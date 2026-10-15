VN-Index mất mốc 1.700 điểm, dòng tiền tìm đến nhóm chứng khoán và xây dựng

Thị trường chứng khoán phiên 15/10 ghi nhận sự phân hóa rõ nét giữa các nhóm ngành khi VN-Index tiếp tục đi xuống. Chỉ số giảm 6,52 điểm, đóng cửa tại 1.698,35 điểm, chính thức đánh mất ngưỡng 1.700 điểm sau 7 phiên giảm liên tiếp.

Áp lực bán tập trung tại nhóm dầu khí cùng nhiều cổ phiếu ngân hàng và bất động sản vốn hóa lớn. Tuy nhiên, dòng tiền vẫn tìm đến một số nhóm ngành có diễn biến tích cực, nổi bật là chứng khoán, xây dựng và hạ tầng.

VN-Index có phiên giảm thứ 7 liên tiếp, nhiều cổ phiếu chứng khoán ngược dòng tăng mạnh.

Tại nhóm cổ phiếu họ Vin, VHM giảm 3,44%, VIC mất 0,18%, trong khi VPL tăng 1,32% và VRE tăng 0,89%. Diễn biến của nhóm bất động sản cũng thiếu đồng thuận khi VPI giảm 2,37%, CRE mất 6,71%, HPX giảm 1,3%, còn NVL giảm nhẹ.

Ở chiều ngược lại, QCG tăng trần 6,8%, SJS tăng 6,97%, DXG tăng 2,5%, TCH tăng 1,83%, KDH tăng 1,11% và PDR tăng 1,8%. Những diễn biến trái chiều này cho thấy lực cầu vẫn tập trung ở từng cổ phiếu thay vì lan tỏa đồng đều trên toàn ngành.

Nhóm chứng khoán trở thành một trong những điểm sáng của phiên giao dịch. BSI tăng 6,95%, CTS tăng 6,79%, HCM tăng 3,9%, FTS tăng 3,89% và VCK tăng 3,53%. Các mã VIX, VND, SSI và TCX cũng lần lượt tăng 2,17%, 1,92%, 1,85% và 1,47%.

Việc nhiều cổ phiếu chứng khoán tăng mạnh trong khi chỉ số chung giảm điểm cho thấy lực cầu bắt đáy đã xuất hiện tại một số mã. Dù vậy, diễn biến trong một phiên chưa đủ để xác nhận xu hướng hồi phục bền vững của toàn nhóm.

Cùng với chứng khoán, nhóm xây dựng và hạ tầng cũng ghi nhận nhiều mã tăng tích cực. CII tăng 6,15%, VCG tăng 5,63% và HHV tăng 6,31%. Một số cổ phiếu khác như GEX tăng 2,28%, PC1 tăng 1,92%, VTP tăng 2,76% và DPG tăng 2,22%.

Trái ngược với diễn biến trên, nhóm dầu khí tiếp tục chịu sức ép bán mạnh. BSR giảm 6,31%, PVT mất 4,25%, PVP giảm 4,97%, GAS giảm 3,05% và PLX giảm 1,93%, trở thành một trong những nhóm ngành gây áp lực lên thị trường.

Tại nhóm ngân hàng, sắc đỏ chiếm ưu thế nhưng vẫn có những mã đi ngược xu hướng. STB giảm 2,79%, LPB mất 2,36%, HDB giảm 1,72% và VIB giảm 1,08%. Trong khi đó, MBB tăng 2,84%, SSB tăng 1,6%; CTG, VCB, BID, ACB, SHB và VPB đều tăng dưới 1%.

Đáng chú ý, QCG tiếp tục tăng trần phiên thứ hai liên tiếp và xuất hiện tình trạng trắng bên bán. Kết phiên 15/10, cổ phiếu này tăng 6,8%, lên 11.000 đồng/cổ phiếu, với khối lượng khớp lệnh khoảng 289.000 đơn vị. Ngay trong phiên sáng, QCG đã không có dư bán, phản ánh sự áp đảo của lực mua so với lượng cổ phiếu được chào bán tại thời điểm đó.

Sau hai phiên tăng trần liên tiếp, vốn hóa của QCG đạt khoảng 3.026 tỷ đồng. Diễn biến này thu hút sự chú ý trong bối cảnh doanh nghiệp có thay đổi nhân sự lãnh đạo, khi bà Nguyễn Thị Như Loan trở lại giữ chức Tổng giám đốc, thay ông Nguyễn Quốc Cường sau khi ông chấp hành xong án phạt liên quan vụ án đất vàng Bến Vân Đồn.

Trong bối cảnh VN-Index tiếp tục suy yếu, diễn biến trái chiều giữa các nhóm ngành cho thấy thị trường vẫn xuất hiện những cơ hội riêng lẻ. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần phân biệt nhịp tăng của từng cổ phiếu với khả năng đảo chiều của xu hướng chung, nhất là khi áp lực bán vẫn hiện diện tại nhiều nhóm vốn hóa lớn.