Tuần giao dịch ghi nhận VN-Index đánh mất mốc tâm lý 1.700 điểm, liệu có hồi phục?

Tóm tắt tuần giao dịch 16/11 - 20/11, CTCK VCBS cho biết VN-Index ghi nhận điều chỉnh mạnh và đánh mất mốc 1.700 vào phiên cuối tuần. Sắc đỏ gần như bao trùm thị trường ở hầu hết các phiên và đi cùng với đó là sự suy yếu của dòng tiền.

Diễn biến giảm điểm ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn (Ngân hàng, Vingroup) lan tỏa ra các nhóm ngành khác và khéo theo tâm lý thận trọng trên diện rộng. Khối ngoại bán ròng mạnh trong tuần trong đó bán mạnh FPT, VCB và MBB.

Tuy nhiên, dòng tiền đã có tín hiệu tham gia trở lại sau khi chỉ số điều chỉnh về vùng đáy cũ 1.660 - 1.680 và phần lớn cổ phiếu đã giảm về vùng giá chiết khấu hấp dẫn. VCBS khuyến nghị nhà đầu tư chọn lọc cổ phiếu đang ở vùng giá thấp và thuộc nhóm ngành thu hút sự chú ý của dòng tiền để giải ngân với mục tiêu lướt sóng tại những nhịp rung lắc của thị trường. Một số nhóm đáng lưu ý bao gồm Ngân hàng, Chứng khoán.

CTCK Betađánh giá, ởgóc độ kỹ thuật, các chỉ báo động lượng duy trì tín hiệu kém tích cực, cho thấy diễn biến tích cực cuối phiên 20/11 vừa rồi chưa đủ để xác nhận khả năng VN-Inex có thể đảo chiều hay không.

Theo công ty, nhà đầu tư nên ưu tiên quan sát trong giai đoạn này, xem xét giải ngân từng phần khi thị trường xuất hiện tín hiệu xác nhận từ thanh khoản và dòng tiền, đồng thời chủ động quản trị rủi ro danh mục, tập trung vào các cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt, biên lợi nhuận an toàn.

Theo CTCK Kirin quan sát, dù VN-Index đóng cửa giảm điểm phiên thứ 4 liên tiếp thì điểm tích cực là đà giảm đã thu hẹp đáng kể về cuối phiên 20/11, giúp VN-Index đóng cửa gần mốc tham chiếu.

Thanh khoản phiên 20/11 cũng cải thiện đáng kể so với phiên liền trước, nhưng khối lượng khớp lệnh vẫn thấp hơn (-9%) so với mức bình quân 20 phiên. Tín hiệu tích cực xác nhận sự đảo chiều chưa xuất hiện, song với thân nến xanh trong phiên 20/11 cho thấy đà giảm đang có tín hiệu chững lại và khả năng sẽ có nhịp hồi sau 4 phiên giảm điểm trước đó.

Diễn biến VN-Index phiên 20/11 (Ảnh: Trading View).

Xét trên biểu đồ tuần, VN-Index đóng tuần giảm (-2,66%) với thanh khoản ở mức thấp cho thấy xu hướng giảm đã quay lại chiếm ưu thế, song lực giảm không quá mạnh. Kirin kỳ vọng sau khi đánh mất mốc tâm lý 1.700 điểm trong tuần qua thì khả năng cao VN-Index tăng điểm, test lại mốc này trong tuần tới.

Dòng tiền tháng 12 sẽ đi về đâu?

Trả lời câu hỏi của Người Đưa Tin về nhận định thị trường trong tuần vừa qua và xu hướng sắp tới, ông Nguyễn Thế Minh - Giám đốc phân tích Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam cho biết: "Trong 2 phiên cuối tuần, VN-Index đã chính thức đánh mất mốc 1.700. Nhưng một điểm khá tốt của phiên thứ 6 vừa qua chính là đà giảm đã được thu hẹp".

Ngoài ra, ông đánh giá trạng thái dòng tiền bắt đáy đã có dấu hiệu manh nha đi vào thị trường trong phiên cuối tuần. Thanh khoản cũng đã có phần cải thiện. Tuy nhiên, điểm trừ lớn nhất đó là tuần vừa qua, khối ngoại bán ròng mạnh khá mạnh khoảng hơn 3.000 tỷ đồng.

Về hiện tại, xu hướng của cả thị trường vẫn trong đà giảm giảm cả ngắn và trung hạn.

Thêm vào đó, rất nhiều cổ phiếu cũng đã rơi vào trạng thái diện quá bán rất sâu trong thời gian vừa qua, nhất là trong nhóm cổ phiếu VN-30. Do đó, rất có khả năng thị trường sẽ sớm hình hành một vài phiên hồi, một vài nhịp hồi trong đầu tuần tới.

Tuy nhiên nhịp hồi này chỉ mang tính chất là nhịp hồi kỹ thuật chứ chưa hẳn là nhịp hồi xác lập xu hướng tăng. Nhưng ít nhất, chỉ số VN-Index có thể trở lại, tức là thử thách trở lại mức 1.700.

Trong trường hợp VN-Index hồi lên và có thể vượt lên trên mức 1.700 thì khả năng cao là nhịp hồi này có thể được kéo dài. Ngược lại, nếu mức 1.700 không giữ vững trong tuần tới thì rất có thể áp lực giảm sẽ mở rộng hơn, đà giảm sẽ tiếp tục trong ngắn hạn.

Đối với nhà đầu tư đang nắm giữ tỉ trọng tiền mặt cao, ông Minh khuyến nghị cần quan sát tiếp và chờ xu hướng tăng được xác lập rõ thì mới vào. Nhưng thời điểm hiện tại nhà đầu tư chưa nên bắt đáy.

Ngoài ra, đối với nhà đầu tư đang có tỉ trọng cổ phiếu cao thì cũng nên tận dùng nhịp hồi này để hạ bớt tỉ trọng xuống để đưa tỉ lệ về mức an toàn. Đối với nhà đầu tư có tỉ lệ margin đang cao thì tốt nhất nên hạ margin xuống, ưu tiên đưa margin về thấp.

Về xu hướng VN-Index trong tháng 12 và nhóm ngành nào sẽ thu hút dòng tiền trong tháng cuối cùng của năm 2026, ông Minh gợi ý nhà đầu tư nên quan tâm tới nhóm ngân hàng, chứng khoán và bất động sản.

Giám đốc phân tích Công ty Chứng khoán Yuanta gợi ý NĐT để ý tới 3 nhóm ngành hút tiền trong tháng 12 (Ảnh: HT).

Theo ông, trong bối cảnh thị trường vẫn có khả năng hồi trở lại từ vùng 1.700 - 1.900, cùng với môi trường lãi suất đang đi ngang và có xu hướng hạ nhiệt nhẹ trong thời điểm cuối năm, VN-Index trong tháng 12 có thể sẽ không còn đà giảm và có thể hồi phục. Tuy nhiên, nhịp phục hồi sẽ phân hoá không đồng đều giữa các nhóm cổ phiếu.