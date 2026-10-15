VN-Index mất mốc 1.700 điểm, dòng tiền tìm đến cổ phiếu vừa và nhỏ

Cổ phiếu chứng khoán ngược dòng, VN-Index mất mốc 1.700 điểm

Thị trường chứng khoán ngày 15/10 tiếp tục giằng co khi VN-Index có thời điểm xuyên thủng mốc 1.700 điểm trong phiên sáng. Lực cầu tại một số cổ phiếu lớn giúp chỉ số hồi phục, nhưng áp lực bán gia tăng vào buổi chiều khiến thị trường đóng cửa dưới ngưỡng tâm lý quan trọng.

Kết phiên, VN-Index giảm 6,52 điểm, tương đương 0,38%, xuống 1.698,35 điểm. Đáng chú ý, diễn biến chỉ số trái ngược với độ rộng thị trường. Số mã tăng trên HoSE tăng từ 143 mã tại thời điểm VN-Index đạt đỉnh trong phiên chiều lên 164 mã khi đóng cửa, trong khi số mã giảm là 153. Điều này cho thấy nhiều cổ phiếu vẫn đi lên bất chấp chỉ số suy yếu.

Nhóm chứng khoán trở thành tâm điểm khi phần lớn cổ phiếu giữ được sắc xanh. VIX tăng 2,17%, SSI tăng 1,85%, VCI tăng 1,34%, VND tăng 1,92% và HCM tăng 3,9%. Đáng chú ý, BSI và CTS cùng tăng hết biên độ. Một số mã khác cũng tăng mạnh như VUA tăng 7,8%, SBS tăng 5,1%, AGR tăng 4,1%, BVS và FTS cùng tăng 3,9%.

Trên HNX, nhóm chứng khoán diễn biến tích cực với SHS tăng 2,5%, MBS tăng 2,7%, BVS tăng 3,5% và APS tăng 3,8%.

Diễn biến đồng thuận của nhóm chứng khoán cho thấy dòng tiền ngắn hạn đang quay lại tìm kiếm cơ hội ở những cổ phiếu có độ biến động cao. Tuy nhiên, mức tăng trong một phiên chưa đủ xác nhận xu hướng hồi phục bền vững, nhất là khi thanh khoản chung vẫn chưa cho thấy sự cải thiện mạnh mẽ.

Không chỉ nhóm chứng khoán, nhiều cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ cũng tăng giá tích cực. CII tăng 6,15%, với giá trị giao dịch 243,5 tỷ đồng; DXG tăng 2,5%, đạt 139,3 tỷ đồng; GEX tăng 2,28%, đạt 127,3 tỷ đồng. VCG tăng 5,63%, trong khi DIG tăng 1,05%. Toàn thị trường ghi nhận 12 cổ phiếu tăng hết biên độ, trong đó có BSI, CTS và SJS.

Trái với diễn biến khởi sắc của nhóm vừa và nhỏ, các cổ phiếu vốn hóa lớn tiếp tục gây sức ép lên VN-Index. Sau khi tăng lên mức cao nhất 1.709,54 điểm trong khoảng 20 phút đầu phiên chiều, chỉ số đảo chiều giảm khi nhóm cổ phiếu trụ suy yếu.

VHM là một trong những tác nhân chính khi chuyển từ trạng thái vượt nhẹ tham chiếu sang giảm 3,44% lúc đóng cửa. Thanh khoản cổ phiếu trong phiên chiều tăng mạnh so với buổi sáng, cho thấy áp lực bán gia tăng khi giá đi xuống. VIC cũng đảo chiều, giảm 0,18%, trong khi BSR mất 6,31%.

Tại rổ VN30, số mã giảm giá so với phiên sáng áp đảo số mã cải thiện. VN30-Index đóng cửa giảm 0,47%, phản ánh sức ép từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn vẫn chưa được giải tỏa.

Thanh khoản phiên sáng trên HoSE đạt 6.605 tỷ đồng, tăng 15,3% về giá trị so với phiên sáng trước đó. Dù vậy, dòng tiền chưa lan tỏa đủ rộng để nâng đỡ chỉ số. Sự sôi động chủ yếu tập trung ở một số nhóm cổ phiếu, thay vì tạo thành xu hướng tăng đồng thuận trên toàn thị trường.

Trên HNX, HNX-Index giảm 4,17 điểm, tương đương 1,57%, xuống 260,99 điểm, với giá trị giao dịch 432 tỷ đồng. Nhóm năng lượng chịu áp lực bán, trái lại cổ phiếu chứng khoán vẫn giữ sắc xanh. UPCoM-Index tăng 0,32 điểm, tương đương 0,26%, lên 124,26 điểm, với giá trị giao dịch đạt 264 tỷ đồng.

Việc VN-Index đóng cửa dưới mốc 1.700 điểm là tín hiệu bất lợi về mặt kỹ thuật, nhất là khi chỉ số đã chịu áp lực giảm trong nhiều tuần. Nếu nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn chưa sớm ổn định, thị trường có thể tiếp tục rung lắc và kiểm định các vùng hỗ trợ thấp hơn.

Dù vậy, độ rộng thị trường cải thiện về cuối phiên cho thấy diễn biến điểm số chưa phản ánh đầy đủ cơ hội đầu tư. Dòng tiền vẫn vận động, nhưng có xu hướng lựa chọn cổ phiếu riêng lẻ, đặc biệt ở nhóm chứng khoán và các mã vốn hóa vừa, nhỏ.

Trong ngắn hạn, khả năng duy trì đà tăng của nhóm chứng khoán, mức độ lan tỏa sang các ngành khác và diễn biến của những cổ phiếu trụ như VIC, VHM sẽ là các yếu tố cần theo dõi. Khi xu hướng chung chưa được xác nhận đảo chiều, nhà đầu tư cần thận trọng với những cổ phiếu tăng nóng nhờ dòng tiền đầu cơ, đồng thời tránh đồng nhất sự khởi sắc của một số mã với sự phục hồi bền vững của toàn thị trường.