VN-Index mất mốc 1.700 điểm, CTCK khuyến nghị nâng tỉ trọng tiền mặt và kiểm soát danh mục

Nhận định thị trường

CTCK SHS dự báo xu hướng ngắn hạn VN-Index tiếp tục suy yếu dưới áp lực luân phiên của các nhóm vốn hóa lớn. VN-Index chịu áp lực điều chỉnh kiểm tra lại vùng giá 1.650 điểm - 1.700 điểm tương ứng các vùng giá thấp nhất tháng 7 và 10/2026. Tương tự VN30, VN-Index cũng có rủi ro không giữ được đường xu hướng nối các vùng giá thấp nhất các tháng 3, 7 và tháng 10/2026.

Thị trường tiếp tục có diễn biến không như kỳ vọng, mặc dù kết quả kinh doanh quý III của toàn thị trường tăng trưởng mạnh. Qua đó đưa hệ số định giá cơ bản P/E của VN-Index hiện nay về mức 10,7. Mức định giá tương đương thời điểm đáy khủng hoảng “Cú sốc thuế quan” tháng 4/2025, cũng như thời điểm đáy "đại dịch Covid" tháng 4/2020. Đây được xem mức định giá tương đối hấp dẫn khi xét đến tiềm năng tăng trưởng của nền kinh tế và doanh nghiệp.

SHS đã khuyến nghị nhà đầu tư thận trọng, ưu tiên kiểm soát rủi ro trong nhiều báo cáo trước. Ở vùng định giá hiện tại, nhà đầu tư đã quản trị rủi ro tốt, có thể theo dõi các cơ hội đầu tư mới khi xu hướng ngắn hạn của thị trường và các nhóm ngành cải thiện.

Nhà đầu tư nên duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế.

CTCK Yuanta Việt Nam đánh giá động lượng tăng và tâm lý kỳ vọng đà hồi phục của thị trường vẫn còn lớn, mở ra dư địa tiếp diễn đà hồi phục hoặc ít nhất là duy trì trên vùng 1.700 - 1.720 điểm của chỉ số trong tuần.

CTCK Yuanta Việt Nam đánh giá tâm lý kỳ vọng đà hồi phục của thị trường vẫn còn lớn (Ảnh: Trading View).

Tuy nhiên, đà hồi phục đáng kể đầu tiên này được hỗ trợ bởi lực cầu bắt đáy mạnh của các mã đã giảm trung hạn thay vì từ các phiên tăng bùng nổ theo đà nên chưa đủ dữ kiện xác nhận nhu cầu mua giá cao của thị trường quay lại bền vững. Vậy nên, cơ hội đầu tư vẫn chọn lọc tập trung khả quan hơn ở cổ phiếu khoẻ.

Do đó, chiến lược ngắn hạn là duy trì tỉ trọng thận trọng khoảng 30% cổ phiếu/70% tiền mặt. Nhà đầu tư hạn chế bắt đáy dàn trải và kỳ vọng lợi nhuận mục tiêu cao khi thị trường chưa có dấu hiệu về tạo đáy đủ bền vững. Tập trung theo dõi hoặc giải ngân giao dịch ngắn hạn ở các nhóm mã cổ phiếu riêng lẻ như NT2, NVB, VEA, NTP, BWE, CSV hoặc Bán lẻ (FRT, MWG), Tiêu dùng (MSN, MCH, TLG), Dệt may (MSH, TNG).

CTCK VCBS phân tích rằng khung đồ thị ngày cho thấy rủi ro giảm điểm vẫn còn hiện hữu với vùng đáy gần nhất là ở khu vực quanh mốc 1.680, thanh khoản mua chủ động vẫn chưa được cải thiện. Nếu áp lực bán vẫn tiếp tục gia tăng bất ngờ và VN-Index đánh mất mốc 1680 thì ngưỡng hỗ trợ tiếp theo sẽ quanh khu vực 1.650.

Khung đồ thị giờ cho thấy dòng tiền cũng như xu hướng của chỉ số chung chưa có tín hiệu đảo chiều và do đó sẽ cần thời gian để kiểm tra cung-cầu ở khu vực quanh mốc 1.700 trong phiên tiếp theo.

Do đó, chiến lược giao dịch VCBS khuyến nghị là theo dõi vận động thị trường, chủ động cơ cấu lại danh mục, nâng cao tỉ trọng tiền mặt, và đưa tài khoản về mức an toàn để hạn chế rủi ro trong ngắn hạn. Nhà đầu tư nên kiên nhẫn chờ đợi những tín hiệu cân bằng của thị trường thay vì bắt đáy sớm.

Tin kinh tế - tài chính nổi bật

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Tôn Hoà Phát đã xuất khẩu thành công 8.000 tấn tôn cuộn mạ kẽm sang Nhật Bản (Ảnh: HPG).

HGI: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa chấp thuận đăng ký giao dịch hơn 187 triệu cổ phiếu của CTCP Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HGI) trên thị trường UPCoM. Ngày giao dịch đầu tiên dự kiến là 9/11 với giá tham chiếu 60.600 đồng/cổ phiếu, tương ứng mức vốn hóa khoảng 11.350 tỷ đồng.

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VSC: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Container Việt Nam đã ban hành Nghị quyết thông qua hồ sơ chào bán trái phiếu riêng lẻ.

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Cụ thể, HFIC sẽ chuyển nhượng toàn bộ 8.486.941 cổ phiếu đang sở hữu (tương đương 0,45% vốn điều lệ Eximbank) thông qua phương thức giao dịch trên sàn HOSE. Giá khởi điểm chuyển nhượng là 17.393 đồng/cổ phiếu, tổng số tiền dự kiến thu được là hơn 147,6 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến trong Quý IV/2026 và Quý I/2027 nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư của HFIC.