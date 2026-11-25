Áp lực bán gia tăng về cuối phiên khiến VN-Index đảo chiều giảm điểm, đánh mất mốc tâm lý 1.700 điểm - ảnh: ST

Thất bại trước ngưỡng 1.700 điểm

Kết phiên, VN-Index giảm 9,69 điểm, tương đương 0,57%, xuống 1.687,45 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng mạnh về bên bán với 241 mã giảm, trong khi chỉ có 87 mã tăng trên HoSE. Đáng chú ý, số cổ phiếu giảm trên 1% tăng từ khoảng 60 mã vào cuối phiên sáng lên 144 mã khi đóng cửa. Diễn biến này cho thấy áp lực điều chỉnh thực tế trên cổ phiếu lớn hơn đáng kể so với mức giảm của chỉ số.

Thanh khoản HoSE đạt hơn 16.091 tỷ đồng, với 576,3 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng. Dù giá trị giao dịch tăng 27% so với phiên trước, con số này chưa phản ánh sự cải thiện thực chất của dòng tiền khi giao dịch thỏa thuận đóng góp tới gần 7.978 tỷ đồng. Riêng giao dịch thỏa thuận tại VIC đạt gần 4.600 tỷ đồng. Nếu loại trừ giao dịch thỏa thuận, thanh khoản khớp lệnh vẫn ở mức tương đương phiên đầu tuần.

Điểm đáng chú ý là áp lực bán gia tăng rõ rệt trong phiên chiều. Giá trị giao dịch trên HoSE trong buổi chiều đạt khoảng 5.190 tỷ đồng, tăng 59% so với buổi sáng. Trong khi đó, rổ VN30 ghi nhận giá trị giao dịch gần 2.744 tỷ đồng, tăng 61%. Dòng tiền tăng lên trong bối cảnh giá cổ phiếu suy yếu cho thấy bên bán đang chủ động hạ tỷ trọng, còn lực cầu chưa đủ mạnh để hấp thụ lượng cung.

Trong nhóm vốn hóa lớn, VN30-Index giảm 0,7%, với 22 mã giảm và chỉ 6 mã tăng. Một số cổ phiếu như: BSR, SSI, MCH, HPG và FPT giảm trên 1%. Ở chiều ngược lại, SAB tăng 2,44%, VPL tăng 1,04%, nhưng mức tăng của các mã này không đủ bù đắp áp lực điều chỉnh chung.

Đáng chú ý, nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ chịu sức ép lớn hơn. Nhiều cổ phiếu thuộc các nhóm chứng khoán, thép, bất động sản và dầu khí đồng loạt giảm mạnh. NKG mất 6,58%, KOS giảm 6,14%, CTS giảm 4,76%, NVL giảm 3,94%, TCH giảm 3,38%, ORS giảm 3,35% và DXG giảm 3,23%. Các mã VND, VIX, KDH, POW cũng chịu áp lực điều chỉnh đáng kể.

Có tới 134 cổ phiếu ngoài rổ VN30 giảm trên 1%, trong đó 14 mã giảm sàn và hơn 70 mã mất trên 2%. Đáng lưu ý, nhiều cổ phiếu giảm sàn có thanh khoản thấp, phản ánh tình trạng thiếu hụt lực cầu hơn là hoạt động bán tháo với khối lượng lớn. Khi bên mua chưa sẵn sàng nhập cuộc, chỉ cần lượng cung không quá lớn cũng có thể khiến giá cổ phiếu biến động mạnh.

Diễn biến này phần nào cho thấy áp lực chốt lời ngắn hạn sau nhịp hồi phục trước đó. Lượng cổ phiếu bắt đáy trong phiên 20/11 về tài khoản cũng tạo thêm nguồn cung trong phiên. Việc VN-Index nhiều lần thử thách nhưng chưa thể đứng vững trên ngưỡng 1.700 điểm càng củng cố tâm lý thận trọng, khiến nhà đầu tư có xu hướng ưu tiên bảo toàn thành quả thay vì gia tăng vị thế.

Khối ngoại bán ròng đột biến, dòng tiền chưa sẵn sàng trở lại

Một trong những điểm đáng chú ý của phiên giao dịch là hoạt động bán ròng đột biến của nhà đầu tư nước ngoài, với giá trị hơn 5.600 tỷ đồng. Quy mô bán ròng lớn trong bối cảnh thanh khoản thị trường vẫn ở mức thấp tạo thêm sức ép lên tâm lý nhà đầu tư trong nước, đồng thời khiến triển vọng hồi phục ngắn hạn trở nên kém chắc chắn.

Áp lực bán từ khối ngoại cần được nhìn nhận cùng diễn biến giao dịch chung. Khi dòng tiền nội vẫn dè dặt, lực cầu chưa đủ sức nâng đỡ các nhóm cổ phiếu dẫn dắt, hoạt động bán ròng quy mô lớn có thể khiến thị trường khó duy trì trạng thái cân bằng. Tuy nhiên, nhà đầu tư cũng cần phân biệt giao dịch bán ròng mang tính cơ cấu danh mục hoặc thỏa thuận với áp lực bán chủ động trên thị trường khớp lệnh để đánh giá chính xác hơn tác động đến cung cầu.

Trên các sàn còn lại, diễn biến cũng không đồng thuận. HNX-Index giảm 4,77 điểm, tương đương 2,05%, xuống 227,46 điểm. SHS và CEO lần lượt giảm 3,73% và 4,35%, trong khi THD tiếp tục nằm sàn. Thanh khoản HNX đạt khoảng 802 tỷ đồng. Ngược lại, UPCoM-Index tăng 0,55% lên 119,82 điểm, chủ yếu nhờ diễn biến tích cực của AAV và MSR. Trong đó, AAV đảo chiều từ mức giá sàn lên giá trần, với khối lượng giao dịch hơn 14,4 triệu cổ phiếu.

Trên thị trường phái sinh, các hợp đồng tương lai VN30 đồng loạt giảm điểm. Hợp đồng đáo hạn tháng 12 mất 19,4 điểm, tương đương 1,08%, xuống 1.769,9 điểm, với khối lượng giao dịch đạt 198.238 hợp đồng.

Nhìn chung, việc VN-Index đánh mất mốc 1.700 điểm cùng độ rộng thị trường suy yếu và thanh khoản khớp lệnh chưa cải thiện cho thấy nhịp hồi phục hiện tại vẫn thiếu nền tảng vững chắc. Trong ngắn hạn, áp lực chốt lời và tâm lý phòng thủ nhiều khả năng tiếp tục chi phối diễn biến. Thị trường cần sự cải thiện đồng thời về thanh khoản, độ rộng và vai trò dẫn dắt của nhóm vốn hóa lớn trước khi có thể xác lập một nhịp hồi phục đáng tin cậy.