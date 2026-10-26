VN-Index mất hơn 10 điểm, khối ngoại bán ròng gần 900 tỷ đồng

Thị trường chứng khoán chịu áp lực chốt lời gia tăng, VN-Index giảm hơn 10 điểm trong phiên 26/10, trong khi khối ngoại bán ròng gần 900 tỷ đồng

Áp lực bán gia tăng, bluechip suy yếu

Thị trường chứng khoán ngày 26/10 ghi nhận diễn biến kém tích cực khi áp lực bán gia tăng rõ rệt trong phiên chiều, kéo VN-Index giảm 10,6 điểm, lùi về 1.763,55 điểm. Đáng chú ý, đà điều chỉnh không chỉ xuất hiện ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ mà còn lan rộng sang nhóm bluechip, cho thấy tâm lý chốt lời đang chi phối mạnh hơn sau chuỗi phiên hồi phục.

Sau 4 phiên tăng liên tiếp, thị trường bước vào phiên giao dịch đầu tuần với trạng thái giằng co. Trong phiên sáng, dù sắc đỏ chiếm ưu thế trên bảng điện tử, lực đỡ từ một số cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là VIC, cùng diễn biến tích cực của nhóm năng lượng giúp VN-Index chỉ giảm nhẹ hơn 1 điểm.

Tuy nhiên, cục diện thay đổi trong phiên chiều khi bên bán chủ động hạ giá, khiến mặt bằng cổ phiếu suy yếu trên diện rộng. Nhiều mã vốn hóa lớn giảm sâu hơn so với cuối phiên sáng, tạo sức ép đáng kể lên chỉ số chung.

Chốt phiên, VN-Index giảm 10,6 điểm, tương đương 0,6%, xuống 1.763,55 điểm. Sàn HoSE ghi nhận 106 mã tăng và 205 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 605,2 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị 13.528 tỷ đồng, giảm lần lượt 22,1% và 20,15% so với phiên cuối tuần trước. Giao dịch thỏa thuận đóng góp 84,6 triệu đơn vị, trị giá 1.611,5 tỷ đồng.

Điểm đáng chú ý là áp lực điều chỉnh gia tăng trong phiên chiều, dù thanh khoản toàn thị trường suy giảm. Giá trị khớp lệnh trên HoSE trong buổi chiều tăng 18,3% so với phiên sáng, trong khi tại rổ VN30, mức tăng lên tới 41,5%. Diễn biến này cho thấy hoạt động giao dịch trở nên quyết liệt hơn khi bên bán chấp nhận mức giá thấp để hiện thực hóa lợi nhuận.

Nếu kết thúc phiên sáng, HoSE có 79 cổ phiếu giảm trên 1%, thì đến cuối ngày, con số này tăng lên 130 mã. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm từ 1% trở lên tăng từ 8 mã trong phiên sáng lên 17 mã khi đóng cửa.

VN30-Index giảm gần 18 điểm, tương đương 0,92%, với 22 mã giảm và chỉ 5 mã tăng. VIC, một trong những trụ đỡ quan trọng của thị trường, thu hẹp đáng kể mức tăng, chỉ còn nhích 0,21%. BID giảm 1,46%, trong khi SSB mất 4,5%, trở thành một trong những cổ phiếu giảm mạnh nhất nhóm vốn hóa lớn.

Ở chiều ngược lại, GAS vẫn tăng 2,81%, BSR tăng 1,2% và VJC tăng 1,77%. Trong đó, VJC là điểm sáng đáng chú ý khi tăng tốc trong khoảng 15 phút cuối đợt khớp lệnh liên tục, đi ngược xu hướng suy yếu của phần lớn cổ phiếu trong rổ VN30.

Không chỉ nhóm bluechip, nhiều cổ phiếu vừa và nhỏ cũng chịu sức ép bán mạnh. Các mã GEX giảm 3,32%, VSC giảm 3,97%, EIB giảm 3,92%, GEE giảm 2,9%, ORS giảm 3,13%, GMD giảm 3,15% và DXG giảm 3,35%. Điểm chung là các cổ phiếu này đều ghi nhận thanh khoản tương đối cao, cho thấy áp lực thoát hàng không đơn thuần xuất phát từ tình trạng thiếu lực cầu.

Trên sàn HNX, HNX-Index giảm 3,38 điểm, tương đương 1,29%, xuống 259,32 điểm. Sàn này có 52 mã tăng và 86 mã giảm, với giá trị giao dịch đạt khoảng 810 tỷ đồng. Nhóm chứng khoán diễn biến tiêu cực khi SHS giảm 3,1%, MBS giảm 1,9% và VFS giảm 1%. Trong khi đó, UPCoM-Index gần như đi ngang, tăng nhẹ 0,02% lên 126,28 điểm.

Khối ngoại bán ròng mạnh nhất 11 phiên

Một diễn biến đáng chú ý khác trong phiên 26/10 là hoạt động giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài. Khối ngoại bán ròng tổng cộng khoảng 890,9 tỷ đồng trên HoSE, trong đó giá trị bán ròng trong phiên sáng đạt 450,4 tỷ đồng và phiên chiều đạt thêm 440,5 tỷ đồng. Đây là mức bán ròng lớn nhất trong 11 phiên gần đây.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng mức bán ròng tăng lên không đồng nghĩa với việc khối ngoại đẩy mạnh bán ra bằng mọi giá. Tổng giá trị bán ra trên HoSE đạt gần 2.083 tỷ đồng, giảm khoảng 12% so với phiên cuối tuần trước. Nguyên nhân chính khiến cán cân giao dịch nghiêng mạnh về phía bán là lực mua của nhà đầu tư nước ngoài suy yếu.

Diễn biến này cho thấy dòng vốn ngoại chưa tạo được lực đỡ đủ mạnh để cân bằng áp lực cung trong nước. Trong bối cảnh thị trường vừa trải qua chuỗi phiên hồi phục, hoạt động bán ròng kéo dài có thể ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư, nhất là tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn vốn có ảnh hưởng đáng kể đến chỉ số.

Trên thị trường phái sinh, các hợp đồng tương lai đều giảm điểm. Hợp đồng 41I1GB000 giảm 17,8 điểm, tương đương 0,9%, xuống 1.892,2 điểm. Thị trường chứng quyền cũng nghiêng về sắc đỏ, phản ánh tâm lý thận trọng trước diễn biến điều chỉnh của thị trường cơ sở.

Theo nhận định trong báo cáo chiến lược tuần, Chứng khoán Vietcombank (VCBS) cho rằng dòng tiền tiếp tục phân hóa mạnh và chủ yếu tập trung ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Trước bối cảnh này, VCBS khuyến nghị nhà đầu tư ưu tiên chốt lời từng phần đối với những cổ phiếu đã phục hồi tốt, đồng thời kiên nhẫn chờ các nhịp điều chỉnh đưa thị trường về trạng thái cân bằng thay vì vội vàng mở vị thế lướt sóng ngắn hạn.

Thực tế phiên 26/10 cho thấy, dù VN-Index chưa giảm quá mạnh về tỷ lệ phần trăm, độ rộng thị trường và diễn biến giá trong phiên chiều phát đi tín hiệu cần thận trọng. Việc nhiều cổ phiếu giảm sâu đi kèm thanh khoản cao cho thấy áp lực chốt lời đang gia tăng tại một bộ phận cổ phiếu.

Trong ngắn hạn, diễn biến của nhóm vốn hóa lớn, sức hấp thụ lượng cung chốt lời và sự cải thiện của dòng tiền sẽ là những yếu tố quan trọng quyết định khả năng giữ nhịp của VN-Index. Nhà đầu tư nên hạn chế mua đuổi trong các nhịp hồi, ưu tiên quản trị tỷ trọng danh mục và theo dõi phản ứng của thị trường trước các vùng hỗ trợ gần.