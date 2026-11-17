Kết thúc phiên giao dịch ngày 17/11, VN-Index giảm 10,17 điểm, tương đương 0,59%, xuống 1.726,72 điểm. Trong phiên, chỉ số có thời điểm lao dốc về vùng 1.713 điểm trước khi hồi phục nhờ lực cầu bắt đáy gia tăng.

Độ rộng thị trường nghiêng hẳn về bên bán với 207 mã giảm và 110 mã tăng trên sàn HoSE. Thanh khoản cải thiện đáng kể, tổng giá trị giao dịch đạt gần 14.961,5 tỷ đồng, tăng khoảng 26% so với phiên trước.

VN-Index mất hơn 10 điểm, áp lực bán lan rộng ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Áp lực giảm điểm tập trung chủ yếu ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. VCB giảm 2,07%, BID giảm 2,05%, GAS giảm 3,71%, BSR giảm 4,72%, trong khi VHM mất 1,12%. FPT cũng giảm 1,82%, xuống 48.500 đồng/cổ phiếu. Đây là những mã gây sức ép đáng kể lên chỉ số.

Nhóm năng lượng diễn biến tiêu cực trên diện rộng với PVT giảm 5,26%, PLX giảm 3,51%, PVS giảm 3,14% và PVD giảm 2,11%. Tại nhóm nguyên vật liệu, MSR giảm sâu nhất với 7,07%, GVR mất 2,78%, DCM giảm 2,45% và DPM giảm 1,9%.

Ở chiều ngược lại, nhóm bất động sản ghi nhận sự phân hóa, trong đó nhiều cổ phiếu vừa và nhỏ hút lực cầu tích cực. KDH tăng 3,64%, KHG tăng 2,65%, CEO tăng 2,56%, DXG tăng 1,83% và DIG tăng 1,49%. Nhóm cổ phiếu điện cũng trở thành điểm sáng với HDG tăng 3,66%, POW tăng 3,11% và NT2 tăng 2,11%.

Một số cổ phiếu ngân hàng đi ngược xu hướng chung như STB tăng 1,12%, MSB tăng 0,62% và HDB tăng 0,45%. Nhóm chứng khoán cũng duy trì sắc xanh tại CTS, SHS, VCI và VIX.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục là điểm trừ khi khối ngoại bán ròng khoảng 383 tỷ đồng. FPT, VCB, MBB, STB và TCB nằm trong nhóm bị bán ròng mạnh, trong khi MSN, POW, HPG và KDH được mua ròng.

Trên các sàn còn lại, HNX-Index giảm mạnh 6,31 điểm, tương đương 2,48%, xuống 248,6 điểm. Ngược lại, UPCoM-Index tăng 0,37 điểm, tương đương 0,3%, lên 122,5 điểm.

Diễn biến phiên 17/11 cho thấy áp lực điều chỉnh vẫn hiện hữu, đặc biệt tại nhóm cổ phiếu trụ. Lực cầu bắt đáy giúp VN-Index thu hẹp đáng kể đà giảm trong phiên, song sự phân hóa giữa các nhóm ngành cùng độ rộng thị trường tiêu cực cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn khá thận trọng.