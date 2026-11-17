Thanh khoản khớp lệnh trên HoSE xuống thấp nhất một tháng, trong khi áp lực bán gia tăng khiến VN-Index tiếp tục mất điểm - ảnh: ST

Bluechip giằng co, cổ phiếu vừa và nhỏ chịu sức ép

Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục có một phiên giao dịch kém tích cực khi lực cầu chưa đủ mạnh để tạo động lực hồi phục, trong khi áp lực bán tại nhiều nhóm cổ phiếu vẫn hiện hữu. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 17/11, VN-Index giảm 10,17 điểm, tương đương 0,59%, xuống 1.726,72 điểm. Đáng chú ý, dòng tiền tiếp tục suy yếu khi giá trị giao dịch khớp lệnh trên HoSE chỉ đạt khoảng 9.608 tỷ đồng, mức thấp nhất trong khoảng một tháng trở lại đây.

Diễn biến trong phiên cho thấy bên mua vẫn chưa sẵn sàng nhập cuộc quyết liệt. VN-Index mở cửa tại 1.733,58 điểm, có thời điểm vươn lên 1.735,04 điểm, nhưng nhanh chóng đảo chiều trước sức ép cung. Trong phiên chiều, chỉ số có lúc lùi xuống vùng 1.717 điểm, thấp hơn cả đáy buổi sáng, trước khi hồi phục nhẹ vào cuối phiên.

Việc VN-Index gần như không thay đổi nhiều so với mức giảm trong phiên sáng không đồng nghĩa áp lực bán đã suy yếu. Thực tế, diễn biến giá ở nhiều cổ phiếu cho thấy lực cung gia tăng rõ hơn trong nửa sau phiên giao dịch. Sự nâng đỡ từ một số cổ phiếu trụ chỉ giúp hạn chế mức giảm của chỉ số, chưa đủ để cải thiện mặt bằng giá chung.

Tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, VN30-Index đóng cửa giảm 0,39%, với 19 mã giảm và 8 mã tăng. Đáng chú ý, sự suy yếu của một số cổ phiếu ngân hàng và năng lượng đã tạo sức ép đáng kể lên thị trường.

VCB là một trong những cổ phiếu gây áp lực lớn nhất khi mức giảm được nới rộng từ 0,94% cuối phiên sáng lên 2,07% khi đóng cửa. GAS giảm tổng cộng 3,71%, trong khi BID mất 2,05%. Đây đều là những cổ phiếu có vốn hóa lớn, do đó diễn biến tiêu cực của nhóm này ảnh hưởng trực tiếp đến chỉ số.

Ở chiều ngược lại, VIC có sự hồi phục đáng chú ý khi từ trạng thái giảm trong phiên sáng đã trở lại tham chiếu vào cuối phiên. TCB, CTG, HPG và MBB cũng cải thiện giá, góp phần hạn chế đà giảm của VN-Index. Tuy nhiên, sự nâng đỡ này chủ yếu mang tính cục bộ, chưa tạo được sự lan tỏa đủ rộng để đảo chiều thị trường.

Một điểm đáng chú ý khác là áp lực bán không chỉ tập trung ở nhóm bluechip. Trên HoSE, số lượng cổ phiếu giảm giá lên tới 207 mã, trong khi chỉ có 110 mã tăng. Đặc biệt, có tới 113 cổ phiếu giảm trên 1%, tăng đáng kể so với 86 mã trong phiên sáng.

Diễn biến này cho thấy mặt bằng giá cổ phiếu vừa và nhỏ đã xấu đi rõ rệt trong phiên chiều. Thanh khoản của nhóm cổ phiếu giảm trên 1% chiếm 31,6% tổng giá trị khớp lệnh HoSE, so với mức 21,1% trong phiên sáng. Nói cách khác, dòng tiền giao dịch gia tăng ở nhóm cổ phiếu chịu áp lực giảm sâu, phản ánh hoạt động bán ra đang chiếm ưu thế tại nhiều mã.

Dù vậy, thị trường vẫn xuất hiện những điểm sáng riêng lẻ ở nhóm midcap. POW tăng 3,11% với giá trị giao dịch 219,3 tỷ đồng; KDH tăng 3,64%, đạt 190,9 tỷ đồng; DXG tăng 1,83% và CII tăng 1,12%. Một số cổ phiếu khác như HDG, DBC, CTS, PC1 và NT2 cũng ghi nhận mức tăng trên 2%.

Ở chiều ngược lại, PVT giảm 5,26%, GEX giảm 3,3%, cùng nhiều cổ phiếu khác mất trên 2%. Sự phân hóa mạnh cho thấy dòng tiền vẫn hoạt động ở một số cơ hội riêng lẻ, nhưng chưa hình thành xu hướng giải ngân đồng thuận trên diện rộng.

Thanh khoản toàn sàn HoSE đạt hơn 623,86 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị 14.638,59 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch khớp lệnh đạt hơn 9.607,97 tỷ đồng, còn giao dịch thỏa thuận đóng góp khoảng 5.030,63 tỷ đồng. Nếu loại trừ giao dịch thỏa thuận, quy mô dòng tiền thực sự tham gia mua bán trên thị trường vẫn ở mức khá thấp.

Khối ngoại tiếp tục duy trì trạng thái bán ròng, với giá trị bán ra khoảng 1.436 tỷ đồng, trong khi mua vào hơn 1.015 tỷ đồng. Như vậy, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng khoảng 420,8 tỷ đồng trong phiên. Áp lực bán tập trung tại một số cổ phiếu vốn hóa lớn càng khiến tâm lý thị trường thêm thận trọng.

Dòng tiền cần thêm thời gian xác nhận xu hướng

Điểm đáng quan tâm hiện nay không chỉ nằm ở mức giảm hơn 10 điểm của VN-Index, mà còn ở sự suy yếu của thanh khoản khớp lệnh. Khi dòng tiền chưa sẵn sàng nhập cuộc, những nhịp hồi phục của chỉ số thường thiếu tính bền vững và dễ bị thử thách trước áp lực cung tại các vùng giá cao.

Ở góc độ tích cực, thị trường chưa xuất hiện trạng thái bán tháo trên diện rộng. Một số cổ phiếu midcap vẫn thu hút được dòng tiền và duy trì mức tăng khá, trong khi lực cầu tại một số bluechip cũng giúp chỉ số không giảm sâu hơn. Tuy nhiên, sự phân hóa này chưa đủ để khẳng định dòng tiền đang quay trở lại một cách rõ ràng.

Theo đánh giá của Yuanta Việt Nam, bức tranh khó khăn nhất của thị trường và kinh tế vĩ mô đang dần đi qua, song chất lượng dòng tiền cần thêm thời gian để phản ánh những kỳ vọng mới. VN-Index được nhận định có vùng hỗ trợ đáng chú ý quanh 1.690 điểm. Trong kịch bản tích cực, chỉ số có thể hướng tới và vượt mốc 1.760 điểm ngay trong tháng 11.

Tháng 11 cũng là giai đoạn có yếu tố mùa vụ tương đối thuận lợi đối với thị trường chứng khoán. Thống kê 10 năm gần nhất cho thấy hiệu suất bình quân của VN-Index trong tháng này đạt khoảng 3,8%. Tuy nhiên, chuyên gia MBS lưu ý chu kỳ thắt chặt của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể lấn át yếu tố mùa vụ, khiến diễn biến thị trường khó đi theo những quy luật thống kê thông thường.

Trong bối cảnh đó, chiến lược phù hợp là duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức trung bình, tránh sử dụng đòn bẩy quá mức khi thanh khoản chưa cải thiện. Nhà đầu tư nên ưu tiên những doanh nghiệp có kết quả kinh doanh tăng trưởng, lượng đơn hàng và hợp đồng chưa thực hiện (backlog) lớn, triển vọng hoạt động rõ ràng thay vì phân bổ vốn dàn trải.

Phiên giảm điểm ngày 17/11 một lần nữa cho thấy VN-Index vẫn thiếu động lực để hình thành nhịp hồi phục có độ tin cậy cao. Khi dòng tiền chưa trở lại và áp lực bán vẫn lan rộng ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, sự kiên nhẫn cùng việc lựa chọn cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt sẽ quan trọng hơn những quyết định giải ngân vội vàng.