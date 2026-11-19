Phiên sáng nay mở cửa quanh vùng 1.689,75 điểm, lực cầu nhập cuộc tích cực ngay sau 9h đã đẩy VN-Index tăng mạnh mẽ, nhanh chóng vượt mốc tâm lý 1.700 điểm.

VN-Index chốt phiên sáng giảm 0,83% (-14,12 điểm) về mức 1.688,89 điểm. Thanh khoản sáng nay tăng nhẹ khoảng 6% so với sáng hôm qua nhưng chủ yếu là nhờ hoạt động bán tháo mạnh ở FPT.

Sang phiên chiều, thị trường giằng co tăng đầu phiên lên vùng 1.696 - 1.696,5 điểm lúc 14h. Sau đó, VN-Index đảo chiều giảm sâu xuyên đáy sáng về quanh 1.678 điểm khoảng 14h35 trước khi bật hồi cuối phiên.

Kết phiên, VN-Index giảm 13,39 điểm (-0,79%) xuống còn 1.689,62 điểm, chính thức đánh mất mốc tâm lý 1.700 điểm. Riêng mã VIC giảm 2,04% đã lấy đi tới 7,96 điểm của VN-Index

Tổng giá trị giao dịch đạt khoảng 14.653 tỷ đồng, giảm 14,75% so với phiên hôm qua. Thanh khoản tập trung chủ yếu ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn dẫn đầu là FPT với 852,51 tỷ đồng (chiếm 5,82% toàn sàn), theo sau là VIX đạt 391,18 tỷ đồng.

Khối ngoại tiếp tục duy trì trạng thái bán ròng 1.000 tỷ đồng. Tâm điểm xả hàng của nhà đầu tư nước ngoài tập trung tại FPT với giá trị bán ròng lên tới 272 tỷ đồng, đứng trước ACB (101,56 tỷ đồng), VIX (70,82 tỷ đồng). Ở chiều ngược lại, lực mua ròng của khối ngoại khá phân tán và khiêm tốn, dẫn đầu là SHS (27,31 tỷ đồng), TCB (17,12 tỷ đồng) và NKG (15,74 tỷ đồng).

Diễn biến VN-Index trong phiên ngày 19/11 (Ảnh: Trading View).

Nhóm Tài chính tạo áp lực giảm điểm chính cho toàn thị trường. Cổ phiếu LPB giảm sâu 2,29%. Hàng loạt mã ngân hàng vốn hóa lớn khác cũng chìm trong sắc đỏ như CTG giảm 1,64%, ACB giảm 0,99%, TCB giảm 0,72%, MBB giảm 0,53%, VPB giảm 0,48%, HDB giảm 0,45%.

Các cổ phiếu trụ như VCB, SHB, SSI, HCM, TPB và VCI đứng giá. Điểm sáng hiếm hoi đến từ sắc xanh của NAB tăng 3,2%, SHS tăng 1,54%, VND tăng 1,07%, BID tăng 0,49%, VIX tăng 0,4%.

Nhóm Công nghệ thông tin ghi nhận mức sụt giảm mạnh mẽ và tập trung gần như toàn bộ thanh khoản vào cổ phiếu đầu ngành là FPT với mức giảm 2,66% về giá 45.700 đồng/cổ phiếu.

Nhóm Bất động sản chịu áp lực bán rõ rệt tại các mã đầu tàu, dẫn đầu là VIC giảm 2,04% về giá 240.000 đồng/cổ phiếu và VHM giảm 0,66%. Nhiều mã bất động sản khác cũng giảm điểm như KDH giảm 2,17%, VRE giảm 1,47%, CEO giảm 1,87%, KHG giảm 2,6%, TCH giảm 0,75%, NVL giảm 0,48%. Ở chiều ngược lại, KBC và DIG đứng giá, trong khi VPI tăng 1,38%.

Nhóm Công nghiệp là điểm sáng tích cực nhất thị trường khi giữ được sắc xanh lan tỏa ở nhiều cổ phiếu chủ chốt. Nổi bật nhất là GEE tăng 5,13%, HVN tăng 4,05%, CTD tăng 2,98%, GEX tăng 1,5%, VSC tăng 1,15% và MVN tăng 0,72%.

Nhóm Nguyên vật liệu có sự phân hóa mạnh với cổ phiếu đầu ngành HPG đứng giá. Sắc xanh xuất hiện tích cực ở NKG tăng 2,07%, VIT tăng 5,29%, VGC tăng 2,44% và DGC tăng 0,84%, trái ngược với đà giảm sâu của MZG giảm 3,57% và MSR giảm 0,39%.

Nhóm Năng lượng nghiêng về chiều giảm giá với PVD đứng giá, PVT giảm 2,63%, BSR giảm 2,29% và PVS giảm 1,12%.

Nhóm Tiêu dùng không thiết yếu chịu tác động tiêu cực từ MWG giảm 0,69% cùng với VVS giảm 6,58%. Nhóm phần nào được cân bằng lại nhờ PET tăng 3,19% và PNJ tăng 0,73% đạt 13.800 đồng/cổ phiếu với 5,3 triệu đơn vị được giao dịch.

Nhóm Tiêu dùng thiết yếu chìm trong sắc đỏ ở các cổ phiếu lớn như VNM giảm 1,73%, MSN giảm 0,85%, BAF giảm 0,64% và SBT giảm 6,24%. Nhóm chỉ ghi nhận sắc xanh nhẹ tại MCH tăng 0,08% và DBC tăng 0,9%.

Nhóm Tiện ích giao dịch khá cân bằng khi POW tăng 1,12%, REE trăng 0,21% giúp nâng đỡ phần nào đà giảm của GAS giảm 0,86% và HDG giảm 0,5%.