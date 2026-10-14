Kết phiên 14/10, VN-Index giảm hơn 14 điểm, đánh dấu phiên giảm thứ 6 liên tiếp. HNX-Index dừng tại 265 điểm, còn UPCoM-Index đứng ở 124 điểm.

Thanh khoản toàn thị trường đạt khoảng 15.000 tỷ đồng. Độ rộng thị trường nghiêng về phía giảm giá, với 324 mã giảm, trong đó có 20 mã giảm sàn; 266 mã tăng, bao gồm 32 mã tăng trần. Nhiều nhà đầu tư tiếp tục chịu áp lực khi giá cổ phiếu trong danh mục đi xuống qua nhiều phiên.

VN-Index mất hơn 14 điểm, chuỗi giảm kéo dài lên 6 phiên. (Ảnh minh họa).

Một trong những yếu tố gây sức ép lên thị trường là hoạt động bán ròng kéo dài của nhà đầu tư nước ngoài. Trong phiên 14/10, khối ngoại bán ròng khoảng 783 tỷ đồng, nối dài chuỗi bán ròng lên 8 phiên liên tiếp, với tổng giá trị hơn 19.000 tỷ đồng.

VIC và VHM là hai mã bị bán ròng mạnh, với giá trị hơn 300 tỷ đồng. Các cổ phiếu FRT, FPT, TCB và VPB cũng ghi nhận lực bán ròng hàng chục tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, MBB được khối ngoại mua ròng mạnh nhất với giá trị hơn 100 tỷ đồng. STB được mua ròng 44 tỷ đồng, trong khi HPG được mua ròng hơn 28 tỷ đồng.

Theo nhận định của các chuyên gia, mặt bằng lãi suất quốc tế duy trì ở mức cao đang ảnh hưởng đến dòng vốn vào các thị trường mới nổi. Khi lợi suất tài sản tại các thị trường phát triển tăng, sức hấp dẫn tương đối của chứng khoán tại các thị trường mới nổi có thể suy giảm.

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn tiếp tục phân hóa. VN30-Index giảm hơn 8 điểm, trong đó bộ đôi VIC và VHM cùng VPL, VRE đồng loạt đi xuống, gây sức ép đáng kể lên chỉ số chung.

Ở chiều tích cực, FPT tăng hơn 1,4%, lên 57.100 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên, thị giá này vẫn thấp hơn một nửa so với đầu năm. MBB, HPG và MSN cũng ghi nhận diễn biến tăng giá.

Xét theo nhóm ngành, bất động sản và bán lẻ chìm trong sắc đỏ. Nhóm ngân hàng phân hóa khi TCB, HDB, EIB và CTG tăng, còn VPB, SHB và STB giảm. Trong nhóm chứng khoán, HCM, SHS và VCI tăng điểm, trong khi phần lớn cổ phiếu còn lại đi xuống. Nhóm dầu khí cũng diễn biến trái chiều, với PVD tăng hơn 1%, PLX tăng gần 1%, còn BSR và PVT giảm.

Đáng chú ý, cổ phiếu F88 tăng kịch trần sau khi doanh nghiệp công bố kết quả kinh doanh tích cực. Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu F88 đạt 4.349 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt 1.087 tỷ đồng, tăng 80%. Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) tính theo 12 tháng gần nhất đạt 35%.