5 tỷ đồng), IDC (18 tỷ đồng) và BSR (17 tỷ đồng).

Cổ phiếu ngân hàng đồng loạt chịu áp lực bán

Sức ép tiêu cực nhất đối với chỉ số VN-Index hôm nay đến từ nhóm cổ phiếu tài chính - ngân hàng khi phần lớn các mã đều chịu áp lực điều chỉnh. Cổ phiếu VCB tác động tiêu cực nhất khi lấy đi 1,21 điểm của chỉ số chung. VPB và BID cùng khiến VN-Index giảm thêm 0,81 điểm mỗi mã, trong khi VHM và LPB lần lượt lấy đi 0,68 điểm và 0,61 điểm.

Xét về biến động giá, phần lớn cổ phiếu ngân hàng đóng cửa trong sắc đỏ. VPB giảm 2,07%, HDB -1,55%, MBB -1,26%, VCB -1,23%, TCB -1,17% và VIB -1,76%. EIB giảm mạnh hơn, ở mức 3,92%. Riêng ACB giữ nguyên giá tham chiếu.

Bên cạnh nhóm ngân hàng, áp lực bán cũng xuất hiện tại nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn. FPT giảm 1,75% xuống 56.000 đồng/cổ phiếu; MSN giảm 1,62% xuống 73.000 đồng/cổ phiếu. VHM mất 0,62%, lùi về 63.900 đồng/cổ phiếu, trong khi TCB giảm 1,17% xuống 33.800 đồng/cổ phiếu.

Trái lại, GAS là cổ phiếu hỗ trợ VN-Index nhiều nhất với mức đóng góp 1,15 điểm. VIC đóng góp 0,81 điểm, VJC đóng góp 0,38 điểm và BSR đóng góp 0,37 điểm. Trong đó, VIC tăng nhẹ 0,21% lên 237.000 đồng/cổ phiếu.

Toàn thị trường phản ánh sự thận trọng khi số mã giảm chiếm ưu thế. Thống kê ghi nhận có đến 403 cổ phiếu giảm giá, gần gấp đôi so với 237 cổ phiếu tăng. Bên cạnh đó có 865 mã đứng giá.

Tại nhóm bất động sản, diễn biến giữa các cổ phiếu không đồng nhất. VPI giảm 1,05%, NVL giảm 0,47%, DXG giảm 3,36%, DIG -1,97%, trong khi IDC +1,39%, SJS +0,55%, CEO +0,87%.

Ở nhóm năng lượng và công nghiệp, BSR tăng 1,2%, PVD tăng 0,37%, VJC tăng 1,77% và VGC tăng 4,04%. Ngược lại, GEX giảm 3,32% và VSC giảm 3,97%.