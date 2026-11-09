Kết thúc phiên 9/11, VN-Index giảm 11,04 điểm, tương đương 0,64%, xuống 1.714,32 điểm. Áp lực điều chỉnh thể hiện rõ hơn ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn khi VN30-Index mất 16,26 điểm, tương ứng 0,88%, lùi về 1.830,13 điểm. Trên sàn Hà Nội, HNX-Index giảm 0,58% xuống 255,24 điểm, còn UPCoM-Index mất 0,25%, xuống 121,45 điểm.

Độ rộng thị trường nghiêng về bên bán với 354 mã giảm giá, 290 mã tăng và 882 mã đứng giá. Tổng giá trị giao dịch trên cả ba sàn đạt 14.928 tỷ đồng, giảm 26,85% so với phiên trước, cho thấy dòng tiền có dấu hiệu thận trọng hơn.

VN-Index mất hơn 11 điểm, cổ phiếu chứng khoán lao dốc.

Dòng tiền tiếp tục tập trung chủ yếu ở ba nhóm ngân hàng, bất động sản và dịch vụ tài chính, với tổng giá trị khớp lệnh 6.496 tỷ đồng, chiếm gần 59% toàn thị trường. Trong đó, ngân hàng dẫn đầu với 2.460 tỷ đồng, nhưng chỉ số ngành vẫn giảm 0,27%. Áp lực bán tập trung tại STB, LPB và HDB, trong khi VPB, ACB và MBB giữ được sắc xanh.

Nhóm bất động sản ghi nhận giá trị giao dịch 2.089 tỷ đồng, giảm 0,55%, chủ yếu do VHM mất 2,7% và BCM giảm 1,2%. Trong khi đó, nhóm dịch vụ tài chính, chủ yếu là cổ phiếu chứng khoán, giảm mạnh nhất trong ba nhóm dẫn đầu về thanh khoản, với mức giảm 1,74%. Nhiều mã như VND, VIX, VCI và SSI đồng loạt đi xuống.

Xét về tác động đến chỉ số, VHM là cổ phiếu kéo giảm VN-Index mạnh nhất, lấy đi 2,06 điểm. Các mã ngân hàng STB, LPB và HDB lần lượt khiến chỉ số mất thêm 1,33 điểm, 0,84 điểm và 0,78 điểm. Ở chiều ngược lại, VPB đóng góp tích cực nhất với 0,56 điểm, tiếp đến là ACB và NVL, nhưng lực đỡ này chưa đủ giúp thị trường đảo chiều.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài cũng tạo thêm sức ép khi khối ngoại mua vào 1.172 tỷ đồng nhưng bán ra gần 1.997 tỷ đồng, tương ứng bán ròng khoảng 826 tỷ đồng. HPG dẫn đầu danh sách bị bán ròng với 130 tỷ đồng, tiếp đến là VIC (90 tỷ đồng), PNJ và FPT (cùng 84 tỷ đồng), VHM (66 tỷ đồng). Ở chiều mua, VPB được mua ròng mạnh nhất với 85 tỷ đồng, MBB đạt 61 tỷ đồng và TCB đạt 33 tỷ đồng.