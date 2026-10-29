VN-Index mất hơn 11 điểm, cổ phiếu dầu khí đồng loạt giảm sâu

Kết phiên 29/10, VN-Index dừng tại 1.755,61 điểm, giảm hơn 11 điểm so với phiên trước. HNX-Index giảm 3,25 điểm, trong khi UPCoM-Index giảm 1,64 điểm.

Thanh khoản thị trường duy trì ở mức thấp, với tổng giá trị giao dịch gần 15.700 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch của khối ngoại đạt khoảng 4.000 tỷ đồng. Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng hơn 430 tỷ đồng, đánh dấu phiên bán ròng thứ năm liên tiếp.

Xét theo giá trị giao dịch ròng từng mã, TCB dẫn đầu danh sách bị khối ngoại bán ròng với 118 tỷ đồng, tiếp đến là FPT với 115 tỷ đồng và SSI với 79 tỷ đồng. Các mã VHM, VPL và PVT lần lượt bị bán ròng 65 tỷ đồng, 61 tỷ đồng và 56 tỷ đồng. GMD, BSR và MSN cũng ghi nhận giá trị bán ròng trên 30 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, VPB dẫn đầu danh sách được mua ròng với 83 tỷ đồng, tiếp đến là HPG với 63 tỷ đồng, SHB với 43 tỷ đồng, PPE với 40 tỷ đồng và ACB với 21 tỷ đồng.

Áp lực giảm điểm trong phiên chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. VN30-Index giảm hơn 13 điểm, xuống 1.877,18 điểm. Những mã tác động tiêu cực đáng chú ý gồm VHM giảm 2,2%, TCX giảm 2,3%, MSN giảm 2,8%, LPB giảm 2,1%, FPT giảm 2,4%, BSR giảm 3,8% và GAS giảm 2,2%.

Đáng chú ý, FPT giảm xuống 52.700 đồng/cổ phiếu, mức thấp nhất kể từ tháng 7/2023, theo số liệu được cung cấp. Đây cũng là phiên giảm thứ năm liên tiếp của cổ phiếu đầu ngành công nghệ, dù doanh nghiệp ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng.

Tại nhóm ngân hàng, sắc đỏ chiếm ưu thế. VPB giảm 1,28%, STB giảm 1,62%, VIB giảm 1,06%, TPB giảm 0,77%, HDB giảm 0,66%, VCB giảm 0,52% và ACB giảm 0,23%. TCB, CTG và MBB đứng giá. Một số mã giữ được sắc xanh như BID, SHB, MSB và EIB, song mức tăng không đáng kể.

Nhóm chứng khoán cũng diễn biến kém tích cực khi SSI giảm 0,76%, VIX giảm 0,4%, TCX giảm 2,28%, ORS giảm 3,59% và VCK giảm 0,73%.

Ở nhóm bất động sản, VHM giảm 2,2%, NVL giảm 1,43%, DXG giảm 1,1%, KDH giảm 1,75% và PDR giảm 1,3%. VIC đứng giá, trong khi TCH, KHG và VRE tăng nhẹ.

Tại nhóm tiêu dùng và bán lẻ, MSN giảm 2,83%, VNM giảm 0,86%, MWG giảm 0,26%. Đáng chú ý, PNJ giảm mạnh 6,41%, xuống 16.050 đồng/cổ phiếu, mức thấp nhất kể từ tháng 4/2017 theo số liệu được cung cấp. Ở chiều ngược lại, FRT tăng 0,48% và DGW tăng 0,35%.

Nhóm dầu khí là một trong những nhóm diễn biến tiêu cực nhất thị trường. PVT, PVP và PPT giảm sàn; PVS giảm 4,69%, BSR giảm 3,83%, PLX giảm 3,82%, PVD giảm 2,39% và OIL giảm 2,31%. GAS cũng giảm 2,2%.

Ở nhóm công nghiệp, xây dựng và cảng biển, nhiều cổ phiếu chịu áp lực bán mạnh. VSC giảm 4,83%, GMD giảm 3,52%, TOS giảm 12,3%, HAH giảm 3%, VOS giảm 5,13%, GEE giảm 3,18% và CTD giảm 4,85%.

Giữa bối cảnh thị trường chung suy yếu, cổ phiếu HPG của Tập đoàn Hòa Phát là điểm sáng khi tăng 2,17%, lên 21.200 đồng/cổ phiếu.

Một số cổ phiếu thuộc nhóm nguyên vật liệu cũng đi lên, gồm VGS tăng 3,21%, GVR tăng 1,43%, DPR tăng 1,84%, NTP tăng 2,09% và DGC tăng 1,22%.

Diễn biến trái chiều giữa các nhóm ngành cho thấy áp lực bán vẫn chiếm ưu thế trong phiên 29/10, đặc biệt tại nhóm vốn hóa lớn và dầu khí, trong khi một số cổ phiếu nguyên vật liệu vẫn giữ được đà tăng.