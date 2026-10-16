VN-Index mất mốc 1.700 điểm, dòng tiền chờ chiết khấu sâu hơn?

Phiên 15/10, thị trường chứng khoán tiếp tục diễn biến kém tích cực, VN-Index giảm xuống 1.698 điểm, chính thức đóng cửa dưới mốc 1.700 điểm sau chuỗi 7 phiên điều chỉnh liên tiếp, cho thấy xu hướng suy yếu vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt rõ ràng.

Áp lực từ cổ phiếu trụ chưa dứt

Trong phiên, giá trị khớp lệnh trên HoSE đạt hơn 15.000 tỷ đồng, tăng so với phiên trước nhưng vẫn được đánh giá là thấp.

Đáng chú ý, diễn biến giảm điểm không đồng nghĩa toàn bộ thị trường cùng suy yếu. Theo số liệu ghi nhận, HoSE có 164 mã tăng và 153 mã giảm. Sự tương đối cân bằng về độ rộng cho thấy áp lực lên chỉ số chịu ảnh hưởng đáng kể từ một số cổ phiếu vốn hóa lớn.

VN-Index chính thức đóng cửa dưới mốc 1.700 điểm, sau chuỗi 7 phiên điều chỉnh liên tiếp.

Trong nhóm cổ phiếu gây sức ép, VHM là mã lấy đi nhiều điểm nhất của VN-Index. BSR, GAS cùng một số cổ phiếu ngân hàng và vốn hóa lớn khác cũng góp phần kéo chỉ số đi xuống. Chiều ngược lại, MBB là một trong những mã hỗ trợ tích cực nhất, đóng góp khoảng 1,1 điểm. Song lực đỡ từ một số cổ phiếu riêng lẻ chưa đủ giúp chỉ số giữ được ngưỡng tâm lý quan trọng.

Diễn biến này tiếp nối áp lực đã xuất hiện trong phiên 14/10, khi VN-Index giảm 14,55 điểm xuống 1.704,87 điểm. Riêng nhóm cổ phiếu “họ Vin” đã lấy đi hơn 12 điểm của chỉ số. Trong khi các cổ phiếu trụ suy yếu, một số mã thép như HPG, HSG và NKG vẫn ghi nhận diễn biến tích cực. Điều này cho thấy dòng tiền chưa hoàn toàn rút khỏi thị trường, nhưng sự phân hóa chưa đủ tạo thành động lực nâng đỡ thị trường.

Một yếu tố khác khiến tâm lý nhà đầu tư thêm thận trọng là hoạt động giao dịch của khối ngoại. Phiên 15/10 đánh dấu phiên bán ròng thứ 17 liên tiếp của nhà đầu tư nước ngoài trên HoSE. Chuỗi bán ròng kéo dài tạo thêm sức ép cung, đồng thời khiến thị trường thiếu một nguồn cầu hỗ trợ quan trọng trong giai đoạn điều chỉnh.

Dù vậy, cần phân biệt giữa thanh khoản thấp và áp lực bán đã cạn kiệt. Giá trị giao dịch tăng so với phiên trước có thể phản ánh lượng cổ phiếu được trao đổi nhiều hơn khi chỉ số xuyên thủng hỗ trợ, nhưng chưa đủ chứng minh dòng tiền bắt đáy đã trở lại mạnh mẽ. Để xác nhận sự cải thiện, thị trường cần ghi nhận lực cầu chủ động hơn, thanh khoản duy trì ở mức tích cực và độ rộng tăng giá mở rộng qua nhiều phiên.

Chứng khoán Kiến Thiết (CSI) cho rằng xu hướng điều chỉnh vẫn chiếm ưu thế, dù có thể xuất hiện nhịp hồi kỹ thuật.

Còn nhóm phân tích Chứng khoán Vietcombank (VCBS) lưu ý vùng 1.650 điểm là ngưỡng hỗ trợ tiếp theo cần theo dõi nếu áp lực bán gia tăng. Đây là kịch bản kỹ thuật, không phải dự báo chắc chắn về điểm dừng của thị trường.

Như vậy, việc VN-Index mất mốc 1.700 điểm không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn phản ánh sự thiếu hụt lực cầu đủ mạnh để hấp thụ áp lực bán.

Nhà đầu tư chưa nên vội bắt đáy

Theo ông Nguyễn Đức Anh, chuyên gia Pinetree, khi lãi suất, lợi nhuận doanh nghiệp và dòng vốn ngoại đều khó tạo ra một cú hích rõ rệt, dòng tiền có thể chỉ quay trở lại khi thị trường được chiết khấu sâu hơn, đủ để bù đắp cho mặt bằng lãi suất cao.

Ông Đức Anh cho rằng nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức vừa phải, kiên nhẫn chờ mặt bằng định giá hấp dẫn hơn thay vì vội vàng giải ngân ở thời điểm hiện tại.

Nhận định này cho thấy vấn đề của thị trường không chỉ nằm ở việc VN-Index mất một ngưỡng hỗ trợ, mà còn ở tương quan giữa lợi suất kỳ vọng của cổ phiếu và các kênh đầu tư khác.

Khi lãi suất duy trì ở mức cao, nhà đầu tư có xu hướng đòi hỏi mức sinh lời lớn hơn để bù đắp rủi ro khi nắm giữ cổ phiếu. Nếu triển vọng lợi nhuận doanh nghiệp chưa đủ rõ ràng, trong khi dòng vốn ngoại tiếp tục bán ròng, sức hấp dẫn của thị trường có thể chưa đủ để kích hoạt một đợt giải ngân trên diện rộng.

Điều này lý giải vì sao cổ phiếu giảm giá qua nhiều phiên nhưng dòng tiền vẫn chưa nhập cuộc quyết liệt. Nhà đầu tư không chỉ quan tâm giá đã giảm bao nhiêu, mà còn đánh giá mức giá hiện tại đã phản ánh đầy đủ rủi ro hay chưa. Trường hợp kỳ vọng lợi nhuận tiếp tục bị điều chỉnh hoặc xu hướng thị trường chưa ổn định, mức chiết khấu hiện tại có thể vẫn chưa đủ hấp dẫn.

Trong bối cảnh đó, một nhịp hồi kỹ thuật không đồng nghĩa thị trường đã tạo đáy. Sau chuỗi phiên giảm liên tiếp, lực bán có thể tạm thời suy yếu, giúp chỉ số phục hồi trong ngắn hạn. Tuy nhiên, nếu thanh khoản không cải thiện, nhóm cổ phiếu dẫn dắt chưa ổn định và dòng tiền chưa lan tỏa, nhịp tăng vẫn có nguy cơ nhanh chóng mất đà.

Ở chiều ngược lại, nếu mặt bằng giá tiếp tục điều chỉnh về vùng hợp lý hơn, cơ hội đầu tư có thể dần xuất hiện ở những doanh nghiệp sở hữu nền tảng tài chính tốt, dòng tiền kinh doanh ổn định và triển vọng lợi nhuận khả quan.

Tuy nhiên, mức chiết khấu cần được đánh giá theo từng doanh nghiệp, thay vì chỉ căn cứ vào mức giảm của VN-Index. Một cổ phiếu giảm sâu chưa chắc đã rẻ nếu lợi nhuận tương lai suy yếu; ngược lại, doanh nghiệp có khả năng duy trì tăng trưởng có thể trở nên hấp dẫn khi định giá điều chỉnh.

Với nhà đầu tư ngắn hạn, ưu tiên lúc này là quản trị rủi ro, hạn chế sử dụng đòn bẩy và tránh mua đuổi trong những nhịp hồi chưa được xác nhận. Việc giải ngân chỉ vì chỉ số đã giảm nhiều phiên có thể khiến danh mục chịu thêm áp lực nếu thị trường tiếp tục dò tìm vùng hỗ trợ thấp hơn.

Đối với nhà đầu tư trung và dài hạn, giai đoạn điều chỉnh có thể được sử dụng để rà soát danh mục, đánh giá lại triển vọng kinh doanh và xác định những cổ phiếu có biên an toàn đủ lớn. Thay vì cố gắng dự đoán chính xác đáy, nhà đầu tư có thể chia nhỏ các quyết định giải ngân khi định giá trở nên hấp dẫn hơn và xu hướng thị trường xuất hiện tín hiệu ổn định.

Theo nhận định của VCBS, trong ngắn hạn, mốc 1.700 điểm vẫn là vùng cần theo dõi, nhưng việc lấy lại ngưỡng này chưa đủ để xác nhận xu hướng đảo chiều. Thị trường cần đồng thời cải thiện thanh khoản, độ rộng và sức mạnh của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Nếu áp lực bán tiếp tục gia tăng, vùng 1.650 điểm sẽ là mốc tham chiếu kỹ thuật đáng chú ý.

Nhìn chung, khi các động lực từ lãi suất, lợi nhuận doanh nghiệp và dòng vốn ngoại chưa tạo được cú hích rõ rệt, thị trường có thể cần thêm thời gian để thiết lập mặt bằng giá hấp dẫn hơn. Trong bối cảnh đó, sự kiên nhẫn và kỷ luật giải ngân sẽ quan trọng hơn việc vội vàng tìm kiếm đáy.