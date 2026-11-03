VN-Index mất mốc 1.700 điểm, dòng tiền tiếp tục suy yếu

Thị trường chứng khoán tiếp tục phân hóa trong phiên 3/11, VN-Index giảm phiên thứ tư liên tiếp và đánh mất mốc 1.700 điểm khi thanh khoản sụt giảm mạnh

Kết thúc phiên giao dịch ngày 3/11, VN-Index giảm 11,1 điểm, tương đương 0,65%, xuống 1.699,62 điểm. Đây là phiên giảm thứ tư liên tiếp của chỉ số, đồng thời đánh dấu lần đóng cửa dưới ngưỡng 1.700 điểm sau những nỗ lực giữ vùng hỗ trợ tâm lý trong phiên sáng.

Đáng chú ý, tổng khối lượng giao dịch trên HoSE đạt hơn 624,3 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị 12.939,6 tỷ đồng, giảm gần 29% về khối lượng và 30% về giá trị so với phiên trước. Nếu loại trừ giao dịch thỏa thuận, giá trị khớp lệnh chỉ đạt khoảng 10.474 tỷ đồng, giảm 34% so với phiên liền trước và là mức thấp nhất trong 5 phiên gần đây.

Diễn biến này cho thấy dòng tiền đang có xu hướng đứng ngoài quan sát sau phiên bán mạnh trước đó. Dù chỉ số tiếp tục giảm, áp lực bán trên diện rộng không thực sự gia tăng, nhưng lực cầu cũng chưa đủ mạnh để tạo nên một nhịp hồi phục bền vững.

Trong phiên 3/11, VIC là cổ phiếu tác động nhất đến VN-Index. Mã này giảm 3,3%, xuống 234.000 đồng/cổ phiếu, lấy đi hơn 12 điểm của chỉ số. Riêng mức đóng góp tiêu cực từ VIC đã lớn hơn số điểm giảm chung cuộc của VN-Index, cho thấy ảnh hưởng đáng kể của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đối với diễn biến thị trường.

Đáng chú ý, áp lực bán tại VIC gia tăng rõ rệt trong phiên chiều. Sau khi thị trường có thời điểm hồi phục trong buổi sáng, lực cầu suy yếu khiến cổ phiếu này nhanh chóng nới rộng biên độ giảm. VHM cũng không giữ được vai trò nâng đỡ khi chuyển từ trạng thái tăng giá cuối phiên sáng sang đóng cửa giảm 0,16%.

Bên cạnh nhóm Vingroup, các cổ phiếu dầu khí cũng tạo thêm sức ép. BSR giảm gần 3%, xuống 26.300 đồng/cổ phiếu, trong khi GAS mất hơn 2%, còn 75.400 đồng/cổ phiếu. Áp lực bán tại hai mã này gia tăng vào cuối phiên, góp phần kéo thị trường đi xuống.

Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu bluechip vẫn thu hút được dòng tiền. HPG trở thành điểm sáng khi tăng 4,17%, lên 21.250 đồng/cổ phiếu, với khối lượng khớp lệnh đạt 32,4 triệu đơn vị, cao nhất toàn thị trường. STB và VIB cùng tăng hơn 2%; GVR, SSI, MBB, CTG và VRE cũng duy trì được sắc xanh.

Tuy nhiên, sự hồi phục của những cổ phiếu này chưa đủ sức bù đắp áp lực từ các mã vốn hóa lớn giảm mạnh. Đáng chú ý, VN30-Index kết phiên tăng nhẹ 0,12%, với 14 mã tăng và 11 mã giảm. Dù số cổ phiếu tăng vẫn chiếm ưu thế, diễn biến suy yếu của một số trụ lớn đã khiến chỉ số này giảm đáng kể so với mức tăng 0,44% ghi nhận trong phiên sáng.

Điểm đáng chú ý trong phiên giao dịch ngày 3/11 là sự phân hóa tương đối rõ nét giữa các nhóm cổ phiếu. Trên HoSE, có 154 mã tăng giá và 141 mã giảm giá. Độ rộng thị trường không quá tiêu cực, cho thấy áp lực điều chỉnh chủ yếu tập trung ở một số cổ phiếu có ảnh hưởng lớn đến chỉ số.

Ở nhóm giảm giá, KOS mất 6,45%, PNJ giảm 5,45%, KDH giảm 2,26%, GMD giảm 1,97% và GEX giảm 1,15%. Tuy nhiên, thanh khoản tại phần lớn cổ phiếu giảm mạnh không quá lớn, cho thấy chưa xuất hiện tình trạng bán tháo trên diện rộng.

Trong khi đó, nhiều cổ phiếu vẫn duy trì được sức hút dòng tiền. VCI tăng 2,71%, với giá trị giao dịch 217,6 tỷ đồng; MSB tăng 2,86%, đạt 213,2 tỷ đồng; NKG tăng 3,42%; VPI tăng 2,25% và HCM tăng gần 2%. Đây là những điểm sáng đáng chú ý trong bối cảnh thị trường chung thiếu động lực.

Trên sàn HNX, HNX-Index diễn biến tích cực hơn khi tăng 0,87 điểm, tương đương 0,35%, lên 251,42 điểm. Khối lượng khớp lệnh đạt hơn 36,6 triệu cổ phiếu, giá trị 512,3 tỷ đồng. Phần lớn các cổ phiếu thanh khoản cao như IDC, VFS, VC3, MBS, CEO và SHS chỉ biến động nhẹ. VGS là điểm sáng khi tăng 3,8%.

Tại UPCoM, UPCoM-Index tăng 0,1 điểm, tương đương 0,08%, lên 122,05 điểm. Thanh khoản đạt hơn 20,1 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị 353,9 tỷ đồng. Cổ phiếu VCP gây chú ý khi tăng kịch biên độ 9,9%, lên 30.000 đồng/cổ phiếu.

Trên thị trường phái sinh, hợp đồng tương lai 41I1GB000 tăng nhẹ 1,4 điểm, tương đương 0,08%, lên 1.819,4 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 201.400 hợp đồng.

Xét về kỹ thuật, việc VN-Index đóng cửa dưới mốc 1.700 điểm tiếp tục phát đi tín hiệu thận trọng về xu hướng ngắn hạn. Chỉ số hiện nằm dưới các đường trung bình động MA10 và MA20, trong khi các chỉ báo động lượng RSI và MFI đều lùi về vùng dưới 40. Những tín hiệu này cho thấy sức mạnh của dòng tiền đang suy yếu và áp lực điều chỉnh vẫn hiện hữu.

Dù vậy, việc thanh khoản giảm mạnh trong phiên 3/11 cũng cần được nhìn nhận ở góc độ thận trọng hơn là tiêu cực tuyệt đối. Sau phiên bán mạnh trước đó, giá trị giao dịch sụt giảm cho thấy lực cung không còn quá quyết liệt. Độ rộng thị trường tương đối cân bằng, cùng sự hồi phục của một số cổ phiếu ngân hàng, thép và chứng khoán, cho thấy dòng tiền vẫn đang tìm kiếm cơ hội ở những nhóm cổ phiếu riêng lẻ.

Một yếu tố khác được thị trường quan tâm là diễn biến lịch sử của VN-Index trong tháng 11. Theo thống kê được đề cập, tháng này có xác suất tăng điểm khoảng 70%. Bên cạnh đó, việc chỉ số đã giảm trong cả tháng 9 và tháng 10 cũng mở ra kỳ vọng về khả năng hình thành vùng cân bằng mới.

Tuy nhiên, xác suất thống kê không đồng nghĩa với sự bảo đảm cho một nhịp hồi phục. Trong bối cảnh thị trường vẫn thiếu thông tin hỗ trợ, thanh khoản suy yếu và các cổ phiếu trụ chưa ổn định, nhà đầu tư cần thêm thời gian để đánh giá chất lượng dòng tiền cũng như khả năng giữ các vùng hỗ trợ quan trọng.

Nhìn chung, phiên giao dịch ngày 3/11 cho thấy thị trường vẫn trong trạng thái dò tìm điểm cân bằng. Việc VN-Index đánh mất mốc 1.700 điểm là tín hiệu cần lưu ý, nhưng chưa đủ cơ sở để khẳng định một nhịp giảm sâu mới. Diễn biến những phiên tới, đặc biệt là sự trở lại của thanh khoản và khả năng ổn định của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xác định xu hướng tiếp theo.