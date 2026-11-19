Kết phiên giao dịch 19/11, VN-Index giảm 13,39 điểm (-0,79%), xuống còn 1.689,62 điểm, chính thức đánh mất mốc tâm lý 1.700 điểm. Đáng chú ý, riêng cổ phiếu VIC giảm 2,04%, lấy đi tới 7,96 điểm của chỉ số.

Ảnh minh hoạ.

Tổng giá trị giao dịch trên sàn HoSE đạt khoảng 14.653 tỷ đồng, giảm 14,75% so với phiên trước. Thanh khoản tập trung chủ yếu tại một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Dẫn đầu là FPT với giá trị giao dịch 852,51 tỷ đồng, chiếm 5,82% toàn sàn; tiếp đến là VIC đạt 428,41 tỷ đồng và VIX đạt 391,18 tỷ đồng.

Khối ngoại tiếp tục duy trì trạng thái bán ròng với giá trị khoảng 1.000 tỷ đồng. FPT là tâm điểm xả hàng của nhà đầu tư nước ngoài khi bị bán ròng tới 272 tỷ đồng. Đứng sau là ACB với 101,56 tỷ đồng và VIX với 70,82 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, lực mua ròng của khối ngoại khá phân tán và có giá trị khiêm tốn. SHS dẫn đầu danh sách được mua ròng với 27,31 tỷ đồng, tiếp đến là TCB (17,12 tỷ đồng) và NKG (15,74 tỷ đồng).

Nhóm tài chính tạo áp lực giảm điểm đáng kể lên thị trường. Trong nhóm ngân hàng, LPB giảm sâu nhất với 2,29%. Nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn khác cũng chìm trong sắc đỏ như CTG giảm 1,64%, ACB giảm 0,99%, TCB giảm 0,72%, MBB giảm 0,53%, VPB giảm 0,48% và HDB giảm 0,45%.

Một số cổ phiếu như VCB, SHB, SSI, HCM, TPB và VCI đứng giá. Ở chiều tích cực, NAB tăng 3,2%, SHS tăng 1,54%, VND tăng 1,07%, BID tăng 0,49% và VIX tăng 0,4%.

Nhóm công nghệ thông tin ghi nhận diễn biến tiêu cực, với áp lực tập trung chủ yếu tại cổ phiếu FPT. Mã này giảm 2,66%, xuống còn 45.700 đồng/cổ phiếu, đồng thời dẫn đầu thanh khoản toàn sàn HoSE.

Tại nhóm bất động sản, áp lực bán xuất hiện ở nhiều cổ phiếu đầu ngành. VIC giảm 2,04%, xuống 240.000 đồng/cổ phiếu, trong khi VHM giảm 0,66%. Các mã KDH, VRE, CEO, KHG, TCH và NVL lần lượt giảm 2,17%, 1,47%, 1,87%, 2,6%, 0,75% và 0,48%. Ở chiều ngược lại, KBC và DIG đứng giá, còn VPI tăng 1,38%.

Trái ngược với diễn biến ảm đạm của thị trường chung, nhóm công nghiệp là điểm sáng khi nhiều cổ phiếu chủ chốt duy trì sắc xanh. Nổi bật, GEE tăng 5,13%, HVN tăng 4,05%, CTD tăng 2,98%, GEX tăng 1,5%, VSC tăng 1,15% và MVN tăng 0,72%.

Nhóm nguyên vật liệu diễn biến phân hóa. Cổ phiếu đầu ngành HPG đứng giá, trong khi sắc xanh xuất hiện tại NKG (tăng 2,07%), VIT (tăng 5,29%), VGC (tăng 2,44%) và DGC (tăng 0,84%). Ngược lại, MZG giảm 3,57% và MSR giảm 0,39%.

Ở nhóm năng lượng, sắc đỏ chiếm ưu thế. PVD đứng giá, trong khi PVT giảm 2,63%, BSR giảm 2,29% và PVS giảm 1,12%.

Nhìn chung, áp lực giảm từ các cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là VIC và FPT, cùng diễn biến kém tích cực của nhóm tài chính và bất động sản đã khiến VN-Index không giữ được mốc 1.700 điểm. Thanh khoản suy giảm cũng cho thấy dòng tiền có phần thận trọng hơn trong phiên giao dịch.