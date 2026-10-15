VN-Index mất mốc 1.700 điểm, cổ phiếu vừa và nhỏ hút dòng tiền

Sang phiên chiều, VN-Index tiếp tục nhịp hồi phục, có thời điểm lên 1.709,54 điểm, tăng 4,67 điểm so với tham chiếu. Đây cũng là thời điểm cổ phiếu VHM phục hồi mạnh nhất, vượt nhẹ mức tham chiếu 0,49%.

Ảnh minh hoạ.

Tuy nhiên, đà tăng không duy trì được lâu khi các cổ phiếu vốn hóa lớn suy yếu, kéo chỉ số đảo chiều đi xuống. Kết phiên, VN-Index giảm 6,52 điểm, tương đương 0,38%, xuống 1.698,35 điểm, chính thức đánh mất mốc 1.700 điểm.

Khi VN-Index đạt đỉnh trong phiên chiều, sàn ghi nhận 143 mã tăng giá và 147 mã giảm giá. Đến cuối phiên, số mã tăng tăng lên 164, trong khi số mã giảm là 153. Điều này cho thấy nhiều cổ phiếu vẫn duy trì được đà tăng bất chấp chỉ số chung đi xuống.

Động lực tích cực chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ. Ngay trong phiên sáng, nhóm này đã giao dịch khá tích cực, góp phần duy trì trạng thái phân hóa cân bằng. Sang phiên chiều, đà tăng tiếp tục lan rộng, với 12 cổ phiếu tăng hết biên độ. Trong đó, nhóm chứng khoán có BSI và CTS góp mặt.

Dòng tiền quay trở lại nhóm chứng khoán, giúp nhiều cổ phiếu tăng giá kèm thanh khoản đáng kể. Các mã VIX tăng 2,17%, SSI tăng 1,85%, VCI tăng 1,34%, VND tăng 1,92% và HCM tăng 3,9%, đều ghi nhận giá trị giao dịch trên 100 tỷ đồng.

Một số cổ phiếu khác cũng tăng khá mạnh như TCX tăng 1,47% và VCK tăng 3,53%. Ở nhóm vốn hóa nhỏ, VUA tăng 7,8%, SBS tăng 5,1%, AGR tăng 4,1%, BVS và FTS cùng tăng 3,9%, trong khi KAI tăng 2,7%.

Ngoài nhóm chứng khoán, nhiều cổ phiếu vốn hóa vừa cũng thu hút dòng tiền với thanh khoản tương đối tốt. CII tăng 6,15%, đạt giá trị giao dịch 243,5 tỷ đồng; DXG tăng 2,5%, với 139,3 tỷ đồng; GEX tăng 2,28%, đạt 127,3 tỷ đồng. TCH tăng 1,83%, với giá trị giao dịch 91 tỷ đồng; VCG tăng 5,63%, đạt 74,6 tỷ đồng; DIG tăng 1,05%, với 70,3 tỷ đồng.

Ở nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ, nhiều mã có thanh khoản từ vài tỷ đến vài chục tỷ đồng vẫn ghi nhận diễn biến giá tích cực. HTV, DAH, AAT, QCG và VPG tăng hết biên độ; trong khi ACC, HHV, HID và DHA tăng trên 4%.

Diễn biến này cho thấy dòng tiền đầu cơ có dấu hiệu hoạt động mạnh hơn tại nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ. Trong bối cảnh thanh khoản toàn thị trường ở mức thấp và áp lực bán tại nhiều mã chưa quá lớn, dòng tiền tập trung vào một số cổ phiếu có thể tạo ra biến động giá đáng kể.

Diễn biến của VN-Index trong phiên chiều chịu ảnh hưởng đáng kể từ cổ phiếu VHM. Kết thúc phiên sáng, VHM giảm 1,31% so với tham chiếu. Sau khi phục hồi và vượt nhẹ mức tham chiếu trong những phút đầu phiên chiều, cổ phiếu này quay đầu giảm liên tục, đóng cửa mất 3,44%.

Như vậy, riêng trong phiên chiều, VHM giảm thêm khoảng 2,16% so với mức giá cuối phiên sáng. Giá trị giao dịch của cổ phiếu trong phiên chiều tăng 65% so với phiên sáng, cho thấy hoạt động giao dịch gia tăng đáng kể trong giai đoạn giá đi xuống.

Cùng chiều với VHM, VIC cũng suy yếu, đóng cửa giảm 0,18% so với tham chiếu, tương ứng mức giảm khoảng 0,82% so với cuối phiên sáng. BSR giảm mạnh hơn khi mất 6,31% so với tham chiếu, trong đó riêng phiên chiều giảm thêm 1,91%.

Thống kê rổ VN30 cho thấy áp lực giảm giá gia tăng trong phiên chiều, với 17 mã giảm so với mức giá cuối phiên sáng, trong khi 8 mã cải thiện. Tuy nhiên, các cổ phiếu giảm có sức ảnh hưởng lớn hơn về vốn hóa, khiến chỉ số chung tiếp tục đi xuống.

Kết phiên, VN30-Index giảm 0,47%, với 13 mã tăng và 16 mã giảm. Đáng chú ý, phần lớn cổ phiếu tăng giá trong rổ này đều thu hẹp mức tăng so với phiên sáng.