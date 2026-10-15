VN-Index mất mốc 1.700 điểm, cổ phiếu chứng khoán hồi phục

Nhiều cổ phiếu nhóm tài chính giữ sắc xanh dù thị trường chung đi xuống. Nguồn: Vietstock Finance

Kết phiên 15/10, VN-Index giảm 6,52 điểm xuống mốc 1.698,35 điểm. Đây là phiên giảm thứ 7 liên tiếp của chỉ số. HNX-Index cũng giảm mạnh 5,87 điểm, trong khi UPCoM ngược chiều tăng 0,21 điểm.

Thanh khoản thị trường không có nhiều biến động, với tổng giá trị giao dịch đạt hơn 16.800 tỷ đồng. Trong đó khối ngoại chiếm hơn 4.000 tỷ đồng và tiếp tục bán ròng hơn 700 tỷ đồng.

VIC dẫn đầu danh sách bị khối ngoại bán ròng với 134 tỷ đồng, tiếp đến là STB 131 tỷ đồng, TCB 96 tỷ đồng, CTG 63 tỷ đồng, VIX 61 tỷ đồng, HPG 61 tỷ đồng... Ngược chiều, MBB được mua ròng mạnh nhất với 101 tỷ đồng; VPB đứng thứ hai với 53 tỷ đồng, tiếp theo là PVT 50 tỷ đồng, SHB 42 tỷ đồng, CII 37 tỷ đồng, SSI 24 tỷ đồng...

VHM là cổ phiếu tác động tiêu cực nhất đến chỉ số khi giảm 3,44%, lùi về giá 58.900 đồng/cp. Trong hai tuần gần đây (từ phiên 30/9 đến phiên 15/10), cổ phiếu của Vinhomes gặp áp lực điều chỉnh với 8 phiên giảm giá và chỉ có 4 phiên tăng giá nhẹ. Tính chung giai đoạn này, mã giảm khoảng 16% giá trị.

Hai mã dầu khí trong nhóm VN30 cũng ảnh hưởng lớn đến chỉ số. BSR giảm 6,3%, trong khi GAS giảm hơn 3%. Các mã bluechip giảm đáng kể khác là LPB -2,36%, MSN -1,81%, STB -2,79%, HDB -1,72%, GVR -1,59%.

Xét về nhóm ngành thì nhóm dầu khí diễn biến tiêu cực nhất. Ngoài BSR và GAS, PVT giảm 4,25%, PVS giảm 4,24%, PLX giảm 1,93%, PVP giẩm 4,97%, OIL giảm 2,27%, PVD giảm 1,67%, VTO giảm 2,2%...

Nhóm chứng khoán là trụ lực để thị trường không điều chỉnh sâu hơn. Hầu hết các mã đều kết phiên trong sắc xanh. BSI và CTS tăng trần; một số mã nhỏ khác cũng tăng mạnh như VUA +7,84%, SBS +5,13%, FTS +3,89%, BVS +3,92%, AGR +4,13%. Ở nhóm vốn hoá lớn tăng tốt có HCM +3,9%, VCK +3,5%, VIX +2,17%, SSI +1,85%, SHS +1,67%.

QCG tăng trần phiên thứ hai

Nhóm bất động sản ngoài VHM thì có một số mã cũng ở chiều giảm như VPI -2,37%, VIC và NVL giảm nhẹ. Đa số còn lại tăng giá. Tăng tốt là CEO +2,8%, DXG +2,5%, PDR +1,8%, TCH +1,83%... QCG của CTCP Quốc Cường Gia Lai có phiên tăng trần thứ hai liên tiếp lên giá 11.000 đồng/cp.

Quốc Cường Gia Lai mới thông báo thay đổi chức danh tổng giám đốc và người đại diện theo pháp luật từ ông Nguyễn Quốc Cường sang bà Nguyễn Thị Như Loan. Quyết định được đưa ra sau khi bà Loan chấp hành xong hình phạt trong vụ án khu đất "vàng" 6.000 m2 số 39-39B Bến Vân Đồn bị chuyển trái pháp luật sang tư nhân.

Nhóm ngân hàng phân hoá hơn. Chiều tăng tích cực nhất là MBB +2,84%, còn lại chủ yếu tăng nhẹ như ACB, BAB, BID, CTG, EIB, SHB, SSB... Chiều giảm sâu nhất là LPB và STB như đã kể trên, cùng đó là NVB -1,43%, VBB -1,26%, VIB -1,1%.

Nhóm nhận được dòng tiền quan tâm hôm nay là xây dựng, với CII +6,15%, VCG +5,63%, HHV +5,31%, LCG +2,87%, FCN +1,95%.

Ngoài ra một số cổ phiếu nhỏ lẻ tại các nhóm ngành khác cũng thu hút nhà đầu tư, như MSR +2,97%, PET +2,31%, HHS +3%.